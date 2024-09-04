Головные боли являются одной из наиболее распространенных причин обращения к врачу.
Головную боль могут вызывать многие вещи.
Большинство головных болей не опасны, но некоторые из них вызваны серьезной проблемой
Головные боли напряжения и мигрени — два наиболее распространенных типа головной боли
Проблемы с пазухами, головным мозгом или глазами также могут вызвать головную боль
Часто врачу нужно осмотреть человека, но иногда ему потребуется пройти такие обследования, как КТ (компьютерная томография) или спинномозговая пункция
Что является причиной головной боли?
Наиболее распространенными причинами головной боли являются:
Другие причины головной боли:
Инфекции, поражающие весь организм, такие как болезнь Лайма, американский клещевой риккетсиоз или грипп
Внезапное кровоизлияние в головной мозг (внутримозговое кровоизлияние)
Отказ от кофеина
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу головной боли?
Следует немедленно обратится к врачу, если головная боль присутствует одновременно с любым из перечисленных ниже настораживающих признаков:
изменения зрения, слабость, сонливость, спутанность сознания, потеря равновесия или затруднения речи;
лихорадка и ригидность затылочных мышц;
внезапная, очень сильная головная боль, которая появилась как удар грома;
болезненные ощущения в височной области (например, при расчесывании волос) или боль в челюсти при жевании;
онкологическое заболевание, СПИД или ослабленная иммунная система;
усугубление головной боли;
покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света.
Следует обратиться к врачу в течение недели, если имеются:
головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;
ухудшение зрения;
потеря веса;
головные боли, которые усиливаются или становятся более частыми.
Если человеку уже исполнилось 50 лет, то любой эпизод новой головной боли или изменение характера старой головной боли являются поводом для обращения к врачу. У пожилых людей причина головной боли с большей вероятностью может быть серьезной, и даже обычные головные боли у них могут сложнее поддаваться лечению.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет обследование. Врач также может выполнить следующие исследования:
МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография) головы
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Как врачи лечат головные боли?
Лечение зависит от типа головной боли, которым страдает человек:
Если причиной головной боли является другая проблема со здоровьем, врачи будут лечить эту проблему
При головной боли напряжения или головной боли, вызванной вирусами, врачи назначат обезболивающие препараты, такие как аспирин, ацетаминофен или ибупрофен
При мигрени врачи назначат больному специальный лекарственный препарат