Центральный несахарный диабет — это недостаточное количество гормона под названием вазопрессин. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Вазопрессин — это гормон, который сигнализирует почкам о том, чтобы они вырабатывали меньше мочи с тем, чтобы организм удерживал воду. Вазопрессин вырабатывается частью головного мозга, называемой гипоталамус, а затем хранится и высвобождается из гипофиза. Гипоталамус и гипофиз находятся в нижней части головного мозга.

Низкий уровень вазопрессина вызывает повышенное мочеиспускание, из-за чего возникает сильная жажда.

Центральный несахарный диабет, как правило, вызван проблемой с головным мозгом, например, опухолью или травмой, или хирургическим вмешательством на головном мозге.

Врачи проводят анализы мочи и крови после того, как пациент не пьет воду примерно в течение 12 часов.

Врачи обычно проводят лечение центрального несахарного диабета назальным спреем вазопрессина.

Центральный несахарный диабет отличается от общего заболевания под названием диабет, при котором уровень сахара в крови слишком высокий. Это заболевание с повышенным уровнем сахара в крови называется сахарным диабетом. Помимо частого мочеиспускания, несахарный диабет не имеет ничего общего с сахарным диабетом.