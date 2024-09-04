Что такое мигрени?
Мигрень — это не просто сильная головная боль. Мигрень — это особый вид головной боли. Боль может возникать с одной или обеих сторон головы. Может отмечаться тошнота, рвота и чрезмерная чувствительность к свету, звукам и запахам.
Мигрени обычно длятся от 4 часов до нескольких дней.
Мигрени начинаются и проходят и могут возникать один раз в жизни или много раз в месяц.
Мигрени часто начинаются во время периода полового созревания или в раннем взрослом возрасте, а после 50 лет частота приступов снижается.
У женщин мигрени встречаются чаще.
Можно выяснить причины, провоцирующие приступы мигрени (например, красное вино), и избегать их.
Врачи не могут вылечить мигрень, но они могут назначить препараты, уменьшающие выраженность симптомов.
Что является причиной мигрени?
Мигрень начинается, когда нервные клетки и кровеносные сосуды в головном мозге стимулируются и возбуждаются. Врачи точно не знают, почему у некоторых людей это происходит, а у других нет. Тем не менее, мигрени, по-видимому, являются наследственным заболеванием. Поэтому если у человека есть родственники с мигренями, вероятность развития мигрени у него более высокая.
Что провоцирует мигрени?
У людей с мигренями их могут спровоцировать некоторые факторы:
высокие уровни женского гормона эстрогена, которые отмечаются особенно во время полового созревания, перед, во время и после менструации, после рождения ребенка и в начале менопаузы, или при приеме контрацептивных таблеток (содержащих эстроген);
слишком сильная стимуляция органов чувств, например, вспышками света или сильными запахами;
стрессом.
недосыпание;
изменения погоды;
красное вино;
голод, особенно при пропуске приемов пищи.
Какими симптомами проявляются мигрени?
У человека болит голова. Часто боль имеет бьющийся или пульсирующий характер и возникает только на одной стороне. Но боль также может быть постоянной или возникать с обеих сторон головы. Также могут отмечаться другие симптомы, например:
усиление головной боли при поворотах головы, воздействии яркого света, громких звуков и сильных запахов;
тошнота или рвота.
трудности с концентрацией внимания.
Мигрени не опасны. Тем не менее они крайне неприятны. Большинство людей во время приступа мигрени не могут выполнять нормальную деятельность. Многие люди вынуждены лежать в темной комнате, пока мигрень не пройдет.
Предупреждающие симптомы мигрени
У человека перед началом головной боли могут отмечаться некоторые ранние симптомы:
менее выраженный, чем обычно, аппетит;
тошнота;
изменения настроения.
Примерно у 1 из 4 людей с мигренью непосредственно перед началом головной боли отмечаются изменения со стороны зрения, речи или двигательной функции. Эти явления носят название «аура». Иногда у людей появляется аура без головной боли, или возникает лишь слабая головная боль. К симптомам ауры могут относиться:
вспышки света или слепые пятна с мерцающими краями в поле зрения (наиболее распространенная аура);
ощущение покалывания, поднимающееся вверх по одной руке;
потеря равновесия.
слабость в руке или ноге;
затрудненная речь.
Как врачи могут определить, есть ли у человека мигрени?
Врачи диагностируют ее на основании симптомов и результатов обследования.
Когда мигрени появляются впервые, врачи могут провести другие исследования, например, МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы, чтобы уточнить, не вызваны ли головные боли другой проблемой.
После постановки диагноза мигрени, врачи проводят исследования только в случае, если характер головной боли отличается от обычного приступа мигрени. Другой характер головной боли может означать наличие другой проблемы.
Как врачи лечат мигрени?
Если у человека мигрень легкая или умеренная, врачи назначат:
болеутоляющий лекарственный препарат, например, ацетаминофен, ибупрофен или аспирин;
лекарственные препараты, снимающие тошноту, которые могут помочь как при тошноте, так и при головной боли.
Врачи могут посоветовать человеку лечь в темной, тихой комнате и постараться заснуть. Во время сна мигрени часто проходят.
Если у человека тяжелая мигрень, врачи могут назначить:
лекарственные препараты под названием «триптаны», которые наиболее эффективны, если их принять немедленно;
лекарственные препараты от тошноты, которые вводятся внутривенно (некоторые из них уменьшают как тошноту, так и головную боль);
при обезвоживании (недостаточное количество воды в организме) вследствие рвоты — внутривенное введение жидкостей.
Если мигрени возникают часто, врачи могут попросить человека вести дневник головной боли, чтобы записывать время появления мигрени, ее причину и лечение. Это помогает обнаружить систему в возникновении мигрени.
Как предотвратить приступы мигрени?
Для профилактики приступов мигрени врачи могут назначить лекарственные препараты, если у человека:
мигрени возникают очень часть и не снимаются другими болеутоляющими препаратами;
очень тяжелые мигрени, которые не дают человеку заниматься повседневной деятельностью.
Другие меры, которые могут быть эффективными:
занятия, помогающие человеку расслабиться и уменьшить стресс;
избегание факторов, которые вызывают приступы мигрени.