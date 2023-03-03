Если вы выпили большое количество алкоголя, вас стошнило, вы вырвали и не можете есть или пить в течение суток или более:

Уровень сахара (глюкозы) в крови падает.

Организм вырабатывает меньше инсулина, чтобы помочь клеткам использовать сахар в крови в качестве энергии.

Клетки начинают сжигать жир для получения энергии.

Расщепленный жир поступает в печень и превращается в кетоны (кислоты).

Уровень кислоты в крови повышается.