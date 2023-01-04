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Центральный несахарный диабет

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляет центральный несахарный диабет?

Центральный несахарный диабет — это недостаточное количество гормона под названием вазопрессин. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Вазопрессин — это гормон, который сигнализирует почкам о том, чтобы они вырабатывали меньше мочи с тем, чтобы организм удерживал воду. Вазопрессин вырабатывается частью головного мозга, называемой гипоталамус, а затем хранится и высвобождается из гипофиза. Гипоталамус и гипофиз находятся в нижней части головного мозга.

  • Низкий уровень вазопрессина вызывает повышенное мочеиспускание, из-за чего возникает сильная жажда.

  • Центральный несахарный диабет, как правило, вызван проблемой с головным мозгом, например, опухолью или травмой, или хирургическим вмешательством на головном мозге.

  • Врачи проводят анализы мочи и крови после того, как пациент не пьет воду примерно в течение 12 часов.

  • Врачи обычно проводят лечение центрального несахарного диабета назальным спреем вазопрессина.

Центральный несахарный диабет отличается от общего заболевания под названием диабет, при котором уровень сахара в крови слишком высокий. Это заболевание с повышенным уровнем сахара в крови называется сахарным диабетом. Помимо частого мочеиспускания, несахарный диабет не имеет ничего общего с сахарным диабетом.

Что вызывает центральный несахарный диабет?

Причины центрального несахарного диабета:

  • Случайное повреждение гипофиза во время хирургического вмешательства

  • Травма головного мозга, особенно перелом основания черепа

  • Опухоль головного мозга

  • Саркоидоз

  • Туберкулез

  • Препятствие току крови к мозгу

  • Энцефалит (отек головного мозга, вызванный инфекцией)

Каковы симптомы центрального несахарного диабета?

Симптомы центрального несахарного диабета:

  • Сильная жажда, особенно сильное желание пить очень холодную воду: некоторые люди выпивают до 4 литров в день

  • Очень частое мочеиспускание (включая просыпание ночью для мочеиспускания)

При недостаточном уровне воды в организме может наступить обезвоживание. Оно может привести к опасному снижению артериального давления.

Как врачи диагностируют центральный несахарный диабет?

Врачи проводят обследование на предмет центрального несахарного диабета с помощью следующих методов:

  • Анализы мочи

  • Анализы крови

Врачи выполняют анализы крови и мочи в то время, пока пациент не пьет воду. Возможно, придется воздержаться от питья в течение 12 часов (тест водной депривации). Если мочеиспускание продолжается, несмотря на то, что вы не пьете ничего, у вас может быть центральный несахарный диабет. Затем врачи делают укол вазопрессина и определяют реакцию организма.

Как врачи проводят лечение центрального несахарного диабета?

Врачи проводят лечение центрального несахарного диабета с помощью одного из следующих средств:

  • Назальный спрей с десмопрессином (форма вазопрессина длительного действия)

  • Лекарственное средство, помогающее организму вырабатывать вазопрессин

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.