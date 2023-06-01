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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Невропатическая боль

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Что такое невропатическая боль?

Термин «невро-» относится к головному мозгу, спинному мозгу и нервам. Невропатическая боль — это боль, которая возникает в результате повреждения нервов, спинного мозга или головного мозга.

  • Невропатическая боль обычно вызвана повреждением нерва вследствие травмы или медицинской проблемы.

  • Симптомы могут включать ощущение жжения или покалывания, повышенную чувствительность к прикосновениям или холоду, или глубокую ноющую боль.

  • Невропатическая боль трудно поддается лечению, но часто помогают антидепрессанты и противосудорожные препараты (препараты для лечения судорожных припадков).

Что является причиной невропатической боли?

Причины невропатической боли:

Во время хирургического вмешательства врачи часто вынуждены перерезать нервы, особенно при обширных хирургических вмешательствах, таких как мастэктомия или ампутация. Иногда это приводит к хронической невропатической боли. Если человек перенес ампутацию, может возникать ощущение, что ампутированная конечность все еще находится на месте и очень болит. Это состояние называется фантомной болью в конечностях.

Какими симптомами проявляется невропатическая боль?

В число симптомов невропатической боли входят:

  • Ощущение жжения или покалывания

  • Глубокая ноющая боль

  • Чрезмерная чувствительность к теплу, холоду или легким прикосновениям

Невропатическая боль часто возникает при отсутствии болевых раздражителей.

Невропатическая боль может затруднять работу и выполнение другой обычной повседневной деятельности, что может приводить к развитию тревожности или депрессии. Тревожность и депрессия также могут усугублять невропатическую боль. Невыполнение обычной повседневной деятельности также приводит к ослаблению мышц, что еще более ограничивает активность.

Как врачи могут определить, есть ли у человека невропатическая боль?

Врачи могут определить, есть ли у человека невропатическая боль, расспросив его об имеющихся симптомах и проведя физикальное обследование. Иногда для того, чтобы выяснить причину невропатической боли, они проводят такие обследования, как:

Как врачи лечат невропатическую боль?

Врачи будут лечить причину невропатической боли, если она будет выявлена. Они также будут лечить невропатическую боль с использованием следующего:

  • болеутоляющие препараты;

  • Антидепрессанты

  • Физиотерапия

  • трудотерапия;

  • при необходимости — хирургическое вмешательство для облегчения давления на нерв;

  • электростимуляция (ЧЭНС);

  • блокада нерва.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.