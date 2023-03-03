Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.
Что представляет собой диабетический кетоацидоз (ДКА)?
Диабетический кетоацидоз является серьезным осложнением диабета. Его часто называют ДКА.
При ДКА уровень сахара в крови повышается, также повышается уровень в крови кислот, называемых кетоны, организм теряет много жидкости, и обмен веществ работает неправильно. Необходимо немедленное лечение.
У больных диабетом 1-го типа развитие ДКА более вероятно.
ДКА может быть первым признаком диабета.
Лечение предусматривает внутривенное введение жидкостей и инсулина.
При отсутствии лечения ДКА может вызвать кому и смерть.
Что является причиной ДКА?
Организм нуждается в инсулине для того, чтобы использовать сахар в крови в качестве энергии. Если у вас недостаточно инсулина (например, потому что вы не получаете лечения диабета 1-го типа), уровень сахара сильно повышается, так как сахар не может попасть в клетки. Организм сжигает жир для получения энергии. Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кислоты, которые называются кетоны. Кетоны накапливаются в крови и моче.
Высокий уровень кетонов в крови может привести к серьезной болезни.
При диабете ДКА может развиться, если:
Вы перестаете принимать назначенный вам инсулин.
Вы прекращаете соблюдать назначенную вам диету, поэтому инсулина, который вы принимаете, недостаточно.
Вы заболеваете, и организм испытывает дополнительную нагрузку.
Частые провоцирующие факторы ДКА:
инфекции, такие как пневмония или инфекция мочевыводящих путей;
панкреатит (внезапное набухание поджелудочной железы);
применения некоторых лекарственных препаратов.
употребление слишком большого количества алкоголя или употребление наркотиков.
Каковы симптомы ДКА?
К симптомам относятся:
необычная жажда;
большая, чем обычно, потребность в мочеиспускании;
потеря веса без определенной причины;
тошнота или рвота.
ощущение слабости и усталости;
боль в животе.
глубокое, быстрое дыхание;
дыхание с фруктовым запахом (запахом жидкости для снятия лака).
При отсутствии лечения ДКА может привести к коме или смерти.
Как врачи диагностируют ДКА?
Врачи проводят:
Анализы крови, чтобы проверить уровень сахара в крови, уровень кетонов в крови и уровни определенных электролитов (минералы, такие как натрий и калий, участвующие во многих важных функциях организма).
Для выявления проблем, которые могут вызвать ДКА, врачи могут проводить такие исследования, как:
Анализы мочи
ЭКГ (электрокардиография — исследование, при котором измеряют электрические токи сердца и записывают их на листе бумаги).
Как врачи лечат ДКА?
При ДКА необходима неотложная медицинская помощь. Вам нужно будет обратиться в больницу и, возможно, понадобится госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
Врачи лечат ДКА:
Внутривенным введением жидкостей и электролитов.
Внутривенным введением инсулина.
Проведением анализов крови каждые несколько часов для проверки уровня сахара, уровней кетонов и электролитов, чтобы быть уверенными, что они возвращаются к нормальным показателям.
Врачи также лечат другие проблемы, вызванные ДКА.