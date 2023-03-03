Причиной ГГС является очень высокий уровень сахара в крови, обычно у людей с диабетом 2-го типа. У людей с диабетом 1-го типа обычно не развивается ГГС. Вместо этого, у них может развиться диабетический кетоацидоз. Чрезвычайно высокий уровень сахара в крови заставляет организм вырабатывать гораздо больше мочи, чем обычно. Это вызывает сильное обезвоживание и делает кровь более концентрированной.

Вероятность развития ГГС особенно высока, если у вас диабет 2-го типа, и вы: