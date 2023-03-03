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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диабетический кетоацидоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.

Что представляет собой диабетический кетоацидоз (ДКА)?

Диабетический кетоацидоз является серьезным осложнением диабета. Его часто называют ДКА.

При ДКА уровень сахара в крови повышается, также повышается уровень в крови кислот, называемых кетоны, организм теряет много жидкости, и обмен веществ работает неправильно. Необходимо немедленное лечение.

  • У больных диабетом 1-го типа развитие ДКА более вероятно.

  • ДКА может быть первым признаком диабета.

  • Лечение предусматривает внутривенное введение жидкостей и инсулина.

  • При отсутствии лечения ДКА может вызвать кому и смерть.

Что является причиной ДКА?

Организм нуждается в инсулине для того, чтобы использовать сахар в крови в качестве энергии. Если у вас недостаточно инсулина (например, потому что вы не получаете лечения диабета 1-го типа), уровень сахара сильно повышается, так как сахар не может попасть в клетки. Организм сжигает жир для получения энергии. Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кислоты, которые называются кетоны. Кетоны накапливаются в крови и моче.

Высокий уровень кетонов в крови может привести к серьезной болезни.

При диабете ДКА может развиться, если:

  • Вы перестаете принимать назначенный вам инсулин.

  • Вы прекращаете соблюдать назначенную вам диету, поэтому инсулина, который вы принимаете, недостаточно.

  • Вы заболеваете, и организм испытывает дополнительную нагрузку.

Частые провоцирующие факторы ДКА:

Каковы симптомы ДКА?

К симптомам относятся:

  • необычная жажда;

  • большая, чем обычно, потребность в мочеиспускании;

  • потеря веса без определенной причины;

  • тошнота или рвота.

  • ощущение слабости и усталости;

  • боль в животе.

  • глубокое, быстрое дыхание;

  • дыхание с фруктовым запахом (запахом жидкости для снятия лака).

При отсутствии лечения ДКА может привести к коме или смерти.

Как врачи диагностируют ДКА?

Врачи проводят:

  • Анализы крови, чтобы проверить уровень сахара в крови, уровень кетонов в крови и уровни определенных электролитов (минералы, такие как натрий и калий, участвующие во многих важных функциях организма).

Для выявления проблем, которые могут вызвать ДКА, врачи могут проводить такие исследования, как:

Как врачи лечат ДКА?

При ДКА необходима неотложная медицинская помощь. Вам нужно будет обратиться в больницу и, возможно, понадобится госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ).

Врачи лечат ДКА:

  • Внутривенным введением жидкостей и электролитов.

  • Внутривенным введением инсулина.

  • Проведением анализов крови каждые несколько часов для проверки уровня сахара, уровней кетонов и электролитов, чтобы быть уверенными, что они возвращаются к нормальным показателям.

Врачи также лечат другие проблемы, вызванные ДКА.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.