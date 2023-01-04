Что собой представляет гипофиз?
Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.
Гипоталамус — это часть головного мозга, контролирующая гипофиз.
Расположение гипофиза
Какие гормоны выделяет гипофиз?
Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.
Гормоны гипофиза включают следующие:
АКТГ (адренокортикотропный гормон): Контролирует гормоны надпочечников, которые влияют на частоту сердечных сокращений, артериальное давление, баланс соли и воды в организме.
Гормон роста: Контролирует, насколько быстро и сильно растет тело.
Тиреотропный гормон: Контролирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических функций организма (скорость метаболизма).
Лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон: Контролируют половые гормоны тестостерон и эстроген, которые влияют на фертильность.
Пролактин: Контролирует выработку грудного молока.
Что произойдет при сбое функции гипофиза?
Гипофиз может:
Вырабатывать недостаточное количество гормонов.
Вырабатывать слишком много гормонов.
Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.
Если гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как:
Увеличение роста (акромегалия и гигантизм)
Снижение роста (низкорослость)
Неожиданная выработка грудного молока (галакторея)
Чрезмерная жажда и мочеиспускание, которое может приводить к обезвоживанию организма (центральный несахарный диабет)
Чрезмерная слабость и утомляемость (гипотиреоз)
Что вызывает проблемы с гипофизом?
Причины проблем с гипофизом:
Травмы головы
Аутоиммунное заболевание или другое заболевание
Лучевая терапия головного мозга
Как врачи диагностируют проблемы с гипофизом?
Врачи подозревают проблемы с гипофизом на основании симптомов. Они проведут следующие обследования:
Как врачи лечат проблемы с гипофизом?
Лечение зависит от типа проблемы. Оно может включать:
Лекарства для прекращения действия слишком большого количества гормонов
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
Гормональная терапия для возмещения гормонов, которые организм производит в недостаточном количестве