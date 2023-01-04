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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о гипофизе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляет гипофиз?

Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.

Гипоталамус — это часть головного мозга, контролирующая гипофиз.

Расположение гипофиза

Какие гормоны выделяет гипофиз?

Каждый вид гормонов, выделяемых гипофизом, контролирует определенные железы и функции организма.

Гормоны гипофиза включают следующие:

  • АКТГ (адренокортикотропный гормон): Контролирует гормоны надпочечников, которые влияют на частоту сердечных сокращений, артериальное давление, баланс соли и воды в организме.

  • Гормон роста: Контролирует, насколько быстро и сильно растет тело.

  • Тиреотропный гормон: Контролирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических функций организма (скорость метаболизма).

  • Лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон: Контролируют половые гормоны тестостерон и эстроген, которые влияют на фертильность.

  • Пролактин: Контролирует выработку грудного молока.

Что произойдет при сбое функции гипофиза?

Гипофиз может:

  • Вырабатывать недостаточное количество гормонов.

  • Вырабатывать слишком много гормонов.

Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.

Если гипофиз вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как:

Что вызывает проблемы с гипофизом?

Причины проблем с гипофизом:

Как врачи диагностируют проблемы с гипофизом?

Врачи подозревают проблемы с гипофизом на основании симптомов. Они проведут следующие обследования:

  • КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга, чтобы определить, вырос или уменьшился гипофиз.

  • Анализы крови для измерения уровней гормонов, вырабатываемых гипоталамусом, гипофизом и другими железами.

Как врачи лечат проблемы с гипофизом?

Лечение зависит от типа проблемы. Оно может включать:

  • Лекарства для прекращения действия слишком большого количества гормонов

  • Хирургическое вмешательство для удаления опухоли

  • Гормональная терапия для возмещения гормонов, которые организм производит в недостаточном количестве

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.