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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гипопитуитаризм

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый из них контролирует определенные другие железы и функции организма.

Расположение гипофиза

Что собой представляет гипопитуитаризм?

Гипопитуитаризм — это когда гипофиз не вырабатывает в достаточном количестве один или несколько гормонов гипофиза.

  • Гипопитуитаризм встречается редко.

  • Причины гипопитуитаризма включают опухоли в гипофизе, недостаточное кровоснабжение гипофиза и определенные заболевания.

  • Симптомы обычно начинаются медленно с течением времени и варьируются в зависимости от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно.

  • Врачи лечат причину гипопитуитаризма и назначают лекарство для повышения уровня гормонов.

Что вызывает гипопитуитаризм?

Причины гипопитуитаризма:

  • Опухоль головного мозга в гипофизе

  • Травмы головы

  • Определенные виды хирургического вмешательства на головном мозге

  • Недостаточное кровоснабжение гипофиза в результате кровотечения или образования тромба

  • Некоторые виды медикаментозного лечения рака или лучевая терапия головного мозга

  • Аутоиммунное заболевание

Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.

Каковы симптомы гипопитуитаризма?

Симптомы обычно начинаются постепенно. Симптомы зависят от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно.

Симптомы могут включать следующие:

  • У детей — слабый рост.

  • У женщин — отсутствие менструаций и сухость влагалища.

  • У мужчин — уменьшение яичек и эректильная дисфункция.

  • Спутанность сознания, увеличение массы тела и запор.

  • Слабость, низкий уровень сахара в крови и ощущение перегрузки.

  • Отсутствие грудного молока после рождения ребенка.

Как врачи диагностируют гипопитуитаризм?

Врачи могут заподозрить гипопитуитаризм при возникновении проблем с другими железами, например, щитовидной железой. Они проведут следующие обследования:

  • Анализы крови для измерения уровня гормонов

  • КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга для выявления изменений в гипофизе

  • Иногда анализы для проверки кровоснабжения гипофиза

Как врачи лечат гипопитуитаризм?

Врачи лечат гипопитуитаризм следующими методами:

  • Лечение причины гипопитуитаризма (например, хирургическое вмешательство или лучевая терапия для удаления или уничтожения опухоли гипофиза)

  • Замена гормонов, которые гипофиз вырабатывает в недостаточном количестве

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.