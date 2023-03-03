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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Медикаментозное лечение диабета

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023 | Изменено апр. 2023
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Диабет — это пожизненное заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.

Почему больные диабетом нуждаются в лекарственных препаратах?

Если уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного времени, появятся серьезные осложнения диабета. Если соблюдение диеты и регулярные занятия спортом не помогают контролировать уровень сахара в крови, нужно принимать лекарства. Лекарства, назначаемые врачами, зависят от типа диабета и уровня сахара в крови.

Иногда антидиабетические препараты слишком сильно снижают уровень сахара в крови. Низкий уровень сахара в крови называется гипогликемия.

Что такое инсулин?

Инсулин — это естественный гормон, который организм вырабатывает для снижения уровня сахара в крови. Инсулин также выпускается в форме лекарственного препарата. Большинство людей, которым нужно принимать инсулин, делают инъекции (уколы). Через ингалятор можно вводить новую форму инсулина.

Следует ли мне принимать инсулин?

Если у вас диабет 1-го типа, вам нужно принимать инсулин. При диабете 1-го типа организм не вырабатывает инсулин.

Если у вас диабет 2-го типа, вам, вероятно, не придется принимать инсулин, если только другие лекарства недостаточно хорошо контролируют уровень сахара в крови.

Какие типы инсулина можно использовать?

Инсулин выпускается в разных формах, в зависимости от того, насколько быстро он начинает действовать и как долго длится его действие:

  • Быстродействующий инсулин начинает действовать в течение 5–15 минут, и его действие длится около 4 часов; его можно вводить непосредственно перед едой.

  • Простой инсулин начинает действовать через 30–60 минут, и его действие длится от 6 до 8 часов.

  • Инсулин среднего действия начинает действовать через 1–2 часа, и его действие длится около суток.

  • Инсулин длительного действия практически не действует в первые несколько часов, но его действие длится от 20 до 36 часов.

Можно принимать несколько видов инсулина. Инсулин можно принимать один или несколько раз в день. То, какой вид вы используете и как часто его принимаете, зависит от нескольких факторов, в том числе:

  • Насколько чувствителен уровень сахара в крови к изменениям в рационе питания и активности.

  • Как часто вы готовы проверить уровень сахара в крови.

  • Как часто вы готовы получать инсулин.

  • Насколько хорошо вы соблюдаете диету и режим тренировок.

Врачи выяснят, какой вид инсулина лучше всего подходит для вас. Некоторые пациенты получают одинаковое количество инсулина каждый день. Другие люди изменяют количество инсулина, которое они принимают каждый день, в зависимости от диеты, тренировок и уровня сахара в крови. Потребность в инсулине может измениться, если вы наберете или сбросите вес, измените интенсивность тренировок, испытаете большой эмоциональный стресс, заболеете или заразитесь инфекцией.

Как принимать инсулин?

Чаще всего инсулин получают в виде подкожной инъекции (укола). Существуют различные способы введения инъекций инсулина:

  • Инсулиновый шприц, который заполняется из флакона с инсулином.

  • Инсулиновая ручка (устройство, содержащее несколько доз инсулина): имеет циферблат, который поворачивается, чтобы отрегулировать дозу инсулина, и кнопка, которая нажимается для введения инсулина.

  • Инсулиновая помпа (устройство, работающее от батарейки, которое закачивает инсулин через небольшую иглу, остающуюся под кожей).

Менее распространенные способы получения инсулина:

  • Ингалятор, через который вдыхается инсулин.

  • Пневматический инжектор с высоким давлением воздуха, который вдувает инсулин под кожу.

Какие проблемы может вызвать инсулин?

Если вы принимаете слишком много инсулина или не едите регулярно, уровень сахара в крови может стать слишком низким (гипогликемия).

Со временем организм может выработать устойчивость к инсулину. Это означает, что организму может потребоваться все больше и больше инсулина, чтобы получить тот же результат.

Кроме того, в месте введения инъекции могут возникнуть проблемы, такие как:

  • Аллергическая реакция, вызывающая боль, жжение, покраснение, зуд и отек.

  • Скопления жира, делающие кожу бугристой.

  • Впадины в коже.

Большинства этих проблем можно избежать, вводя себе уколы в разные места тела.

Какие другие лекарства используются для лечения диабета?

Помимо инсулина, несколько других видов лекарств используются для контроля уровня сахара в крови у больных диабетом. Некоторые из них принимаются внутрь, а другие — в виде уколов. Иногда требуется несколько лекарств или бывает нужно принимать инсулин вместе с этими лекарствами. Врачи подберут лекарства, подходящие для лечения диабета у вас, для контроля уровня сахара в крови и недопущения его слишком сильного падения.

Диабетические препараты действуют по-разному, контролируя уровень сахара в крови, в том числе:

  • Стимулируя работу поджелудочной железы (органа в брюшной полости, вырабатывающего инсулин) для того, чтобы организм вырабатывал больше собственного инсулина.

  • Не давая печени выделять сахар в кровоток.

  • Не давая желудку и кишечнику выделять сахар, полученный из еды, в кровоток.

Диабетические препараты могут вызывать гипогликемию и другие побочные эффекты. Поговорите с врачом, чтобы узнать, что вам необходимо.

При приеме инсулина или других диабетических препаратов важно регулярно проверять уровень сахара в крови и посещать лечащего врача для:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.