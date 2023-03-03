Инсулин выпускается в разных формах, в зависимости от того, насколько быстро он начинает действовать и как долго длится его действие:

Быстродействующий инсулин начинает действовать в течение 5–15 минут, и его действие длится около 4 часов; его можно вводить непосредственно перед едой.

Простой инсулин начинает действовать через 30–60 минут, и его действие длится от 6 до 8 часов.

Инсулин среднего действия начинает действовать через 1–2 часа, и его действие длится около суток.

Инсулин длительного действия практически не действует в первые несколько часов, но его действие длится от 20 до 36 часов.

Можно принимать несколько видов инсулина. Инсулин можно принимать один или несколько раз в день. То, какой вид вы используете и как часто его принимаете, зависит от нескольких факторов, в том числе:

Насколько чувствителен уровень сахара в крови к изменениям в рационе питания и активности.

Как часто вы готовы проверить уровень сахара в крови.

Как часто вы готовы получать инсулин.

Насколько хорошо вы соблюдаете диету и режим тренировок.

Врачи выяснят, какой вид инсулина лучше всего подходит для вас. Некоторые пациенты получают одинаковое количество инсулина каждый день. Другие люди изменяют количество инсулина, которое они принимают каждый день, в зависимости от диеты, тренировок и уровня сахара в крови. Потребность в инсулине может измениться, если вы наберете или сбросите вес, измените интенсивность тренировок, испытаете большой эмоциональный стресс, заболеете или заразитесь инфекцией.