Что собой представляет галакторея?
Галакторея — это выработка молока в груди при отсутствии грудного вскармливания. Галакторея может возникнуть как у мужчин, так и у женщин.
Галакторею обычно вызывает опухоль гипофиза.
Некоторые проблемы, вызывающие галакторею, также могут вызывать бесплодие как у мужчин, так и у женщин
Анализы включают визуализацию гипофиза с помощью КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии) головного мозга, а также измерение уровня гормона пролактина, выделяемого гипофизом.
Врачи лечат галакторею лекарственными средствами и иногда при помощи хирургического вмешательства.
Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга, который вырабатывает гормоны. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей.
Что вызывает галакторею?
Пролактин — это гормон, выделяемый гипофизом, который вызывает выработку молока в груди. Уровень пролактина обычно повышен у женщин, которые только что родили ребенка, чтобы они могли кормить ребенка грудью. Слишком большое количество пролактина вызывает выработку молока даже в отсутствие беременности. Пролактин даже может вызвать выработку молока в груди мужчины.
Наиболее распространенная причина галактореи у мужчин и женщин:
Опухоль на гипофизе, которая заставляет гипофиз вырабатывать слишком много пролактина.
Другие причины выработки слишком большого количества пролактина:
Некоторые лекарственные средства (некоторые препараты для лечения повышенного артериального давления и противозачаточные таблетки)
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
Болезнь печени
Некоторые виды рака легких
Повышенный уровень пролактина также может влиять на половую функцию и фертильность у мужчин и женщин.
Каковы симптомы галактореи?
У женщин:
Молочные железы неожиданно начинают вырабатывать молоко.
Отсутствие менструаций или сокращение их количества.
Сухость влагалища вследствие низкого уровня эстрогена.
Иногда избыток волос на теле (гирсутизм).
У мужчин:
Начинается выработка молока в груди.
Уменьшается интерес к сексу.
Как у женщин, так и у мужчин большая опухоль может давить на нервы головного мозга и вызывать головные боли или частичную слепоту.
Как врачи диагностируют галакторею?
Как врачи лечат галакторею?
Врачи лечат галакторею следующими методами:
Лекарство для прекращения выработки пролактина гипофизом
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли, при ее наличии, и если лекарство не подействовало
Лучевая терапия, если как лекарство, так и хирургическое вмешательство не подействовало
Если симптомы легкие и не вызывают беспокойства, врачи могут не назначать лечение галактореи. Возможно, потребуется принимать эстроген при сниженном уровне эстрогена, и врачи каждый год будут проводить КТ-сканирование или МРТ в рамках последующего наблюдения, чтобы убедиться, что опухоль гипофиза не увеличивается.