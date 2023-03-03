Сначала у вас могут быть следующие симптомы:

повышенное потоотделение;

дрожь;

головокружение;

Чувство голода

Затем, при развитии тяжелой гипогликемии, у вас могут возникнуть следующие симптомы:

головокружение;

спутанность сознания и проблемы с концентрацией;

невнятная речь;

потеря сознания.

Иногда при гипогликемии человек может казаться пьяным.

При отсутствии лечения тяжелая гипогликемия может вызвать судорожные припадки, кому и повреждение головного мозга.