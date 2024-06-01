Лечение зависит от типа рака и от того, распространился ли он, но часто врачи:

выполняют хирургическое вмешательство по удалению части или всей щитовидной железы.

После хирургического вмешательства вам могут назначить радиоактивный йод или лучевую терапию, чтобы избавиться от остатков опухоли.

После лечения функция щитовидной железы либо будет отсутствовать, либо будет недостаточной, поэтому вам придется принимать: