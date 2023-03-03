Что представляет собой алкогольный кетоацидоз?
Алкогольный кетоацидоз — это проблема, вызванная употреблением большого количества алкоголя без закуски. Она может появится у людей, которые пьют запойно.
Что вызывает алкогольный кетоацидоз?
Если вы выпили большое количество алкоголя, вас стошнило, вы вырвали и не можете есть или пить в течение суток или более:
Уровень сахара (глюкозы) в крови падает.
Организм вырабатывает меньше инсулина, чтобы помочь клеткам использовать сахар в крови в качестве энергии.
Клетки начинают сжигать жир для получения энергии.
Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кетоны (кислоты).
Уровень кислоты в крови повышается.
Каковы симптомы алкогольного кетоацидоза?
К симптомам относятся:
сильная жажда;
тошнота;
рвота;
боль в животе.
глубокое, быстрое дыхание;
Как врачи диагностируют алкогольный кетоацидоз?
Доктора подозревают алкогольный кетоацидоз на основании симптомов и истории употребления алкоголя. Для подтверждения диагноза врачи проведут:
Анализы крови и мочи
Как врачи лечат алкогольный кетоацидоз?
Врачи лечат алкогольный кетоацидоз путем:
Внутривенного введения тиамина (один из видов витамина В).
Внутривенного введения жидкостей (содержащих глюкозу, если уровень сахара в крови низкий) и электролитов (минералы, такие как натрий и калий, участвующие во многих важных функциях организма).
Введения инсулина, только если уровень сахара в крови слишком высок, даже при наличии лечения.