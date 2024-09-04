Что такое кластерная головная боль?
Кластерная головная боль — это один из типов головной боли. Эти головные боли возникают кластерами, что означает, что больной в течение некоторого времени испытывает много эпизодов головной боли, а затем на протяжении какого-то периода головная боль отсутствует.
Кластерные головные боли среди мужчин встречаются чаще, чем у женщин
У человека появляется сильная боль за одним глазом или с одной стороны головы
На стороне головной боли нос становится заложенным, а глаз слезится
Головная боль обычно длится менее часа, но возникает снова не реже одного раза в день в течение месяца или более
Между кластерами головной боли у человека может проходить длительное время
Лечение включает в себя подачу кислорода через маску и назначение лекарственных препаратов
Возможно, человеку потребуется принимать лекарственные препараты для предотвращения приступов
Что является причиной кластерной головной боли?
Врачи точно не знают, что вызывает кластерную головную боль. Однако во время кластерного периода головные боли может провоцировать алкоголь.
Какими симптомами проявляются кластерные головные боли?
Кластерные головные боли начинаются внезапно. Симптомы ограничиваются одной стороной головы и каждый раз возникают с одной и той же стороны. При приступе:
У человека появляется очень сильная боль вокруг одного глаза и на этой же стороне головы
Интенсивность боли достигает максимума в течение нескольких минут и обычно длится от получаса до часа
Боль может пробуждать человека от сна и настолько сильна, что человек хочет ходить взад-вперед
У человека также может возникать заложенность носа, насморк и слезотечение на стороне боли
Приступы возникают один или несколько раз в сутки, часто в одно и тоже время дня или ночи. Обычно они возникают регулярно на протяжении 1–3 месяцев (так называемый кластерный период). После этого до повторного возникновения приступов могут пройти месяцы или годы.
Хотя симптомы тяжелые и очень неприятные, кластерные головные боли не опасны и не вызывают повреждения головного мозга.
Как врачи могут определить, есть ли у человека кластерные головные боли?
Врачи могут заподозрить наличие кластерной головной боли на основании имеющихся у человека симптомов. Чтобы убедиться, что головные боли не вызваны чем-то другим, они могут провести:
КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы
Как врачи лечат кластерные головные боли?
Для лечения головной боли после ее начала врачи могут назначить:
кислород через лицевую маску;
лекарственные препараты под названием триптаны в виде инъекции или назального спрея.
Триптаны также используются для лечения мигреней.
Чтобы избежать повторного появления головных болей, человеку может быть необходимо:
Принимать таблетки кортикостероидов
Сделать блокаду нерва (укол обезболивающего препарата в нерв в затылочной части головы)
Принимать лекарственные препараты, например используемые для профилактики мигрени
Литий