Увеличение гипофиза — это увеличение размера гипофиза по какой-либо причине. Изменение размера может привести к тому, что гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало определенных гормонов.

Увеличенный гипофиз может также давить на нервы, которые соединяют глаза с мозгом, и вызывать проблемы со зрением.