Организм нуждается в инсулине для того, чтобы использовать сахар в крови в качестве энергии. Если у вас недостаточно инсулина (например, потому что вы не получаете лечения диабета 1-го типа), уровень сахара сильно повышается, так как сахар не может попасть в клетки. Организм сжигает жир для получения энергии. Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кислоты, которые называются кетоны. Кетоны накапливаются в крови и моче.

Высокий уровень кетонов в крови может привести к серьезной болезни.

При диабете ДКА может развиться, если:

Вы перестаете принимать назначенный вам инсулин.

Вы прекращаете соблюдать назначенную вам диету, поэтому инсулина, который вы принимаете, недостаточно.

Вы заболеваете, и организм испытывает дополнительную нагрузку.

Частые провоцирующие факторы ДКА: