Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гипогликемия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое гипогликемия?

Гипогликемия — это слишком низкий уровень сахара в крови. Сахар в крови — это основной источник энергии для организма, поэтому низкий уровень сахара в крови вызывает проблемы.

  • Гипогликемия вызывает голод, потоотделение, дрожь и слабость, а также неспособность четко мыслить.

  • При диабете шанс развития гипогликемии повышается — это может произойти, если вы принимаете слишком много лекарств, недостаточно питаетесь или выполняете слишком много упражнений.

  • Для купирования гипогликемии нужно съесть или выпить что-нибудь с сахаром (например, съесть конфету или выпить сок), чтобы повысить уровень сахара в крови.

Каковы причины гипогликемии?

Чаще всего гипогликемия представляет собой:

  • осложнение в результате приема лекарств для лечения диабета, особенно если вы своевременно не принимаете достаточно пиши.

Если у вас нет диабета, вряд ли у вас разовьется гипогликемия. Однако иногда гипогликемия может развиться при:

Каковы симптомы гипогликемии?

Сначала у вас могут быть следующие симптомы:

  • повышенное потоотделение;

  • дрожь;

  • головокружение;

  • Чувство голода

Затем, при развитии тяжелой гипогликемии, у вас могут возникнуть следующие симптомы:

  • головокружение;

  • спутанность сознания и проблемы с концентрацией;

  • невнятная речь;

  • потеря сознания.

Иногда при гипогликемии человек может казаться пьяным.

При отсутствии лечения тяжелая гипогликемия может вызвать судорожные припадки, кому и повреждение головного мозга.

Как врачи диагностируют гипогликемию?

Врачи диагностируют гипогликемию на основании уровня сахара в крови и имеющихся симптомов.

Как врачи лечат гипогликемию?

Врачи посоветуют купировать симптомы дома. При наличии симптомов, потребление продуктов или напитков, содержащих сахар, таких как:

  • конфеты;

  • таблетки с глюкозой (сахаром);

  • сладкие напитки, например, стакан фруктового сока.

Врачи будут лечить причину гипогликемии:

  • Если лекарство вызывает гипогликемию, врачи изменят дозу, которую вы принимаете.

  • Если у вас опухоль в поджелудочной железе, врачи выполнят хирургическое вмешательство для удаления опухоли.

Если у вас диабет или повышен риск развития гипогликемии, врач может предложить вам:

  • носить с собой глюкагон на случай экстренной ситуации (глюкагон — это инъекция, при помощи которой быстро повышают уровень сахара в крови);

  • принимать небольшие порции пищи в течение дня вместо 3 основных приемов пищи;

  • ограничить потребление углеводов;

  • иметь при себе или носить карточку с медицинской информацией, чтобы другие врачи знали, что у вас диабет, на случай оказания неотложной медицинской помощи.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.