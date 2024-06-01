Когда человек двигает мышцей сигнал проходит через базальные ганглии головного мозга. Базальные ганглии вырабатывают вещество под названием дофамин. Дофамин делает движения плавными. При болезни Паркинсона повреждаются базальные ганглии, поэтому не вырабатывается достаточное количество дофамина. Без достаточного количества дофамина движения могут быть медленными, судорожными или скованными.

Врачи не знают точной причины болезни Паркинсона. Она обычно возникает у членов одной семьи, поэтому, возможно, существует генетическая причина.

Другие заболевания головного мозга и определенные лекарственные препараты и токсины иногда вызывают симптомы, аналогичные симптомам болезни Паркинсона (паркинсонизм).