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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алкогольный кетоацидоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что представляет собой алкогольный кетоацидоз?

Алкогольный кетоацидоз — это проблема, вызванная употреблением большого количества алкоголя без закуски. Она может появится у людей, которые пьют запойно.

Что вызывает алкогольный кетоацидоз?

Если вы выпили большое количество алкоголя, вас стошнило, вы вырвали и не можете есть или пить в течение суток или более:

  • Уровень сахара (глюкозы) в крови падает.

  • Организм вырабатывает меньше инсулина, чтобы помочь клеткам использовать сахар в крови в качестве энергии.

  • Клетки начинают сжигать жир для получения энергии.

  • Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кетоны (кислоты).

  • Уровень кислоты в крови повышается.

Каковы симптомы алкогольного кетоацидоза?

К симптомам относятся:

  • сильная жажда;

  • тошнота;

  • рвота;

  • боль в животе.

  • глубокое, быстрое дыхание;

Как врачи диагностируют алкогольный кетоацидоз?

Доктора подозревают алкогольный кетоацидоз на основании симптомов и истории употребления алкоголя. Для подтверждения диагноза врачи проведут:

  • Анализы крови и мочи

Как врачи лечат алкогольный кетоацидоз?

Врачи лечат алкогольный кетоацидоз путем:

  • Внутривенного введения тиамина (один из видов витамина В).

  • Внутривенного введения жидкостей (содержащих глюкозу, если уровень сахара в крови низкий) и электролитов (минералы, такие как натрий и калий, участвующие во многих важных функциях организма).

  • Введения инсулина, только если уровень сахара в крови слишком высок, даже при наличии лечения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.