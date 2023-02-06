Что представляют собой электролиты?
Электролиты — это минералы, которые циркулируют в крови. Эти минералы также содержатся в желудочных соках, в стуле (кале), в моче и в тканях тела. Одним из примеров электролитов является соль (натрий). К другим электролитам относятся калий, кальций, магний, хлорид и бикарбонат.
Электролиты способствуют многим различным функциям организма:
Контроль функции нервной и мышечной системы
Баланс количества воды в организме
Баланс кислотного уровня организма
Почки поддерживают надлежащий баланс электролитов в крови. Слишком большое или слишком малое количество электролитов может вызвать проблемы со здоровьем.
Что вызывает проблемы с электролитами?
В организме может быть дисбаланс электролитов в случае:
Сильной рвоты и/или диареи (частый, рыхлый или водянистый стул)
Сильной потливости в жаркий день
Употребления слишком большого или слишком малого количества воды
При приеме определенных препаратов
Наличия заболеваний сердца, почек или печени
Каковы симптомы проблем с электролитами?
Симптомы могут отсутствовать. При наличии симптомов они сильно зависят от того, уровень какого электролита не соответствует норме. Но в целом симптомы следующие:
чувство слабости и усталости.
Мышечные судороги или подергивание
Спутанность сознания
Нерегулярное сердцебиение
Каким образом врачи диагностируют проблемы с электролитами?
Для диагностирования проблем с электролитами врач выполняет анализ крови.
Как врачи лечат проблемы с электролитами?
Врач попытается восстановить нормальные уровни электролитов.
При слишком низком уровне определенного электролита этот электролит вводят перорально или внутривенно (в/в)
При слишком высоком уровне определенного электролита могут вводить жидкости перорально или назначить лекарственный препарат для его разведения и выведения из организма
При некоторых серьезных проблемах с электролитами может потребоваться диализ почек (при этой процедуре кровь выводят из организма, фильтруют ее и возвращают в организм).