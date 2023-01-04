Что собой представляет галакторея?

Что собой представляет галакторея?

Галакторея — это выработка молока в груди при отсутствии грудного вскармливания. Галакторея может возникнуть как у мужчин, так и у женщин.

Галакторею обычно вызывает опухоль гипофиза.

Некоторые проблемы, вызывающие галакторею, также могут вызывать бесплодие как у мужчин, так и у женщин

Анализы включают визуализацию гипофиза с помощью КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии) головного мозга, а также измерение уровня гормона пролактина, выделяемого гипофизом.

Врачи лечат галакторею лекарственными средствами и иногда при помощи хирургического вмешательства.

Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга, который вырабатывает гормоны. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей.