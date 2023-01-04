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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Галакторея

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляет галакторея?

Галакторея — это выработка молока в груди при отсутствии грудного вскармливания. Галакторея может возникнуть как у мужчин, так и у женщин.

  • Галакторею обычно вызывает опухоль гипофиза.

  • Некоторые проблемы, вызывающие галакторею, также могут вызывать бесплодие как у мужчин, так и у женщин

  • Анализы включают визуализацию гипофиза с помощью КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии) головного мозга, а также измерение уровня гормона пролактина, выделяемого гипофизом.

  • Врачи лечат галакторею лекарственными средствами и иногда при помощи хирургического вмешательства.

Гипофиз — это кусочек ткани размером с горошину в нижней части головного мозга, который вырабатывает гормоны. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. 

Что вызывает галакторею?

Пролактин — это гормон, выделяемый гипофизом, который вызывает выработку молока в груди. Уровень пролактина обычно повышен у женщин, которые только что родили ребенка, чтобы они могли кормить ребенка грудью. Слишком большое количество пролактина вызывает выработку молока даже в отсутствие беременности. Пролактин даже может вызвать выработку молока в груди мужчины.

Наиболее распространенная причина галактореи у мужчин и женщин:

  • Опухоль на гипофизе, которая заставляет гипофиз вырабатывать слишком много пролактина.

Другие причины выработки слишком большого количества пролактина:

  • Некоторые лекарственные средства (некоторые препараты для лечения повышенного артериального давления и противозачаточные таблетки)

  • Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)

  • Хроническая болезнь почек

  • Болезнь печени

  • Некоторые виды рака легких

Повышенный уровень пролактина также может влиять на половую функцию и фертильность у мужчин и женщин.

Каковы симптомы галактореи?

У женщин:

  • Молочные железы неожиданно начинают вырабатывать молоко.

  • Отсутствие менструаций или сокращение их количества.

  • Сухость влагалища вследствие низкого уровня эстрогена.

  • Иногда избыток волос на теле (гирсутизм).

У мужчин:

Как у женщин, так и у мужчин большая опухоль может давить на нервы головного мозга и вызывать головные боли или частичную слепоту.

Как врачи диагностируют галакторею?

Врачи диагностируют галакторею, если начинается выработка молока в груди без причины. Чтобы узнать причину галактореи, они будут выполнять следующие обследования:

  • Анализы крови для измерения уровня пролактина

  • КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга

Как врачи лечат галакторею?

Врачи лечат галакторею следующими методами:

  • Лекарство для прекращения выработки пролактина гипофизом

  • Хирургическое вмешательство для удаления опухоли, при ее наличии, и если лекарство не подействовало

  • Лучевая терапия, если как лекарство, так и хирургическое вмешательство не подействовало

Если симптомы легкие и не вызывают беспокойства, врачи могут не назначать лечение галактореи. Возможно, потребуется принимать эстроген при сниженном уровне эстрогена, и врачи каждый год будут проводить КТ-сканирование или МРТ в рамках последующего наблюдения, чтобы убедиться, что опухоль гипофиза не увеличивается.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.