Гипофиз может:

Вырабатывать недостаточное количество гормонов.

Вырабатывать слишком много гормонов.

Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.

Если гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как: