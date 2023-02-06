Электролиты — это минералы, которые циркулируют в крови. Эти минералы также содержатся в желудочных соках, в стуле (кале), в моче и в тканях тела. Одним из примеров электролитов является соль (натрий). К другим электролитам относятся калий, кальций, магний, хлорид и бикарбонат.

Электролиты способствуют многим различным функциям организма:

Контроль функции нервной и мышечной системы

Баланс количества воды в организме

Баланс кислотного уровня организма

Почки поддерживают надлежащий баланс электролитов в крови. Слишком большое или слишком малое количество электролитов может вызвать проблемы со здоровьем.