Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз выделяет много различных гормонов. Каждый из них контролирует определенные другие железы и функции организма.
Расположение гипофиза
Что собой представляет гипопитуитаризм?
Гипопитуитаризм — это когда гипофиз не вырабатывает в достаточном количестве один или несколько гормонов гипофиза.
Гипопитуитаризм встречается редко.
Причины гипопитуитаризма включают опухоли в гипофизе, недостаточное кровоснабжение гипофиза и определенные заболевания.
Симптомы обычно начинаются медленно с течением времени и варьируются в зависимости от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно.
Врачи лечат причину гипопитуитаризма и назначают лекарство для повышения уровня гормонов.
Что вызывает гипопитуитаризм?
Причины гипопитуитаризма:
Опухоль головного мозга в гипофизе
Травмы головы
Определенные виды хирургического вмешательства на головном мозге
Недостаточное кровоснабжение гипофиза в результате кровотечения или образования тромба
Некоторые виды медикаментозного лечения рака или лучевая терапия головного мозга
Иногда возникает проблема только с одним гормоном гипофиза. В других случаях возникает проблема со многими или всеми гормонами.
Каковы симптомы гипопитуитаризма?
Симптомы обычно начинаются постепенно. Симптомы зависят от того, каких гормонов вырабатывается недостаточно.
Симптомы могут включать следующие:
У детей — слабый рост.
У женщин — отсутствие менструаций и сухость влагалища.
У мужчин — уменьшение яичек и эректильная дисфункция.
Спутанность сознания, увеличение массы тела и запор.
Слабость, низкий уровень сахара в крови и ощущение перегрузки.
Отсутствие грудного молока после рождения ребенка.
Как врачи диагностируют гипопитуитаризм?
Врачи могут заподозрить гипопитуитаризм при возникновении проблем с другими железами, например, щитовидной железой. Они проведут следующие обследования:
Как врачи лечат гипопитуитаризм?
Врачи лечат гипопитуитаризм следующими методами:
Лечение причины гипопитуитаризма (например, хирургическое вмешательство или лучевая терапия для удаления или уничтожения опухоли гипофиза)
Замена гормонов, которые гипофиз вырабатывает в недостаточном количестве