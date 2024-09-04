Кластерные головные боли начинаются внезапно. Симптомы ограничиваются одной стороной головы и каждый раз возникают с одной и той же стороны. При приступе:

У человека появляется очень сильная боль вокруг одного глаза и на этой же стороне головы

Интенсивность боли достигает максимума в течение нескольких минут и обычно длится от получаса до часа

Боль может пробуждать человека от сна и настолько сильна, что человек хочет ходить взад-вперед

У человека также может возникать заложенность носа, насморк и слезотечение на стороне боли

Приступы возникают один или несколько раз в сутки, часто в одно и тоже время дня или ночи. Обычно они возникают регулярно на протяжении 1–3 месяцев (так называемый кластерный период). После этого до повторного возникновения приступов могут пройти месяцы или годы.

Хотя симптомы тяжелые и очень неприятные, кластерные головные боли не опасны и не вызывают повреждения головного мозга.