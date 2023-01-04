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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увеличение гипофиза

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.

Расположение гипофиза

Что собой представляет увеличение гипофиза?

Увеличение гипофиза — это увеличение размера гипофиза по какой-либо причине. Изменение размера может привести к тому, что гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало определенных гормонов.

Увеличенный гипофиз может также давить на нервы, которые соединяют глаза с мозгом, и вызывать проблемы со зрением.

Что вызывает увеличение гипофиза?

Причины увеличения гипофиза:

  • Опухоль гипофиза (наиболее распространенная причина)

  • Кровоизлияние в гипофиз

  • Саркоидоз

  • Другие заболевания или инфекции, такие как туберкулез

Каковы симптомы увеличения гипофиза?

Симптомы увеличения гипофиза:

  • Головные боли

  • потеря зрения, как правило, на обоих глазах, и в верхней, внешней части глаза.

Как врачи диагностируют увеличение гипофиза?

Врачи обследуют на предмет увеличения гипофиза, используя следующие методы:

  • КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головы

  • Анализы крови на уровни гормонов

Как врачи лечат увеличенный гипофиз?

Врачи лечат проблему, которая вызвала увеличение гипофиза. Если у человека опухоль, они обычно удаляют ее хирургическим путем. Иногда после хирургического вмешательства человеку придется получать заместительную терапию гормонами.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.