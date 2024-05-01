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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Головной мозг

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое головной мозг?

  • Головной мозг напоминает центральный процессор в компьютере.

Головной мозг получает информацию от глаз, ушей, носа, кожи и других органов чувств. Он обрабатывает информацию, генерирует мысли и идеи, а также посылает сообщения организму. Например, он говорит мышцам, как двигаться, поэтому человек может ходить, разговаривать и выполнять те действия, которые он хочет. Кроме того, головной мозг контролирует многие стороны деятельности организма без вовлечения сознания. Например, головной мозг автоматически регулирует частоту дыхания, частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

  • Чтобы двигаться, говорить, ощущать вкус, запахи, слышать и видеть, человеку нужен головной мозг.

  • Для работы головного мозга требуется много крови и кислорода (в любой момент времени около 20 % крови, перекачиваемой сердцем, попадает в головной мозг).

Если приток крови к головному мозгу прекращается более чем на 10 секунд, человек теряет сознание.

Обзор головного мозга

Головной мозг состоит из большого мозга, ствола головного мозга и мозжечка. Каждая половина (полушарие) большого мозга разделена на доли.

Из каких частей состоит головной мозг?

Головной мозг находится внутри черепа и окружен жидкостью, которая обеспечивает амортизацию и поддерживает его. Жидкость называется спинномозговой жидкостью. Она удерживается вокруг головного мозга, находясь под тремя слоями мембран, называемых мозговыми оболочками.

Головной мозг состоит из трех основных частей:

  • Большой мозг: основная верхняя часть головного мозга, которая разделена на части, называемые долями — эти доли контролируют мышление, движение, речь, память, эмоции и все чувства.

  • Ствол головного мозга: самая нижняя часть головного мозга, которая соединяется со спинным мозгом — ствол головного мозга контролирует жизненно важные функции организма, такие как сознание, дыхание, артериальное давление и сердцебиение.

  • Мозжечок: отдельная часть головного мозга, которая расположена непосредственно над стволом головного мозга и контролирует равновесие и координацию движений мышц.

Большой мозг состоит из двух половинок — по одной слева и справа. Левая половина контролирует правую часть тела и наоборот. Именно поэтому, если инсульт происходит в левой части головного мозга, человек не может двигать правой стороной тела.

Оболочки, покрывающие мозг

В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.

Как работает головной мозг?

Головной мозг состоит из:

  • Нервных клеток и их волокон

В головном мозге находятся миллиарды и миллиарды нервных клеток.

Каждая нервная клетка имеет микроскопическое тело клетки:

  • Тело нервной клетки отвечает за переработку питательных веществ и сохранение жизни клетки.

Каждое тело нервной клетки имеет волокна, идущие к нему и от него:

  • Входящие волокна получают сигналы от других нервных клеток или от рецепторов в органах чувств.

  • Исходящие волокна посылают сигналы в другие нервы головного или спинного мозга.

  • В нервной клетке сигналы передаются только в одном направлении.

Нервные клетки посылают сигналы с помощью химических веществ.

  • Химические изменения последовательно проходят по всей длине нервного волокна.

  • Когда химические изменения достигают конца нервного волокна, они высвобождают другие химические вещества, называемые нейромедиаторами.

  • Нейромедиаторы проникают в микроскопический зазор, где они воздействуют на химические рецепторы другой клетки.

  • Нейромедиаторы вызывают химические изменения в этой другой клетке.

  • Если эта клетка нервная, то последовательные химические изменения продолжат свой путь вниз по волокнам этой клетки, чтобы передать сигнал далее.

Одна нервная клетка посылает только один вид сигналов и не может передавать большое количество информации. Тем не менее, когда миллиарды нервных клеток взаимосвязаны, как в головном мозге, они образуют очень мощный информационный процессор.

Какие нарушения могут возникать в головном мозге?

На головной мозг могут оказывать влияние многие проблемы, в том числе:

Когда нервные клетки в головном мозге погибают, они не могут вырасти снова. Однако в некоторых случаях другие близлежащие клетки головного мозга могут научиться перенимать функцию мертвых клеток. Именно поэтому люди, перенесшие инсульт, иногда восстанавливают способность двигаться или говорить. Восстановление может занять месяцы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.