Что представляет собой болезнь Гентингтона?
Болезнь Гентингтона — это генетическое заболевание, которое приводит к медленному разрушению определенных нервных клеток в головном мозге.
Симптомы обычно начинаются в возрасте от 35 до 40 лет.
Заболевание разрушает отдел головного мозга, который помогает человеку выполнять плавные и скоординированные движения.
Движения становятся медленными, судорожными и неуклюжими, а речь становится невнятной.
Нарушаются психические функции, поэтому человек становится подавленным и раздражительным, при этом ухудшаются память и мышление.
После появления симптомов они все время усугубляются и, в конечном итоге, приводят к смерти в течение 13–15 лет.
Анализ крови может показать врачам, есть ли у человека ген, ответственный за заболевание.
Что является причиной болезни Гентингтона?
Болезнь Гентингтона вызывается геном, наследуемым от одного из родителей. Ген приводит к медленному разрушению отдела головного мозга, который помогает человеку мыслить, а также выполнять плавные и скоординированные движения.
Какими симптомами проявляется болезнь Гентингтона?
Симптомы обычно начинаются в зрелом возрасте.
Наиболее распространенные первые симптомы включают следующие:
Судорожные, неконтролируемые движения в ногах и руках
Частое моргание
Дерганая походка
Психические изменения и изменения характера, такие, как спутанность сознания, плохой контроль над побуждениями, депрессия или гнев
По мере усугубления заболевания у человека отмечаются:
Потеря памяти и способности ясно мыслить (деменция)
Проблемы с выполнением простейших задач, таких как одевание, мытье и пользование туалетом
В конечном итоге, человеку потребуется круглосуточный уход. Большинство людей умирают в течение 13–15 лет после появления симптомов.
Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Гентингтона?
Если у человека присутствуют симптомы болезни Гентингтона, врачи:
проведут генетические анализы крови;
убедятся в том, что у человека нет других заболеваний головного мозга, проведя такие исследования, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Если анализы указывают на болезнь Гентингтона, или болезнь Гентингтона есть у кого-то из членов семьи человека, врачи предложат:
Генетическое консультирование
Если у человека болезнь Гентингтона, генетическое консультирование поможет ему понять риски, связанные с передачей заболевания его детям.
Если у человека болезнь Гентингтона не диагностирована, но она присутствует в семейном анамнезе, генетическое консультирование поможет ему решить, хочет ли он пройти обследование. Некоторые люди не хотят знать, есть ли у них смертельное заболевание. Другие хотят знать, подвержены ли риску их дети.
Как врачи лечат болезнь Гентингтона?
Болезнь Гентингтона неизлечима, но врачи могут лечить многие симптомы и помочь человеку спланировать свое будущее. Они могут назначить:
Лекарственные препараты для облегчения симптомов
Антидепрессанты, если человек подавлен
Человеку следует обсудить со своим врачом предварительные указания. В предварительных указаниях человек, пока он еще может это сделать, в письменном виде дает указания своему врачу и членам семьи касательно вариантов медицинской помощи.