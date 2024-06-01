Что такое болезнь Паркинсона?
Болезнь Паркинсона — это заболевание головного мозга, которое ведет к медленной потере контроля над движениями. Она может вызывать дрожание (тремор), скованность мышц, медленные движения и проблемы с равновесием. У многих людей она также вызывает проблемы с мышлением или деменцию (ухудшение памяти и способности к обучению с течением времени).
Болезнь Паркинсона возникает в результате повреждения части головного мозга под названием «базальные ганглии», которая принимает участие в осуществлении контроля движений и равновесия.
Обычно наиболее распространенным симптомом является тремор (дрожание части тела, которое невозможно контролировать).
Болезнь Паркинсона неизлечима, но с помощью лечения можно контролировать симптомы.
Риск развития болезни Паркинсона увеличивается с возрастом.
Что является причиной болезни Паркинсона?
Когда человек двигает мышцей сигнал проходит через базальные ганглии головного мозга. Базальные ганглии вырабатывают вещество под названием дофамин. Дофамин делает движения плавными. При болезни Паркинсона повреждаются базальные ганглии, поэтому не вырабатывается достаточное количество дофамина. Без достаточного количества дофамина движения могут быть медленными, судорожными или скованными.
Врачи не знают точной причины болезни Паркинсона. Она обычно возникает у членов одной семьи, поэтому, возможно, существует генетическая причина.
Другие заболевания головного мозга и определенные лекарственные препараты и токсины иногда вызывают симптомы, аналогичные симптомам болезни Паркинсона (паркинсонизм).
Какими симптомами проявляется болезнь Паркинсона?
Первыми симптомами болезни Паркинсона обычно являются:
дрожание (тремор) пальцев и кистей рук, когда мышцы расслаблены и находятся в состоянии покоя — наиболее распространенный первый симптом;
нарушение движений — медленные движения, которые трудно начать;
ухудшение обоняния.
Другие симптомы болезни Паркинсона включают:
мышцы становятся скованными и ими трудно двигать;
нарушение равновесия, а также проблемы с ходьбой, пребывании в положении стоя или сидя;
нарушение моргания или глотания;
тихая, прерывистая речь;
проблемы со сном;
нарушения мышления (деменция).
Как врачи понимают, что у человека болезнь Паркинсона?
Врачи ставят диагноз болезни Паркинсона на основании:
симптомов и данных физикального обследования;
таких обследований, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
КТ или МРТ могут помочь врачу определить, вызывает ли имеющиеся у человека симптомы какое-то другое заболевание головного мозга.
Как врачи лечат болезнь Паркинсона?
Болезнь Паркинсона неизлечима.
Врачи могут назначать следующие виды лечения:
лекарственные препараты, например леводопа и карбидопа;
в некоторых случаях — хирургическое вмешательство с целью вживления в головной мозг тонких электродов для стимуляции базальных ганглиев (операция под названием глубокая стимуляция головного мозга).
Физиотерапия и реабилитационная терапия может помочь пациенту двигаться и быть максимально независимым при выполнении повседневной деятельности и ходьбе.
Такие лекарственные препараты, как леводопа и карбидопа, облегчают движение и позволяют вести нормальную жизнь в течение многих лет.
Врачи рассматривают возможность проведения глубокой стимуляции головного мозга только при тяжелых симптомах и неэффективности лекарственных препаратов. Для глубокой стимуляции головного мозга врачи вводят через небольшое отверстие в черепе тонкий провод, который продвигают к проблемному участку головного мозга. Другой конец провода проводят под кожей и подсоединяют к аккумуляторной батарее под ключицей. Устройство посылает электрические сигналы к проблемным участкам головного мозга.
Также могут быть эффективны некоторые простые мероприятия:
продолжать выполнять как можно больший объем повседневной деятельности;
поддерживать регулярную физическую активность;
упрощать сложные повседневные задачи: например, пуговицы и шнурки можно заменить на липучки или купить туфли с липучками;
использовать вспомогательные устройства, например пуллеры для застежек-молний и крючки для застегивания пуговиц;
отказаться от напольных ковриков, чтобы предотвратить спотыкание;
установить поручни в ванных комнатах и перила в коридорах, чтобы избежать падения.
Лицо, осуществляющее уход, и вопросы, связанные с окончанием жизни
В конечном итоге пациенту понадобится помощь в выполнении обычных повседневных действий, например:
употребление пищи;
купание;
одевание;
гигиенические процедуры.
Лицам, осуществляющим уход, будет очень полезно получить как можно больше информации о болезни Паркинсона и способах помощи пациенту. Уход за пациентом отнимает много физических и психологических сил, и многие лица, осуществляющие уход, считают полезными группы поддержки.
Большинство людей с болезнью Паркинсона становятся неспособными выполнять простейшие задачи, и у многих из них (приблизительно у 1 из 3) возникает деменция. Прежде чем это произойдет, может быть полезно в письменном виде оформить предварительные указания. Предварительные указания — это письменный план, позволяющий близким пациента и врачам узнать, какую медицинскую помощь пациент хочет получать до конца своей жизни.