У человека болит голова. Часто боль имеет бьющийся или пульсирующий характер и возникает только на одной стороне. Но боль также может быть постоянной или возникать с обеих сторон головы. Также могут отмечаться другие симптомы, например:

усиление головной боли при поворотах головы, воздействии яркого света, громких звуков и сильных запахов;

тошнота или рвота.

трудности с концентрацией внимания.

Мигрени не опасны. Тем не менее они крайне неприятны. Большинство людей во время приступа мигрени не могут выполнять нормальную деятельность. Многие люди вынуждены лежать в темной комнате, пока мигрень не пройдет.