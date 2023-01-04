Что собой представляет центральный несахарный диабет?
Центральный несахарный диабет — это недостаточное количество гормона под названием вазопрессин. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Вазопрессин — это гормон, который сигнализирует почкам о том, чтобы они вырабатывали меньше мочи с тем, чтобы организм удерживал воду. Вазопрессин вырабатывается частью головного мозга, называемой гипоталамус, а затем хранится и высвобождается из гипофиза. Гипоталамус и гипофиз находятся в нижней части головного мозга.
Низкий уровень вазопрессина вызывает повышенное мочеиспускание, из-за чего возникает сильная жажда.
Центральный несахарный диабет, как правило, вызван проблемой с головным мозгом, например, опухолью или травмой, или хирургическим вмешательством на головном мозге.
Врачи проводят анализы мочи и крови после того, как пациент не пьет воду примерно в течение 12 часов.
Врачи обычно проводят лечение центрального несахарного диабета назальным спреем вазопрессина.
Центральный несахарный диабет отличается от общего заболевания под названием диабет, при котором уровень сахара в крови слишком высокий. Это заболевание с повышенным уровнем сахара в крови называется сахарным диабетом. Помимо частого мочеиспускания, несахарный диабет не имеет ничего общего с сахарным диабетом.
Что вызывает центральный несахарный диабет?
Причины центрального несахарного диабета:
Случайное повреждение гипофиза во время хирургического вмешательства
Травма головного мозга, особенно перелом основания черепа
Опухоль головного мозга
Препятствие току крови к мозгу
Энцефалит (отек головного мозга, вызванный инфекцией)
Каковы симптомы центрального несахарного диабета?
Симптомы центрального несахарного диабета:
Сильная жажда, особенно сильное желание пить очень холодную воду: некоторые люди выпивают до 4 литров в день
Очень частое мочеиспускание (включая просыпание ночью для мочеиспускания)
При недостаточном уровне воды в организме может наступить обезвоживание. Оно может привести к опасному снижению артериального давления.
Как врачи диагностируют центральный несахарный диабет?
Врачи проводят обследование на предмет центрального несахарного диабета с помощью следующих методов:
Анализы мочи
Анализы крови
Врачи выполняют анализы крови и мочи в то время, пока пациент не пьет воду. Возможно, придется воздержаться от питья в течение 12 часов (тест водной депривации). Если мочеиспускание продолжается, несмотря на то, что вы не пьете ничего, у вас может быть центральный несахарный диабет. Затем врачи делают укол вазопрессина и определяют реакцию организма.
Как врачи проводят лечение центрального несахарного диабета?
Врачи проводят лечение центрального несахарного диабета с помощью одного из следующих средств:
Назальный спрей с десмопрессином (форма вазопрессина длительного действия)
Лекарственное средство, помогающее организму вырабатывать вазопрессин