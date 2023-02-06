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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об электролитах

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что представляют собой электролиты?

Электролиты — это минералы, которые циркулируют в крови. Эти минералы также содержатся в желудочных соках, в стуле (кале), в моче и в тканях тела. Одним из примеров электролитов является соль (натрий). К другим электролитам относятся калий, кальций, магний, хлорид и бикарбонат.

Электролиты способствуют многим различным функциям организма:

  • Контроль функции нервной и мышечной системы

  • Баланс количества воды в организме

  • Баланс кислотного уровня организма

Почки поддерживают надлежащий баланс электролитов в крови. Слишком большое или слишком малое количество электролитов может вызвать проблемы со здоровьем.

Что вызывает проблемы с электролитами?

В организме может быть дисбаланс электролитов в случае:

  • Сильной рвоты и/или диареи (частый, рыхлый или водянистый стул)

  • Сильной потливости в жаркий день

  • Употребления слишком большого или слишком малого количества воды

  • При приеме определенных препаратов

  • Наличия заболеваний сердца, почек или печени

Каковы симптомы проблем с электролитами?

Симптомы могут отсутствовать. При наличии симптомов они сильно зависят от того, уровень какого электролита не соответствует норме. Но в целом симптомы следующие:

  • чувство слабости и усталости.

  • Мышечные судороги или подергивание

  • Спутанность сознания

  • Нерегулярное сердцебиение

Каким образом врачи диагностируют проблемы с электролитами?

Для диагностирования проблем с электролитами врач выполняет анализ крови.

Как врачи лечат проблемы с электролитами?

Врач попытается восстановить нормальные уровни электролитов.

  • При слишком низком уровне определенного электролита этот электролит вводят перорально или внутривенно (в/в)

  • При слишком высоком уровне определенного электролита могут вводить жидкости перорально или назначить лекарственный препарат для его разведения и выведения из организма

При некоторых серьезных проблемах с электролитами может потребоваться диализ почек (при этой процедуре кровь выводят из организма, фильтруют ее и возвращают в организм).

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