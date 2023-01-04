Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.
Расположение гипофиза
Что собой представляет увеличение гипофиза?
Увеличение гипофиза — это увеличение размера гипофиза по какой-либо причине. Изменение размера может привести к тому, что гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало определенных гормонов.
Увеличенный гипофиз может также давить на нервы, которые соединяют глаза с мозгом, и вызывать проблемы со зрением.
Что вызывает увеличение гипофиза?
Причины увеличения гипофиза:
Опухоль гипофиза (наиболее распространенная причина)
Кровоизлияние в гипофиз
Другие заболевания или инфекции, такие как туберкулез
Каковы симптомы увеличения гипофиза?
Симптомы увеличения гипофиза:
Головные боли
потеря зрения, как правило, на обоих глазах, и в верхней, внешней части глаза.
Как врачи диагностируют увеличение гипофиза?
Как врачи лечат увеличенный гипофиз?
Врачи лечат проблему, которая вызвала увеличение гипофиза. Если у человека опухоль, они обычно удаляют ее хирургическим путем. Иногда после хирургического вмешательства человеку придется получать заместительную терапию гормонами.