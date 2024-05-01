Что такое головной мозг?
Головной мозг напоминает центральный процессор в компьютере.
Головной мозг получает информацию от глаз, ушей, носа, кожи и других органов чувств. Он обрабатывает информацию, генерирует мысли и идеи, а также посылает сообщения организму. Например, он говорит мышцам, как двигаться, поэтому человек может ходить, разговаривать и выполнять те действия, которые он хочет. Кроме того, головной мозг контролирует многие стороны деятельности организма без вовлечения сознания. Например, головной мозг автоматически регулирует частоту дыхания, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Чтобы двигаться, говорить, ощущать вкус, запахи, слышать и видеть, человеку нужен головной мозг.
Для работы головного мозга требуется много крови и кислорода (в любой момент времени около 20 % крови, перекачиваемой сердцем, попадает в головной мозг).
Если приток крови к головному мозгу прекращается более чем на 10 секунд, человек теряет сознание.
Обзор головного мозга
Головной мозг состоит из большого мозга, ствола головного мозга и мозжечка. Каждая половина (полушарие) большого мозга разделена на доли.
Из каких частей состоит головной мозг?
Головной мозг находится внутри черепа и окружен жидкостью, которая обеспечивает амортизацию и поддерживает его. Жидкость называется спинномозговой жидкостью. Она удерживается вокруг головного мозга, находясь под тремя слоями мембран, называемых мозговыми оболочками.
Головной мозг состоит из трех основных частей:
Большой мозг: основная верхняя часть головного мозга, которая разделена на части, называемые долями — эти доли контролируют мышление, движение, речь, память, эмоции и все чувства.
Ствол головного мозга: самая нижняя часть головного мозга, которая соединяется со спинным мозгом — ствол головного мозга контролирует жизненно важные функции организма, такие как сознание, дыхание, артериальное давление и сердцебиение.
Мозжечок: отдельная часть головного мозга, которая расположена непосредственно над стволом головного мозга и контролирует равновесие и координацию движений мышц.
Большой мозг состоит из двух половинок — по одной слева и справа. Левая половина контролирует правую часть тела и наоборот. Именно поэтому, если инсульт происходит в левой части головного мозга, человек не может двигать правой стороной тела.
Оболочки, покрывающие мозг
В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.
Как работает головной мозг?
Головной мозг состоит из:
Нервных клеток и их волокон
В головном мозге находятся миллиарды и миллиарды нервных клеток.
Каждая нервная клетка имеет микроскопическое тело клетки:
Тело нервной клетки отвечает за переработку питательных веществ и сохранение жизни клетки.
Каждое тело нервной клетки имеет волокна, идущие к нему и от него:
Входящие волокна получают сигналы от других нервных клеток или от рецепторов в органах чувств.
Исходящие волокна посылают сигналы в другие нервы головного или спинного мозга.
В нервной клетке сигналы передаются только в одном направлении.
Нервные клетки посылают сигналы с помощью химических веществ.
Химические изменения последовательно проходят по всей длине нервного волокна.
Когда химические изменения достигают конца нервного волокна, они высвобождают другие химические вещества, называемые нейромедиаторами.
Нейромедиаторы проникают в микроскопический зазор, где они воздействуют на химические рецепторы другой клетки.
Нейромедиаторы вызывают химические изменения в этой другой клетке.
Если эта клетка нервная, то последовательные химические изменения продолжат свой путь вниз по волокнам этой клетки, чтобы передать сигнал далее.
Одна нервная клетка посылает только один вид сигналов и не может передавать большое количество информации. Тем не менее, когда миллиарды нервных клеток взаимосвязаны, как в головном мозге, они образуют очень мощный информационный процессор.
Какие нарушения могут возникать в головном мозге?
На головной мозг могут оказывать влияние многие проблемы, в том числе:
травмы, которые разрушают клетки головного мозга;
закупорка или разрыв питающих нервную систему кровеносных сосудов, что приводит к инсульту;
потеря клеток головного мозга в результате таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Когда нервные клетки в головном мозге погибают, они не могут вырасти снова. Однако в некоторых случаях другие близлежащие клетки головного мозга могут научиться перенимать функцию мертвых клеток. Именно поэтому люди, перенесшие инсульт, иногда восстанавливают способность двигаться или говорить. Восстановление может занять месяцы.