Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый из них контролирует определенные другие железы и функции организма.

Расположение гипофиза

Что собой представляет гипопитуитаризм? Гипопитуитаризм — это когда гипофиз не вырабатывает в достаточном количестве один или несколько гормонов гипофиза. Гипопитуитаризм встречается редко.

Причины гипопитуитаризма включают опухоли в гипофизе, недостаточное кровоснабжение гипофиза и определенные заболевания.

Симптомы обычно начинаются медленно с течением времени и варьируются в зависимости от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно.

Врачи лечат причину гипопитуитаризма и назначают лекарство для повышения уровня гормонов.

Что вызывает гипопитуитаризм? Причины гипопитуитаризма: Опухоль головного мозга в гипофизе

Травмы головы

Определенные виды хирургического вмешательства на головном мозге

Недостаточное кровоснабжение гипофиза в результате кровотечения или образования тромба

Некоторые виды медикаментозного лечения рака или лучевая терапия головного мозга

Аутоиммунное заболевание Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.

Каковы симптомы гипопитуитаризма? Симптомы обычно начинаются постепенно. Симптомы зависят от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно. Симптомы могут включать следующие: У детей — слабый рост.

У женщин — отсутствие менструаций и сухость влагалища.

У мужчин — уменьшение яичек и эректильная дисфункция.

Спутанность сознания, увеличение массы тела и запор.

Слабость, низкий уровень сахара в крови и ощущение перегрузки.

Отсутствие грудного молока после рождения ребенка.

Как врачи диагностируют гипопитуитаризм? Врачи могут заподозрить гипопитуитаризм при возникновении проблем с другими железами, например, щитовидной железой. Они проведут следующие обследования: Анализы крови для измерения уровня гормонов

КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга для выявления изменений в гипофизе

Иногда анализы для проверки кровоснабжения гипофиза