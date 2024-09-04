В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу головной боли?

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу головной боли?

Следует немедленно обратится к врачу, если головная боль присутствует одновременно с любым из перечисленных ниже настораживающих признаков:

изменения зрения, слабость, сонливость, спутанность сознания, потеря равновесия или затруднения речи;

лихорадка и ригидность затылочных мышц;

внезапная, очень сильная головная боль, которая появилась как удар грома;

болезненные ощущения в височной области (например, при расчесывании волос) или боль в челюсти при жевании;

онкологическое заболевание, СПИД или ослабленная иммунная система;

усугубление головной боли;

покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света.

Следует обратиться к врачу в течение недели, если имеются:

головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;

ухудшение зрения;

потеря веса;

головные боли, которые усиливаются или становятся более частыми.

Если человеку уже исполнилось 50 лет, то любой эпизод новой головной боли или изменение характера старой головной боли являются поводом для обращения к врачу. У пожилых людей причина головной боли с большей вероятностью может быть серьезной, и даже обычные головные боли у них могут сложнее поддаваться лечению.