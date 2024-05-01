Головной мозг напоминает центральный процессор в компьютере.

Головной мозг получает информацию от глаз, ушей, носа, кожи и других органов чувств. Он обрабатывает информацию, генерирует мысли и идеи, а также посылает сообщения организму. Например, он говорит мышцам, как двигаться, поэтому человек может ходить, разговаривать и выполнять те действия, которые он хочет. Кроме того, головной мозг контролирует многие стороны деятельности организма без вовлечения сознания. Например, головной мозг автоматически регулирует частоту дыхания, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Чтобы двигаться, говорить, ощущать вкус, запахи, слышать и видеть, человеку нужен головной мозг.

Для работы головного мозга требуется много крови и кислорода (в любой момент времени около 20 % крови, перекачиваемой сердцем, попадает в головной мозг).

Если приток крови к головному мозгу прекращается более чем на 10 секунд, человек теряет сознание.

Обзор головного мозга