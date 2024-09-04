Что такое головные боли напряжения?
Головная боль напряжения — это особый вид головной боли, которая ощущается как сдавливающий голову обруч.
Головные боли напряжения встречаются часто и не опасны.
Боль обычно не интенсивная.
Облегчить боль помогает прием безрецептурных препаратов, например, ацетаминофена или ибупрофена.
Причиной головных болей напряжения могут быть проблемы с челюстями, боль в шее или перенапряжение зрения.
Причиной головных болей напряжения может быть стресс.
Что является причиной головных болей напряжения?
Врачи точно не знают, что является причиной головных болей напряжения, но они могут возникать, если у человека имеется:
боль в других частях головы и шеи;
проблемы со сном;
частый стресс;
болезни нижней челюсти (например, патология височно-нижнечелюстного сустава);
перенапряжение зрения, например, при если долго сидеть перед экраном компьютера.
Какими симптомами проявляются головные боли напряжения?
У человека присутствует:
головная боль, которая ощущается как сдавливающий голову обруч;
боль не тяжелая, а легкая или умеренная по интенсивности, и она не препятствует человеку выполнять повседневные задачи.
Головные боли напряжения отличаются от мигреней. При головной боли напряжения:
боль не усиливается при воздействии света, звуков, запахов, или при поворотах головы;
боль не вызывает тошноты или рвоты.
В зависимости от частоты возникновения различают 2 типа головных болей напряжения:
эпизодические головные боли с частотой не более 15 дней в месяц;
хронические (продолжительные) боли с частотой 15 и более дней в месяц.
В случае эпизодических головных болей напряжения они могут:
начинаться через несколько часов после ходьбы и усиливаться на протяжении дня;
продолжаться в течение от 30 минут до нескольких дней.
В случае хронических головных болей напряжения они могут:
присутствовать почти всегда, ослабляться и усиливаться на протяжении дня;
усиливаться каждый день.
Как врачи могут определить, есть ли у человека головные боли напряжения?
Врачи подозревают наличие головных болей напряжения на основании симптомов и результатов обследования.
Они расспросят человека о причинах головных болей.
Врачи могут провести другие исследования, например, МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы, чтобы убедиться в том, не вызваны ли головные боли другой проблемой.
Некоторые настораживающие признаки могут указывать на то, что головная боль не является обычной головной болью напряжения. Человеку следует немедленно обратиться к врачу, если у него присутствует:
изменения зрения, слабость, сонливость, спутанность сознания, потеря равновесия или затруднения речи;
лихорадка и ригидность затылочных мышц;
внезапная, очень сильная головная боль, которая появилась как удар грома;
болезненные ощущения в височной области (например, при расчесывании волос) или боль в челюсти при жевании;
онкологическое заболевание, СПИД или ослабленная иммунная система;
усугубление головной боли;
покраснение глаз и радужные круги вокруг источников света.
Как врачи лечат головные боли напряжения?
Врачи могут посоветовать:
принимать болеутоляющий лекарственный препарат, например, аспирин, ацетаминофен или ибупрофен;
пройти курс массажа головы и шеи;
заниматься деятельностью, помогающей расслабиться и уменьшить стресс.
В случае хронических головных болей напряжения врачи могут назначить лекарственные препараты. Иногда лекарственные препараты, которые используются для лечения мигреней, могут также помогать при головных болях напряжения.