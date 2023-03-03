Что представляет собой гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС)?
Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) — это серьезное осложнение, вызванное диабетом. Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.
При гиперосмолярном гипергликемическом состоянии кровь слишком концентрированая, а уровень сахара в крови слишком высокий.
ГГС является осложнением диабета 2-го типа
Наступает сильное обезвоживание, которое может вызвать путаницу сознания, кому, судороги и смерть
Лечение предусматривает внутривенное введение жидкостей и инсулина.
Что вызывает ГГС?
Причиной ГГС является очень высокий уровень сахара в крови, обычно у людей с диабетом 2-го типа. У людей с диабетом 1-го типа обычно не развивается ГГС. Вместо этого, у них может развиться диабетический кетоацидоз. Чрезвычайно высокий уровень сахара в крови заставляет организм вырабатывать гораздо больше мочи, чем обычно. Это вызывает сильное обезвоживание и делает кровь более концентрированной.
Вероятность развития ГГС особенно высока, если у вас диабет 2-го типа, и вы:
у пациентов пожилого возраста;
прекратили прием назначенного вам препарата для лечения диабета;
заразились инфекцией или ваш организм испытывает стресс, такой как инфаркт миокарда, инсульт или хирургическое вмешательство;
не пьете достаточное количество жидкости или не испытываете жажду;
имеете нарушения со стороны почек;
принимаете определенные лекарства, такие как кортикостероиды и диуретики.
Каковы симптомы ГГС?
Первые симптомы:
обильное мочеиспускание;
сухость во рту и сухая кожа;
чувство сильной жажды;
психические изменения, такие как путаница сознания или сильная сонливость.
При отсутствии раннего лечения также могут возникнуть:
судорожные припадки.
Как врачи диагностируют ГГС?
Врачи могут заподозрить ГГС при наличии диабета и спутанного сознания. Они ставят точный диагноз путем проведения:
Анализы крови и мочи
Как врачи лечат ГГС?
Врачи лечат в больнице:
Внутривенным введением жидкостей и электролитов (минералы, необходимые для нормальной работы организма).
Внутривенным введением инсулина.
Проведением частых анализов крови, чтобы убедиться, что уровень сахара и электролитов в крови возвращается к норме.
Врачи также лечат другие проблемы, вызванные ГГС.