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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

сахарный диабет;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023 | Изменено нояб. 2023
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Что представляет собой диабет?

Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.

При диабете обычный контроль уровня сахара в организме дает сбой.

  • Существует два типа диабета: 1-го типа и 2-го типа.

  • Больные сахарным диабетом 1-го типа должны получать инсулин (1-й тип иногда называют инсулинозависимым диабетом).

  • Некоторые больные диабетом 2-го типа должны принимать инсулин, но многие могут просто принимать таблетки и менять рацион питания.

  • Оба типа диабета могут вызывать серьезные проблемы в долгосрочной перспективе, такие как инфаркты миокарда и инсульты.

  • Диабет неизлечим, но его можно контролировать приемом инсулина или другого лекарства и путем изменения рациона питания.

Что представляет собой сахар в крови?

Сахар в крови — это

  • основной источник энергии организма.

Сахар в крови — это не только тот сахар, который находится в напитках и еде. Сахар в крови поступает из всех видов пищи, таких как:

  • хлеб;

  • фрукты;

  • макаронные изделия;

  • картофель.

Эти и многие другие продукты содержат углеводы. Организм превращает углеводы в сахар в крови.

Каким образом организм контролирует уровень сахара в крови?

Организм контролирует, сколько сахара поступает из крови в клетки организма, используя

  • Инсулин

Инсулин — это гормон, вырабатываемый в поджелудочной железе. Поджелудочная железа — это орган, находящийся за желудком.

После приема пищи организм поглощает пищу, и уровень сахара в крови повышается. Поджелудочная железа ощущает повышенный уровень сахара в крови и начинает производить инсулин. Инсулин дает указания клеткам организма принимать сахар из крови. При нормальном уровне сахара в крови поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин.

Что является причиной диабета?

Диабет связан с проблемой в отношении инсулина.

Существует 2 основных типа диабета:

  • При диабете 1-го типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, так как клетки, которые его производят, были уничтожены

  • При диабете 2-го типа поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, но клетки организма не реагируют на инсулин должным образом

Потребление сладких продуктов не вызывает диабет. Однако чрезмерное потребление, приводящее к ожирению, может привести к диабету 2-го типа.

Диабет 1-го типа обычно развивается до 30 лет, как правило, у детей и подростков.

Диабет 2-го типа может развиваться в любом возрасте, но чаще встречается у людей:

  • С избыточным весом или ожирением

  • в возрасте 30 лет и старше;

  • с определенным расовым или этническим происхождением (в Соединенных Штатах Америки повышенному риску подвержены люди с афроамериканским, азиатскоамериканским происхождением, американские индейцы, уроженцы Аляски и лица испанского или латиноамериканского происхождения);

  • родственники которых болеют диабетом 2-го типа.

У некоторых женщин диабет 2-го типа развивается во время беременности. В этом случае он называется диабетом беременных.

Какими симптомами проявляется диабет?

Симптомы диабета 1-го типа часто начинаются внезапно. Могут возникнуть следующие симптомы:

  • частое и обильное мочеиспускание;

  • сильная жажда и обильное употребление жидкостей;

  • боль в животе (особенно у детей);

  • потребление большего количества еды, чем обычно, сопровождаемое потерей веса;

  • нечеткое зрение;

  • сонливость и тошнота.

Иногда возникает опасная проблема, называемая диабетический кетоацидоз. Она начинается внезапно и может быть первым признаком диабета у детей. При диабетическом кетоацидозе могут возникнуть следующие симптомы:

  • дыхание с фруктовым запахом и запахом жидкости для снятия лака;

  • глубокое и очень быстрое дыхание;

  • тошнота и рвота;

  • ощущение общей слабости и усталости.

Диабет 2-го типа может развиваться медленно. Симптомы могут не проявляться в течение многих лет. Когда они развиваются, то могут проявляться как:

  • более частое и более обильное мочеиспускание;

  • потребление намного большего количества воды, чем обычно.

Эти симптомы ухудшаются в течение нескольких недель или месяцев. Также могут развиться:

  • ощущение сильной слабости и усталости;

  • нечеткое зрение;

  • обезвоженность (нехватка воды в организме).

Каковы осложнения диабета?

Если уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного времени, это может вызвать множество проблем. Большинство проблем происходит из-за того, что диабет вызывает закупорку кровеносных сосудов. Закупорка кровеносных сосудов препятствует попаданию достаточного количества крови в органы. Она может вызвать такие патологии, как:

Как врачи диагностируют диабет?

Врачи делают анализ крови для проверки:

  • уровня сахара в крови.

Обычно врачи измеряют уровень сахара в крови утром натощак. Это называется уровень сахара в крови натощак. Врачи должны измерять уровень сахара в крови натощак, так как в течение дня уровни сахара в крови повышаются и понижаются в зависимости от того, сколько вы принимаете пищи.

Уровень сахара в крови натощак:

  • менее 100 — норма;

  • от 100 до 125 — риск развития диабета;

  • 126 или выше — диабет.

Врачи также могут проводить следующие исследования:

  • Гемоглобин A1C

Гемоглобин — это вещество, находящееся внутри эритроцитов. Он переносит кислород в крови. Сахар в крови прикрепляется к гемоглобину и образует гемоглобин A1С.

  • Чем выше уровень сахара в крови, тем больше в ней гемоглобина А1С.

Поскольку гемоглобин А1С существует долго, его количество в крови меняется медленно. Поэтому врач судит по уровню гемоглобина A1С об уровнях сахара в крови за последние 2–3 месяца. Если уровень гемоглобина A1C выше 6,5 %, диагностируется сахарный диабет.

Как врачи лечат диабет?

Диабет неизлечим. Целью лечения является поддержание уровня сахара в крови на уровнях, близких к нормальным.

  • Чем лучше контроль уровня сахара в крови, тем меньше вероятность возникновения осложнений.

Лечение диабета включает следующие меры:

  • правильная диета;

  • физическая нагрузка.

  • похудение, при наличии избыточного веса;

  • Лекарственные препараты

  • регулярная проверка уровня сахара в крови.

Если у вас диагностируют диабет, узнайте о нем как можно больше. Поговорите с медсестрой, специализирующейся в просвещении по вопросам диабета. Медсестра может проконсультировать вас по вопросам правильного питания, физической активности, проверки уровней сахара в крови и контроля инсулина (при необходимости).

Как нужно правильно питаться?

Организм не может реагировать на изменения уровня сахара в крови, поэтому важно:

  • принимать пищу и легкие закуски примерно в одно и то же время каждый день;

  • съедать примерно одинаковое количество еды каждый день;

  • ограничивать углеводы (например, хлеб) и жирную пищу в каждом приеме пищи;

  • потреблять больше овощей и углеводов, которые расщепляются медленно, таких как фрукты, цельнозерновые продукты и продукты с высоким содержанием клетчатки;

  • ограничивать потребление готовых продуктов, таких как конфеты, печенье, пончики и выпечка;

  • отказаться от сладких напитков, таких как кола, холодный сладкий чай, лимонад, фруктовый пунш и спортивные напитки;

  • ограничивать алкогольные напитки до 1 порции в день (для женщин) и 2 порций в день (для мужчин).

Насколько нужно быть активным?

Нужно стараться каждый день выполнять физические упражнения.

  • Занятия фитнесом могут помочь похудеть и сохранять здоровый вес, а также контролировать уровни сахара.

  • Поговорите со своим врачом или медсестрой, чтобы определить порядок тренировок и выяснить, какие виды активности лучше всего подходят для вас.

  • Поскольку уровень сахара в крови снижается во время тренировки, перед длительной тренировкой вам может потребоваться перекусить или ввести меньшее количество инсулина.

Нужно ли мне худеть?

Если у вас диабет 2-го типа и лишний вес, очень важно попытаться похудеть.

  • Похудение поможет контролировать уровень сахара в крови.

Иногда при потере достаточного веса прием лекарств вам может не потребоваться.

Если у вас диабет 1-го типа, потеря веса не поможет контролировать уровень сахара в крови. Но лишний вес — это фактор нездоровья для любого человека.

Зачем нужно проверять уровень сахара в крови?

Проверять уровень сахара в крови нужно, потому что уровень сахара в крови меняется все время, в зависимости от:

  • того, что вы употребляете в пищу;

  • того, насколько вы активны;

  • уровня вашего стресса;

  • того, есть ли у вас инфекция;

  • лекарств, которых вы принимаете;

  • времени суток.

Если уровень сахара в крови значительно изменится, может потребоваться изменить рацион питания или лекарства, которые вы принимаете.

Ваш врач расскажет о том, когда и как часто следует проверять уровень сахара в крови. Если у вас диабет 1-го типа, обычно нужно проверять уровень сахара в крови несколько раз в день. Если у вас диабет 2-го типа, можно проверять его реже.

Чаще всего уровень сахара в крови проверяется путем:

  • прокалывания пальца при помощи небольшого инструмента, который называется ланцет, для получения капли крови;

  • помещения капли крови на небольшую пластиковую тест-полоску;

  • помещение тест-полоски на небольшой аппарат, который определяет уровень сахара в крови.

Записывайте уровень сахара в крови во время каждой проверки, чтобы вы могли показать эти данные своему врачу. Врач будет использовать данные, чтобы порекомендовать вам смену лекарств или рациона питания. Если уровень сахара в крови не проверять, он может оказаться слишком высоким, и никто об этом не узнает.

Некоторые люди используют устройство непрерывного мониторинга концентрации глюкозы в крови: это небольшой датчик, расположенный под кожей, который показывает уровень сахара в крови каждые несколько минут на экране небольшого устройства на поясе, которое носят как сотовый телефон.

Врачи также могут проверять количество гемоглобина A1С в крови раз в 3–6 месяцев. Это позволяет им понять, насколько хорошо уровни сахара в крови у вас контролируются с течением времени.

Нужно ли мне принимать лекарства?

  • Если у человека сахарный диабет 1-го типа, ему потребуется инсулин (уколы или ингаляции); он может узнать, как менять количество инсулина, исходя из результатов проверки уровней сахара в крови.

  • Если у человека сахарный диабет 2-го типа, ему требуется принимать лекарство внутрь, но также могут потребоваться инъекции инсулина.

Где получить дополнительную информацию о диабете?

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.