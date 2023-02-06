Что представляет собой холестерин?
Холестерин — это разновидность жира. Жиры также называют липидами.
Организм использует холестерин для создания важных частей клеток и выработки определенных пищеварительных соков. Организм нуждается в холестерине. Но слишком большое количество холестерина в крови (высокий уровень холестерина) в течение длительного времени может вызвать проблемы со здоровьем.
Высокий уровень холестерина со временем приводит к закупорке артерий.
Закупорка артерий может вызвать инфаркт миокарда, инсульт и нарушенное кровообращение в ногах (заболевание периферических артерий)
Высокий уровень холестерина можно лечить при помощи физических упражнений, изменения привычек питания и приема препаратов.
Что является источником холестерина?
Имеется два источника холестерина в организме:
Часть холестерина поступает в результате употребления определенных продуктов
Другая часть холестерина производится в организме из других веществ
Каковы различные типы холестерина?
Существует несколько типов холестерина. Два самых важных типа называются:
Холестерин ЛПНП (плохой холестерин)
Холестерин ЛПВП (хороший холестерин)
Общий холестерин — это общее количество всех типов холестерина в крови.
Является ли высокий уровень холестерина нежелательным?
Наличие высокого уровня холестерина ЛПНП в крови в течение длительного времени вызывает уплотнение артерий (атеросклероз). Артерии закупориваются смесью холестерина, жиров и других веществ. Крови становится трудно проходить через закупоренные сосуды. Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда. Прекращение притока крови к головному мозгу вызывает инсульт.
Наличие высокого уровня холестерина ЛПВП уменьшает вероятность развития атеросклероза. Поэтому ЛПВП называется хорошим холестерином.
Что вызывает высокий уровень холестерина?
У некоторых людей уровень холестерина слишком высок, независимо от того, что они употребляют в пищу. Эта проблема высокого уровня холестерина является наследственной.
Высокий уровень холестерина также может быть вызван следующими факторами:
потребление большого количества продуктов с высоким содержанием жира и холестерина;
сидячий образ жизни;
чрезмерное употребление алкоголя;
принимать определенные препараты.
Высокий уровень холестерина встречается не только у полных людей.
Каковы симптомы высокого уровня холестерина?
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Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов. Однако в тяжелых случаях могут развиться:
маленькие желтоватые бугорки на коже из-за избыточного количества жира (ксантомы).
Каким образом врачи диагностируют высокий уровень холестерина?
Высокий уровень холестерина диагностируется с помощью простого анализа крови. Врачи рекомендуют проверять уровень холестерина у:
детей в возрасте от 9 до 11 лет (раньше, если у них присутствуют факторы риска высокого уровня холестерина, например, диабет);
взрослых в возрасте 20 лет.
Уровень холестерина у взрослых следует проверять раз в 4–6 лет.
Каким образом врачи лечат высокий уровень холестерина?
Высокий уровень холестерина лечат следующими методами:
употребление меньшего количества жира (особенно насыщенных жиров) и холестерина;
активные занятия (например, быстрая ходьба) не менее 30 минут в день, 5 раз в неделю;
прекращение курения;
прием лекарственных препаратов, которые снижают уровень холестерина.
Продукты с малым количеством насыщенного жира и холестерина включают:
фрукты и овощи (в любом виде — свежие, замороженные, консервированные или сушенные);
нежирное мясо или рыба, курица и индейка без кожи, нежирные части говядины, баранины, свинины и телятины;
хлеб из цельного зерна, например, из толокна, отрубей, риса и из нескольких видов зерна;
нежирные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко или 1 % молоко, обезжиренный или нежирный йогурт, а также обезжиренный творог;
ненасыщенные растительные масла, такие как каноловое, оливковое, кукурузное, сафлоровое, сезамовое, соевое и подсолнечное.
Продукты с большим количеством насыщенного жира и холестерина включают:
сливочное масло, сливки или насыщенные жиры и масла;
колбасы, ветчина, сосиски, субпродукты, свиные ребрышки, яичные желтки и жирные части говядины, баранины и свинины;
покупные хлебобулочные изделия, такие как пироги, пирожные, пончики, печенье и крекеры с высоким содержанием жира;
жирные молочные продукты, такие как цельное молоко, сливки, жирная сметана, сливочный йогурт, большинство сыров, сливочное масло и мороженое;
масла с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как кокосовое масло, пальмовое масло, сало и жир бекона.