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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о головных болях

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Головные боли являются одной из наиболее распространенных причин обращения к врачу.

  • Головную боль могут вызывать многие вещи.

  • Большинство головных болей не опасны, но некоторые из них вызваны серьезной проблемой

  • Головные боли напряжения и мигрени — два наиболее распространенных типа головной боли

  • Проблемы с пазухами, головным мозгом или глазами также могут вызвать головную боль

  • Часто врачу нужно осмотреть человека, но иногда ему потребуется пройти такие обследования, как КТ (компьютерная томография) или спинномозговая пункция

Что является причиной головной боли?

Наиболее распространенными причинами головной боли являются:

Другие причины головной боли:

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу головной боли?

Следует немедленно обратится к врачу, если головная боль присутствует одновременно с любым из перечисленных ниже настораживающих признаков:

  • изменения зрения, слабость, сонливость, спутанность сознания, потеря равновесия или затруднения речи;

  • лихорадка и ригидность затылочных мышц;

  • внезапная, очень сильная головная боль, которая появилась как удар грома;

  • болезненные ощущения в височной области (например, при расчесывании волос) или боль в челюсти при жевании;

  • онкологическое заболевание, СПИД или ослабленная иммунная система;

  • усугубление головной боли;

  • покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света.

Следует обратиться к врачу в течение недели, если имеются:

  • головные боли, начавшиеся в возрасте старше 50 лет;

  • ухудшение зрения;

  • потеря веса;

  • головные боли, которые усиливаются или становятся более частыми.

Если человеку уже исполнилось 50 лет, то любой эпизод новой головной боли или изменение характера старой головной боли являются поводом для обращения к врачу. У пожилых людей причина головной боли с большей вероятностью может быть серьезной, и даже обычные головные боли у них могут сложнее поддаваться лечению.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врач расспросит об имеющихся симптомах и проведет обследование. Врач также может выполнить следующие исследования:

Как врачи лечат головные боли?

Лечение зависит от типа головной боли, которым страдает человек:

  • Если причиной головной боли является другая проблема со здоровьем, врачи будут лечить эту проблему

  • При головной боли напряжения или головной боли, вызванной вирусами, врачи назначат обезболивающие препараты, такие как аспирин, ацетаминофен или ибупрофен

  • При мигрени врачи назначат больному специальный лекарственный препарат

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.