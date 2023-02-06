Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокий уровень холестерина

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой холестерин?

Холестерин — это разновидность жира. Жиры также называют липидами.

Организм использует холестерин для создания важных частей клеток и выработки определенных пищеварительных соков. Организм нуждается в холестерине. Но слишком большое количество холестерина в крови (высокий уровень холестерина) в течение длительного времени может вызвать проблемы со здоровьем.

  • Высокий уровень холестерина со временем приводит к закупорке артерий.

  • Закупорка артерий может вызвать инфаркт миокарда, инсульт и нарушенное кровообращение в ногах (заболевание периферических артерий)

  • Высокий уровень холестерина можно лечить при помощи физических упражнений, изменения привычек питания и приема препаратов.

Что является источником холестерина?

Имеется два источника холестерина в организме:

  • Часть холестерина поступает в результате употребления определенных продуктов

  • Другая часть холестерина производится в организме из других веществ

Каковы различные типы холестерина?

Существует несколько типов холестерина. Два самых важных типа называются:

  • Холестерин ЛПНП (плохой холестерин)

  • Холестерин ЛПВП (хороший холестерин)

Общий холестерин — это общее количество всех типов холестерина в крови.

Является ли высокий уровень холестерина нежелательным?

Наличие высокого уровня холестерина ЛПНП в крови в течение длительного времени вызывает уплотнение артерий (атеросклероз). Артерии закупориваются смесью холестерина, жиров и других веществ. Крови становится трудно проходить через закупоренные сосуды. Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда. Прекращение притока крови к головному мозгу вызывает инсульт.

Наличие высокого уровня холестерина ЛПВП уменьшает вероятность развития атеросклероза. Поэтому ЛПВП называется хорошим холестерином.

Что вызывает высокий уровень холестерина?

У некоторых людей уровень холестерина слишком высок, независимо от того, что они употребляют в пищу. Эта проблема высокого уровня холестерина является наследственной.

Высокий уровень холестерина также может быть вызван следующими факторами:

  • потребление большого количества продуктов с высоким содержанием жира и холестерина;

  • Диабет

  • сидячий образ жизни;

  • чрезмерное употребление алкоголя;

  • принимать определенные препараты.

Высокий уровень холестерина встречается не только у полных людей.

Каковы симптомы высокого уровня холестерина?

Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов. Однако в тяжелых случаях могут развиться:

  • маленькие желтоватые бугорки на коже из-за избыточного количества жира (ксантомы).

Каким образом врачи диагностируют высокий уровень холестерина?

Высокий уровень холестерина диагностируется с помощью простого анализа крови. Врачи рекомендуют проверять уровень холестерина у:

  • детей в возрасте от 9 до 11 лет (раньше, если у них присутствуют факторы риска высокого уровня холестерина, например, диабет);

  • взрослых в возрасте 20 лет.

Уровень холестерина у взрослых следует проверять раз в 4–6 лет.

Каким образом врачи лечат высокий уровень холестерина?

Высокий уровень холестерина лечат следующими методами:

  • употребление меньшего количества жира (особенно насыщенных жиров) и холестерина;

  • активные занятия (например, быстрая ходьба) не менее 30 минут в день, 5 раз в неделю;

  • прекращение курения;

  • прием лекарственных препаратов, которые снижают уровень холестерина.

Продукты с малым количеством насыщенного жира и холестерина включают:

  • фрукты и овощи (в любом виде — свежие, замороженные, консервированные или сушенные);

  • нежирное мясо или рыба, курица и индейка без кожи, нежирные части говядины, баранины, свинины и телятины;

  • хлеб из цельного зерна, например, из толокна, отрубей, риса и из нескольких видов зерна;

  • нежирные молочные продукты, такие как обезжиренное молоко или 1 % молоко, обезжиренный или нежирный йогурт, а также обезжиренный творог;

  • ненасыщенные растительные масла, такие как каноловое, оливковое, кукурузное, сафлоровое, сезамовое, соевое и подсолнечное.

Продукты с большим количеством насыщенного жира и холестерина включают:

  • сливочное масло, сливки или насыщенные жиры и масла;

  • колбасы, ветчина, сосиски, субпродукты, свиные ребрышки, яичные желтки и жирные части говядины, баранины и свинины;

  • покупные хлебобулочные изделия, такие как пироги, пирожные, пончики, печенье и крекеры с высоким содержанием жира;

  • жирные молочные продукты, такие как цельное молоко, сливки, жирная сметана, сливочный йогурт, большинство сыров, сливочное масло и мороженое;

  • масла с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как кокосовое масло, пальмовое масло, сало и жир бекона.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS