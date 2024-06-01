Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Гентингтона?

Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Гентингтона?

Если у человека присутствуют симптомы болезни Гентингтона, врачи:

проведут генетические анализы крови;

убедятся в том, что у человека нет других заболеваний головного мозга, проведя такие исследования, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Если анализы указывают на болезнь Гентингтона, или болезнь Гентингтона есть у кого-то из членов семьи человека, врачи предложат:

Генетическое консультирование

Если у человека болезнь Гентингтона, генетическое консультирование поможет ему понять риски, связанные с передачей заболевания его детям.

Если у человека болезнь Гентингтона не диагностирована, но она присутствует в семейном анамнезе, генетическое консультирование поможет ему решить, хочет ли он пройти обследование. Некоторые люди не хотят знать, есть ли у них смертельное заболевание. Другие хотят знать, подвержены ли риску их дети.