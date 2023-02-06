У некоторых людей уровень холестерина слишком высок, независимо от того, что они употребляют в пищу. Эта проблема высокого уровня холестерина является наследственной.

Высокий уровень холестерина также может быть вызван следующими факторами:

потребление большого количества продуктов с высоким содержанием жира и холестерина;

Диабет

сидячий образ жизни;

чрезмерное употребление алкоголя;

принимать определенные препараты.

Высокий уровень холестерина встречается не только у полных людей.