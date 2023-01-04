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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гигантизм и акромегалия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляют гигантизм и акромегалия?

Гигантизм и акромегалия — это случаи аномального роста, вызванные повышенным уровнем гормона роста.

У детей повышение уровня гормона роста вызывает гигантизм, что означает гигантский рост.

У взрослых повышение уровня гормона роста вызывает акромегалию.

  • При гигантизме дети вырастают очень высокими.

  • При акромегалии взрослые не вырастают выше (поскольку зоны роста в их костях закрыты), но у них деформированы кости и череп.

  • Другие симптомы включают слабость, нарушения зрения и проблемы с сердцем, которые могут привести к сердечной недостаточности.

  • Врачи лечат гигантизм и акромегалию путем хирургического вмешательства и назначения лекарственных средств для снижения уровня гормона роста.

Что вызывает гигантизм и акромегалию?

Гигантизм и акромегалию почти всегда вызывают:

  • Доброкачественная опухоль гипофиза, которая вырабатывает излишек гормона роста.

Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз вырабатывает множество различных типов гормонов, включая гормон роста.

Повышенный уровень гормона роста в крови вызывает рост костей, мышц и органов.

Расположение гипофиза

Каковы симптомы гигантизма?

Гигантизм — это заболевание детей. К симптомам относятся:

  • Чрезмерный рост длинных костей, поэтому руки и ноги очень длинные

  • Очень высокий рост

  • Начало полового созревания позже нормы

  • Иногда проблемы с развитием гениталий

Каковы симптомы акромегалии?

Акромегалия — это заболевание, которое обычно начинается в возрасте 30–50 лет. В отличие от детских костей, кости взрослых не могут вырасти длиннее. Вместо этого кости у них изменяют форму и деформируются. К симптомам относятся:

  • Грубые, утолщенные черты лица

  • Отек рук и ног

  • Необходимость в кольцах, перчатках, шляпах и обуви большего размера

  • Кряжистый бочковидный торс

  • боль в суставах;

  • Иногда слабость в руках и ногах

  • У женщин нерегулярные менструации

  • У мужчин — эректильная дисфункция

Какие проблемы возникают в результате гигантизма и акромегалии?

Нелеченные гигантизм и акромегалия могут вызывать следующие проблемы:

Люди с нелеченным гигантизмом и акромегалией имеют более короткую продолжительность жизни.

Как врачи диагностируют гигантизм или акромегалию?

Когда дети вырастают слишком высокими, это обычно бросается в глаза. Но у взрослых может пройти много времени, прежде чем будет замечен аномальный рост костей при акромегалии, потому что это происходит постепенно.

Если врачи подозревают гигантизм или акромегалию, они:

  • Иногда смотрят на фотографии, сделанные в разные моменты времени, на которых могут быть заметны физические изменения, характерные для акромегалии

  • Выполняют анализы крови для измерения уровней гормонов роста

  • Делают рентгеновские снимки рук для выявления утолщения костей или отеков тканей

  • Выполняют КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга для выявления опухоли в гипофизе

Как врачи проводят лечение гигантизма и акромегалии?

Врачи лечат гигантизм и акромегалию, используя сочетание следующих методов:

  • Хирургическое вмешательство для удаления опухоли гипофиза

  • Лучевая терапия

  • Лекарственный препарат, который препятствует выработке гормона роста

После хирургического вмешательства или лучевой терапии для лечения опухоли гипофиза человеку, возможно, потребуется принимать гормональные добавки для замены гормонов, вырабатываемых гипофизом.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.