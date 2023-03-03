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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что представляет собой гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС)?

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС) — это серьезное осложнение, вызванное диабетом. Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.

При гиперосмолярном гипергликемическом состоянии кровь слишком концентрированая, а уровень сахара в крови слишком высокий.

  • ГГС является осложнением диабета 2-го типа

  • Наступает сильное обезвоживание, которое может вызвать путаницу сознания, кому, судороги и смерть

  • Лечение предусматривает внутривенное введение жидкостей и инсулина.

Что вызывает ГГС?

Причиной ГГС является очень высокий уровень сахара в крови, обычно у людей с диабетом 2-го типа. У людей с диабетом 1-го типа обычно не развивается ГГС. Вместо этого, у них может развиться диабетический кетоацидоз. Чрезвычайно высокий уровень сахара в крови заставляет организм вырабатывать гораздо больше мочи, чем обычно. Это вызывает сильное обезвоживание и делает кровь более концентрированной.

Вероятность развития ГГС особенно высока, если у вас диабет 2-го типа, и вы:

  • у пациентов пожилого возраста;

  • прекратили прием назначенного вам препарата для лечения диабета;

  • заразились инфекцией или ваш организм испытывает стресс, такой как инфаркт миокарда, инсульт или хирургическое вмешательство;

  • не пьете достаточное количество жидкости или не испытываете жажду;

  • имеете нарушения со стороны почек;

  • принимаете определенные лекарства, такие как кортикостероиды и диуретики.

Каковы симптомы ГГС?

Первые симптомы:

  • обильное мочеиспускание;

  • сухость во рту и сухая кожа;

  • чувство сильной жажды;

  • психические изменения, такие как путаница сознания или сильная сонливость.

При отсутствии раннего лечения также могут возникнуть:

  • кома;

  • судорожные припадки.

Как врачи диагностируют ГГС?

Врачи могут заподозрить ГГС при наличии диабета и спутанного сознания. Они ставят точный диагноз путем проведения:

  • Анализы крови и мочи

Как врачи лечат ГГС?

Врачи лечат в больнице:

  • Внутривенным введением жидкостей и электролитов (минералы, необходимые для нормальной работы организма).

  • Внутривенным введением инсулина.

  • Проведением частых анализов крови, чтобы убедиться, что уровень сахара и электролитов в крови возвращается к норме.

Врачи также лечат другие проблемы, вызванные ГГС.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.