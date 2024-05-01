Нервные клетки в головном мозге посылают сообщения вниз по спинному мозгу. Другие нервы в спинном мозге получают эти сообщения и посылают их телу через один из спинномозговых нервов.

Нервные клетки в спинном мозге имеют нервные волокна, которые проходят по всему телу и соединяются с чувствительными рецепторами. Например, в коже есть чувствительные рецепторы, воспринимающие прикосновения и боль. Все, что активирует эти рецепторы, например, укол иглой, посылает сигналы вверх по нервным волокнам в спинной мозг. Другие нервные клетки спинного мозга переносят сигнал в головной мозг, где человек ощущает боль.