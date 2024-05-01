Что такое спинной мозг?
Спинной мозг представляет собой длинную трубку, состоящую из нервов, которая идет от головного мозга вниз по спине через полый центр позвоночника.
Спинной мозг похож на толстый электрический кабель, который переносит сообщения от головного мозга к телу и обратно.
Наподобие того, как череп защищает головной мозг, позвоночник защищает спинной мозг, который является очень уязвимым.
Спинной мозг переносит сигналы от головного мозга, которые говорят телу, что делать, например, двигать руками или ногами.
Спинной мозг также переносит сигналы от тела к головному мозгу, например, о том, чего человек касается или где ощущается боль.
Рефлексы (например, отдергивание руки от горячей плиты) обрабатываются спинным мозгом без участия головного мозга.
Если спинной мозг поврежден, человек обычно теряет способность передвигаться или ощущать часть своего тела.
Как работает спинной мозг?
Нервные клетки в головном мозге посылают сообщения вниз по спинному мозгу. Другие нервы в спинном мозге получают эти сообщения и посылают их телу через один из спинномозговых нервов.
Нервные клетки в спинном мозге имеют нервные волокна, которые проходят по всему телу и соединяются с чувствительными рецепторами. Например, в коже есть чувствительные рецепторы, воспринимающие прикосновения и боль. Все, что активирует эти рецепторы, например, укол иглой, посылает сигналы вверх по нервным волокнам в спинной мозг. Другие нервные клетки спинного мозга переносят сигнал в головной мозг, где человек ощущает боль.
Что такое спинномозговые нервы?
Спинномозговые нервы — это нервы среднего размера, соединяющие спинной мозг с меньшими нервами, которые идут в разные части тела. Существует 31 пара спинномозговых нервов, которые входят в спинной мозг и выходят из него в промежутках между позвонками.
Каждый спинномозговой нерв отходит от определенного отдела спинного мозга и иннервирует определенную область тела. Например, если человек коснется определенного места на коже, он чувствует это прикосновение из-за сигнала, посылаемого в головной мозг одним конкретным спинномозговым нервом.
Какие нарушения могут возникать в спинном мозге?
На спинной мозг могут оказывать влияние многие проблемы, в том числе:
травмы;
Рак, который распространился на позвоночник, может давить на спинной мозг и повреждать его.
Потеря нервных клеток спинного мозга от таких заболеваний, как рассеянный склероз, или в результате прекращения кровоснабжения
Когда нервные клетки в спинном мозге погибают, они не могут вырасти снова. Поэтому повреждение спинного мозга часто является необратимым.
Если спинной мозг поврежден, симптомы зависят от того, где произошло повреждение. Например, если спинной мозг поврежден в пояснице, может произойти потеря движения и чувствительности ног, но все еще можно использовать руки. Но если спинной мозг поврежден в области шеи, возможно поражение и рук, и ног. Если спинной мозг повредится в области шеи, вы не сможете дышать. Независимо от уровня повреждения спинного мозга человек может потерять контроль над мочевым пузырем и кишечником, а также утратить половую функцию.