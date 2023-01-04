Что собой представляют гигантизм и акромегалия?
Гигантизм и акромегалия — это случаи аномального роста, вызванные повышенным уровнем гормона роста.
У детей повышение уровня гормона роста вызывает гигантизм, что означает гигантский рост.
У взрослых повышение уровня гормона роста вызывает акромегалию.
При гигантизме дети вырастают очень высокими.
При акромегалии взрослые не вырастают выше (поскольку зоны роста в их костях закрыты), но у них деформированы кости и череп.
Другие симптомы включают слабость, нарушения зрения и проблемы с сердцем, которые могут привести к сердечной недостаточности.
Врачи лечат гигантизм и акромегалию путем хирургического вмешательства и назначения лекарственных средств для снижения уровня гормона роста.
Что вызывает гигантизм и акромегалию?
Гигантизм и акромегалию почти всегда вызывают:
Доброкачественная опухоль гипофиза, которая вырабатывает излишек гормона роста.
Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга. Железы — это органы, которые вырабатывают и выделяют гормоны в кровь. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Гипофиз вырабатывает множество различных типов гормонов, включая гормон роста.
Повышенный уровень гормона роста в крови вызывает рост костей, мышц и органов.
Расположение гипофиза
Каковы симптомы гигантизма?
Гигантизм — это заболевание детей. К симптомам относятся:
Чрезмерный рост длинных костей, поэтому руки и ноги очень длинные
Очень высокий рост
Начало полового созревания позже нормы
Иногда проблемы с развитием гениталий
BETTINA CIRONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Каковы симптомы акромегалии?
Акромегалия — это заболевание, которое обычно начинается в возрасте 30–50 лет. В отличие от детских костей, кости взрослых не могут вырасти длиннее. Вместо этого кости у них изменяют форму и деформируются. К симптомам относятся:
Грубые, утолщенные черты лица
Отек рук и ног
Необходимость в кольцах, перчатках, шляпах и обуви большего размера
Кряжистый бочковидный торс
боль в суставах;
Иногда слабость в руках и ногах
У женщин нерегулярные менструации
У мужчин — эректильная дисфункция
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Какие проблемы возникают в результате гигантизма и акромегалии?
Нелеченные гигантизм и акромегалия могут вызывать следующие проблемы:
Расширение сердца и сердечная недостаточность
Повышенный риск развития диабета, повышенного артериального давления и синдрома апноэ во сне
Люди с нелеченным гигантизмом и акромегалией имеют более короткую продолжительность жизни.
Как врачи диагностируют гигантизм или акромегалию?
Когда дети вырастают слишком высокими, это обычно бросается в глаза. Но у взрослых может пройти много времени, прежде чем будет замечен аномальный рост костей при акромегалии, потому что это происходит постепенно.
Если врачи подозревают гигантизм или акромегалию, они:
Иногда смотрят на фотографии, сделанные в разные моменты времени, на которых могут быть заметны физические изменения, характерные для акромегалии
Выполняют анализы крови для измерения уровней гормонов роста
Делают рентгеновские снимки рук для выявления утолщения костей или отеков тканей
Выполняют КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга для выявления опухоли в гипофизе
Как врачи проводят лечение гигантизма и акромегалии?
Врачи лечат гигантизм и акромегалию, используя сочетание следующих методов:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли гипофиза
Лучевая терапия
Лекарственный препарат, который препятствует выработке гормона роста
После хирургического вмешательства или лучевой терапии для лечения опухоли гипофиза человеку, возможно, потребуется принимать гормональные добавки для замены гормонов, вырабатываемых гипофизом.