Что представляет собой сахар в крови?

Что представляет собой сахар в крови?

Сахар в крови — это

основной источник энергии организма.

Сахар в крови — это не только тот сахар, который находится в напитках и еде. Сахар в крови поступает из всех видов пищи, таких как:

хлеб;

фрукты;

макаронные изделия;

картофель.

Эти и многие другие продукты содержат углеводы. Организм превращает углеводы в сахар в крови.