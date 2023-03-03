Что такое гипогликемия?
Гипогликемия — это слишком низкий уровень сахара в крови. Сахар в крови — это основной источник энергии для организма, поэтому низкий уровень сахара в крови вызывает проблемы.
Гипогликемия вызывает голод, потоотделение, дрожь и слабость, а также неспособность четко мыслить.
При диабете шанс развития гипогликемии повышается — это может произойти, если вы принимаете слишком много лекарств, недостаточно питаетесь или выполняете слишком много упражнений.
Для купирования гипогликемии нужно съесть или выпить что-нибудь с сахаром (например, съесть конфету или выпить сок), чтобы повысить уровень сахара в крови.
Каковы причины гипогликемии?
Чаще всего гипогликемия представляет собой:
осложнение в результате приема лекарств для лечения диабета, особенно если вы своевременно не принимаете достаточно пиши.
Если у вас нет диабета, вряд ли у вас разовьется гипогликемия. Однако иногда гипогликемия может развиться при:
опухоли в поджелудочной железе;
наличии серьезных проблем со здоровьем, таких как почечная недостаточность, сердечная недостаточность, онкологические заболевания или шок (опасно низкое снижение артериального давления);
с чрезмерным употреблении алкоголя;
наличии проблем с печенью, например, цирроза печени.
Каковы симптомы гипогликемии?
Сначала у вас могут быть следующие симптомы:
повышенное потоотделение;
дрожь;
головокружение;
Чувство голода
Затем, при развитии тяжелой гипогликемии, у вас могут возникнуть следующие симптомы:
головокружение;
спутанность сознания и проблемы с концентрацией;
невнятная речь;
потеря сознания.
Иногда при гипогликемии человек может казаться пьяным.
При отсутствии лечения тяжелая гипогликемия может вызвать судорожные припадки, кому и повреждение головного мозга.
Как врачи диагностируют гипогликемию?
Врачи диагностируют гипогликемию на основании уровня сахара в крови и имеющихся симптомов.
Как врачи лечат гипогликемию?
Врачи посоветуют купировать симптомы дома. При наличии симптомов, потребление продуктов или напитков, содержащих сахар, таких как:
конфеты;
таблетки с глюкозой (сахаром);
сладкие напитки, например, стакан фруктового сока.
Врачи будут лечить причину гипогликемии:
Если лекарство вызывает гипогликемию, врачи изменят дозу, которую вы принимаете.
Если у вас опухоль в поджелудочной железе, врачи выполнят хирургическое вмешательство для удаления опухоли.
Если у вас диабет или повышен риск развития гипогликемии, врач может предложить вам:
носить с собой глюкагон на случай экстренной ситуации (глюкагон — это инъекция, при помощи которой быстро повышают уровень сахара в крови);
принимать небольшие порции пищи в течение дня вместо 3 основных приемов пищи;
ограничить потребление углеводов;
иметь при себе или носить карточку с медицинской информацией, чтобы другие врачи знали, что у вас диабет, на случай оказания неотложной медицинской помощи.