Причины невропатической боли:

Защемление нерва, например, опухолью, при синдроме запястного канала или грыже межпозвоночного диска в позвоночнике

Повреждение нерва заболеванием, таким как диабет или опоясывающий лишай

Повреждение нерва во время хирургического вмешательства

Во время хирургического вмешательства врачи часто вынуждены перерезать нервы, особенно при обширных хирургических вмешательствах, таких как мастэктомия или ампутация. Иногда это приводит к хронической невропатической боли. Если человек перенес ампутацию, может возникать ощущение, что ампутированная конечность все еще находится на месте и очень болит. Это состояние называется фантомной болью в конечностях.