Что такое невропатическая боль?
Термин «невро-» относится к головному мозгу, спинному мозгу и нервам. Невропатическая боль — это боль, которая возникает в результате повреждения нервов, спинного мозга или головного мозга.
Невропатическая боль обычно вызвана повреждением нерва вследствие травмы или медицинской проблемы.
Симптомы могут включать ощущение жжения или покалывания, повышенную чувствительность к прикосновениям или холоду, или глубокую ноющую боль.
Невропатическая боль трудно поддается лечению, но часто помогают антидепрессанты и противосудорожные препараты (препараты для лечения судорожных припадков).
Что является причиной невропатической боли?
Причины невропатической боли:
Защемление нерва, например, опухолью, при синдроме запястного канала или грыже межпозвоночного диска в позвоночнике
Повреждение нерва заболеванием, таким как диабет или опоясывающий лишай
Повреждение нерва во время хирургического вмешательства
Во время хирургического вмешательства врачи часто вынуждены перерезать нервы, особенно при обширных хирургических вмешательствах, таких как мастэктомия или ампутация. Иногда это приводит к хронической невропатической боли. Если человек перенес ампутацию, может возникать ощущение, что ампутированная конечность все еще находится на месте и очень болит. Это состояние называется фантомной болью в конечностях.
Какими симптомами проявляется невропатическая боль?
В число симптомов невропатической боли входят:
Ощущение жжения или покалывания
Глубокая ноющая боль
Чрезмерная чувствительность к теплу, холоду или легким прикосновениям
Невропатическая боль часто возникает при отсутствии болевых раздражителей.
Невропатическая боль может затруднять работу и выполнение другой обычной повседневной деятельности, что может приводить к развитию тревожности или депрессии. Тревожность и депрессия также могут усугублять невропатическую боль. Невыполнение обычной повседневной деятельности также приводит к ослаблению мышц, что еще более ограничивает активность.
Как врачи могут определить, есть ли у человека невропатическая боль?
Врачи могут определить, есть ли у человека невропатическая боль, расспросив его об имеющихся симптомах и проведя физикальное обследование. Иногда для того, чтобы выяснить причину невропатической боли, они проводят такие обследования, как:
МРТ (магнитно-резонансная томография) головы, позвоночника или болезненной части тела
Как врачи лечат невропатическую боль?
Врачи будут лечить причину невропатической боли, если она будет выявлена. Они также будут лечить невропатическую боль с использованием следующего:
болеутоляющие препараты;
Антидепрессанты
Физиотерапия
трудотерапия;
при необходимости — хирургическое вмешательство для облегчения давления на нерв;
электростимуляция (ЧЭНС);
блокада нерва.