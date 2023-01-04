Когда дети вырастают слишком высокими, это обычно бросается в глаза. Но у взрослых может пройти много времени, прежде чем будет замечен аномальный рост костей при акромегалии, потому что это происходит постепенно.

Если врачи подозревают гигантизм или акромегалию, они: