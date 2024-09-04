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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мигрени

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое мигрени?

Мигрень — это не просто сильная головная боль. Мигрень — это особый вид головной боли. Боль может возникать с одной или обеих сторон головы. Может отмечаться тошнота, рвота и чрезмерная чувствительность к свету, звукам и запахам.

  • Мигрени обычно длятся от 4 часов до нескольких дней.

  • Мигрени начинаются и проходят и могут возникать один раз в жизни или много раз в месяц.

  • Мигрени часто начинаются во время периода полового созревания или в раннем взрослом возрасте, а после 50 лет частота приступов снижается.

  • У женщин мигрени встречаются чаще.

  • Можно выяснить причины, провоцирующие приступы мигрени (например, красное вино), и избегать их.

  • Врачи не могут вылечить мигрень, но они могут назначить препараты, уменьшающие выраженность симптомов.

Что является причиной мигрени?

Мигрень начинается, когда нервные клетки и кровеносные сосуды в головном мозге стимулируются и возбуждаются. Врачи точно не знают, почему у некоторых людей это происходит, а у других нет. Тем не менее, мигрени, по-видимому, являются наследственным заболеванием. Поэтому если у человека есть родственники с мигренями, вероятность развития мигрени у него более высокая.

Что провоцирует мигрени?

У людей с мигренями их могут спровоцировать некоторые факторы:

  • высокие уровни женского гормона эстрогена, которые отмечаются особенно во время полового созревания, перед, во время и после менструации, после рождения ребенка и в начале менопаузы, или при приеме контрацептивных таблеток (содержащих эстроген);

  • слишком сильная стимуляция органов чувств, например, вспышками света или сильными запахами;

  • стрессом.

  • недосыпание;

  • изменения погоды;

  • красное вино;

  • голод, особенно при пропуске приемов пищи.

Какими симптомами проявляются мигрени?

У человека болит голова. Часто боль имеет бьющийся или пульсирующий характер и возникает только на одной стороне. Но боль также может быть постоянной или возникать с обеих сторон головы. Также могут отмечаться другие симптомы, например:

  • усиление головной боли при поворотах головы, воздействии яркого света, громких звуков и сильных запахов;

  • тошнота или рвота.

  • трудности с концентрацией внимания.

Мигрени не опасны. Тем не менее они крайне неприятны. Большинство людей во время приступа мигрени не могут выполнять нормальную деятельность. Многие люди вынуждены лежать в темной комнате, пока мигрень не пройдет.

Предупреждающие симптомы мигрени

У человека перед началом головной боли могут отмечаться некоторые ранние симптомы:

  • менее выраженный, чем обычно, аппетит;

  • тошнота;

  • изменения настроения.

Примерно у 1 из 4 людей с мигренью непосредственно перед началом головной боли отмечаются изменения со стороны зрения, речи или двигательной функции. Эти явления носят название «аура». Иногда у людей появляется аура без головной боли, или возникает лишь слабая головная боль. К симптомам ауры могут относиться:

  • вспышки света или слепые пятна с мерцающими краями в поле зрения (наиболее распространенная аура);

  • ощущение покалывания, поднимающееся вверх по одной руке;

  • потеря равновесия.

  • слабость в руке или ноге;

  • затрудненная речь.

Как врачи могут определить, есть ли у человека мигрени?

Врачи диагностируют ее на основании симптомов и результатов обследования.

Когда мигрени появляются впервые, врачи могут провести другие исследования, например, МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы, чтобы уточнить, не вызваны ли головные боли другой проблемой.

После постановки диагноза мигрени, врачи проводят исследования только в случае, если характер головной боли отличается от обычного приступа мигрени. Другой характер головной боли может означать наличие другой проблемы.

Как врачи лечат мигрени?

Если у человека мигрень легкая или умеренная, врачи назначат:

  • болеутоляющий лекарственный препарат, например, ацетаминофен, ибупрофен или аспирин;

  • лекарственные препараты, снимающие тошноту, которые могут помочь как при тошноте, так и при головной боли.

Врачи могут посоветовать человеку лечь в темной, тихой комнате и постараться заснуть. Во время сна мигрени часто проходят.

Если у человека тяжелая мигрень, врачи могут назначить:

  • лекарственные препараты под названием «триптаны», которые наиболее эффективны, если их принять немедленно;

  • лекарственные препараты от тошноты, которые вводятся внутривенно (некоторые из них уменьшают как тошноту, так и головную боль);

  • при обезвоживании (недостаточное количество воды в организме) вследствие рвоты — внутривенное введение жидкостей.

Если мигрени возникают часто, врачи могут попросить человека вести дневник головной боли, чтобы записывать время появления мигрени, ее причину и лечение. Это помогает обнаружить систему в возникновении мигрени.

Как предотвратить приступы мигрени?

Для профилактики приступов мигрени врачи могут назначить лекарственные препараты, если у человека:

  • мигрени возникают очень часть и не снимаются другими болеутоляющими препаратами;

  • очень тяжелые мигрени, которые не дают человеку заниматься повседневной деятельностью.

Другие меры, которые могут быть эффективными:

  • занятия, помогающие человеку расслабиться и уменьшить стресс;

  • избегание факторов, которые вызывают приступы мигрени.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.