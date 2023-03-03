Что представляет собой диабет?
Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.
При диабете обычный контроль уровня сахара в организме дает сбой.
Существует два типа диабета: 1-го типа и 2-го типа.
Больные сахарным диабетом 1-го типа должны получать инсулин (1-й тип иногда называют инсулинозависимым диабетом).
Некоторые больные диабетом 2-го типа должны принимать инсулин, но многие могут просто принимать таблетки и менять рацион питания.
Оба типа диабета могут вызывать серьезные проблемы в долгосрочной перспективе, такие как инфаркты миокарда и инсульты.
Диабет неизлечим, но его можно контролировать приемом инсулина или другого лекарства и путем изменения рациона питания.
Что представляет собой сахар в крови?
Сахар в крови — это
основной источник энергии организма.
Сахар в крови — это не только тот сахар, который находится в напитках и еде. Сахар в крови поступает из всех видов пищи, таких как:
хлеб;
фрукты;
макаронные изделия;
картофель.
Эти и многие другие продукты содержат углеводы. Организм превращает углеводы в сахар в крови.
Каким образом организм контролирует уровень сахара в крови?
Организм контролирует, сколько сахара поступает из крови в клетки организма, используя
Инсулин
Инсулин — это гормон, вырабатываемый в поджелудочной железе. Поджелудочная железа — это орган, находящийся за желудком.
После приема пищи организм поглощает пищу, и уровень сахара в крови повышается. Поджелудочная железа ощущает повышенный уровень сахара в крови и начинает производить инсулин. Инсулин дает указания клеткам организма принимать сахар из крови. При нормальном уровне сахара в крови поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин.
Что является причиной диабета?
Диабет связан с проблемой в отношении инсулина.
Существует 2 основных типа диабета:
При диабете 1-го типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, так как клетки, которые его производят, были уничтожены
При диабете 2-го типа поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, но клетки организма не реагируют на инсулин должным образом
Потребление сладких продуктов не вызывает диабет. Однако чрезмерное потребление, приводящее к ожирению, может привести к диабету 2-го типа.
Диабет 1-го типа обычно развивается до 30 лет, как правило, у детей и подростков.
Диабет 2-го типа может развиваться в любом возрасте, но чаще встречается у людей:
С избыточным весом или ожирением
в возрасте 30 лет и старше;
с определенным расовым или этническим происхождением (в Соединенных Штатах Америки повышенному риску подвержены люди с афроамериканским, азиатскоамериканским происхождением, американские индейцы, уроженцы Аляски и лица испанского или латиноамериканского происхождения);
родственники которых болеют диабетом 2-го типа.
У некоторых женщин диабет 2-го типа развивается во время беременности. В этом случае он называется диабетом беременных.
Какими симптомами проявляется диабет?
Симптомы диабета 1-го типа часто начинаются внезапно. Могут возникнуть следующие симптомы:
частое и обильное мочеиспускание;
сильная жажда и обильное употребление жидкостей;
боль в животе (особенно у детей);
потребление большего количества еды, чем обычно, сопровождаемое потерей веса;
нечеткое зрение;
сонливость и тошнота.
Иногда возникает опасная проблема, называемая диабетический кетоацидоз. Она начинается внезапно и может быть первым признаком диабета у детей. При диабетическом кетоацидозе могут возникнуть следующие симптомы:
дыхание с фруктовым запахом и запахом жидкости для снятия лака;
глубокое и очень быстрое дыхание;
тошнота и рвота;
ощущение общей слабости и усталости.
Диабет 2-го типа может развиваться медленно. Симптомы могут не проявляться в течение многих лет. Когда они развиваются, то могут проявляться как:
более частое и более обильное мочеиспускание;
потребление намного большего количества воды, чем обычно.
Эти симптомы ухудшаются в течение нескольких недель или месяцев. Также могут развиться:
ощущение сильной слабости и усталости;
нечеткое зрение;
обезвоженность (нехватка воды в организме).
Каковы осложнения диабета?
Если уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного времени, это может вызвать множество проблем. Большинство проблем происходит из-за того, что диабет вызывает закупорку кровеносных сосудов. Закупорка кровеносных сосудов препятствует попаданию достаточного количества крови в органы. Она может вызвать такие патологии, как:
слепота.
язвы стоп.
Как врачи диагностируют диабет?
Врачи делают анализ крови для проверки:
уровня сахара в крови.
Обычно врачи измеряют уровень сахара в крови утром натощак. Это называется уровень сахара в крови натощак. Врачи должны измерять уровень сахара в крови натощак, так как в течение дня уровни сахара в крови повышаются и понижаются в зависимости от того, сколько вы принимаете пищи.
Уровень сахара в крови натощак:
менее 100 — норма;
от 100 до 125 — риск развития диабета;
126 или выше — диабет.
Врачи также могут проводить следующие исследования:
Гемоглобин A1C
Гемоглобин — это вещество, находящееся внутри эритроцитов. Он переносит кислород в крови. Сахар в крови прикрепляется к гемоглобину и образует гемоглобин A1С.
Чем выше уровень сахара в крови, тем больше в ней гемоглобина А1С.
Поскольку гемоглобин А1С существует долго, его количество в крови меняется медленно. Поэтому врач судит по уровню гемоглобина A1С об уровнях сахара в крови за последние 2–3 месяца. Если уровень гемоглобина A1C выше 6,5 %, диагностируется сахарный диабет.
Как врачи лечат диабет?
Диабет неизлечим. Целью лечения является поддержание уровня сахара в крови на уровнях, близких к нормальным.
Чем лучше контроль уровня сахара в крови, тем меньше вероятность возникновения осложнений.
Лечение диабета включает следующие меры:
правильная диета;
физическая нагрузка.
похудение, при наличии избыточного веса;
Лекарственные препараты
регулярная проверка уровня сахара в крови.
Если у вас диагностируют диабет, узнайте о нем как можно больше. Поговорите с медсестрой, специализирующейся в просвещении по вопросам диабета. Медсестра может проконсультировать вас по вопросам правильного питания, физической активности, проверки уровней сахара в крови и контроля инсулина (при необходимости).
Как нужно правильно питаться?
Организм не может реагировать на изменения уровня сахара в крови, поэтому важно:
принимать пищу и легкие закуски примерно в одно и то же время каждый день;
съедать примерно одинаковое количество еды каждый день;
ограничивать углеводы (например, хлеб) и жирную пищу в каждом приеме пищи;
потреблять больше овощей и углеводов, которые расщепляются медленно, таких как фрукты, цельнозерновые продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки;
ограничивать потребление готовых продуктов, таких как конфеты, печенье, пончики и выпечка;
отказаться от сладких напитков, таких как кола, холодный сладкий чай, лимонад, фруктовый пунш и спортивные напитки;
ограничивать алкогольные напитки до 1 порции в день (для женщин) и 2 порций в день (для мужчин).
Насколько нужно быть активным?
Нужно стараться каждый день выполнять физические упражнения.
Занятия фитнесом могут помочь похудеть и сохранять здоровый вес, а также контролировать уровни сахара.
Поговорите со своим врачом или медсестрой, чтобы определить порядок тренировок и выяснить, какие виды активности лучше всего подходят для вас.
Поскольку уровень сахара в крови снижается во время тренировки, перед длительной тренировкой вам может потребоваться перекусить или ввести меньшее количество инсулина.
Нужно ли мне худеть?
Если у вас диабет 2-го типа и лишний вес, очень важно попытаться похудеть.
Похудение поможет контролировать уровень сахара в крови.
Иногда при потере достаточного веса прием лекарств вам может не потребоваться.
Если у вас диабет 1-го типа, потеря веса не поможет контролировать уровень сахара в крови. Но лишний вес — это фактор нездоровья для любого человека.
Зачем нужно проверять уровень сахара в крови?
Проверять уровень сахара в крови нужно, потому что уровень сахара в крови меняется все время, в зависимости от:
того, что вы употребляете в пищу;
того, насколько вы активны;
уровня вашего стресса;
того, есть ли у вас инфекция;
лекарств, которых вы принимаете;
времени суток.
Если уровень сахара в крови значительно изменится, может потребоваться изменить рацион питания или лекарства, которые вы принимаете.
Ваш врач расскажет о том, когда и как часто следует проверять уровень сахара в крови. Если у вас диабет 1-го типа, обычно нужно проверять уровень сахара в крови несколько раз в день. Если у вас диабет 2-го типа, можно проверять его реже.
Чаще всего уровень сахара в крови проверяется путем:
прокалывания пальца при помощи небольшого инструмента, который называется ланцет, для получения капли крови;
помещения капли крови на небольшую пластиковую тест-полоску;
помещение тест-полоски на небольшой аппарат, который определяет уровень сахара в крови.
Записывайте уровень сахара в крови во время каждой проверки, чтобы вы могли показать эти данные своему врачу. Врач будет использовать данные, чтобы порекомендовать вам смену лекарств или рациона питания. Если уровень сахара в крови не проверять, он может оказаться слишком высоким, и никто об этом не узнает.
Некоторые люди используют устройство непрерывного мониторинга концентрации глюкозы в крови: это небольшой датчик, расположенный под кожей, который показывает уровень сахара в крови каждые несколько минут на экране небольшого устройства на поясе, которое носят как сотовый телефон.
Врачи также могут проверять количество гемоглобина A1С в крови раз в 3–6 месяцев. Это позволяет им понять, насколько хорошо уровни сахара в крови у вас контролируются с течением времени.
Нужно ли мне принимать лекарства?
Если у человека сахарный диабет 1-го типа, ему потребуется инсулин (уколы или ингаляции); он может узнать, как менять количество инсулина, исходя из результатов проверки уровней сахара в крови.
Если у человека сахарный диабет 2-го типа, ему требуется принимать лекарство внутрь, но также могут потребоваться инъекции инсулина.
Где получить дополнительную информацию о диабете?
Американская ассоциация диабета (American Diabetes Association): инструменты поддержки и указания в отношении сахарного диабета и его лечения
JDRF: международная организация, финансирующая изучение сахарного диабета 1-го типа
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases): подробная информация о сахарном диабете и его осложнениях