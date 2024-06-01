Щитовидная железа — это железа, которая находится ниже кадыка в шее.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны щитовидной железы. Эти гормоны щитовидной железы контролируют скорость химических функций организма (интенсивность метаболизма). Почти каждая клетка организма нуждается в гормонах щитовидной железы. Помимо прочего, гормоны щитовидной железы помогают контролировать следующие функции:
скорость сжигания калорий;
частоту сердцебиения;
температуру тела.
Расположение щитовидной железы
Что представляет собой рак щитовидной железы?
Рак щитовидной железы — это онкологическое заболевание щитовидной железы.
Первым признаком рака щитовидной железы обычно является появление безболезненной опухоли в шее.
Существует четыре основных вида рака щитовидной железы.
Рак щитовидной железы чаще встречается у женщин и людей, которые получали лучевую терапию в детском возрасте.
Врачи лечат различные виды рака щитовидной железы разными методами.
Наиболее распространенный тип рака щитовидной железы часто поддается излечению.
Какие существуют типы рака щитовидной железы?
Существует 4 типа рака щитовидной железы:
папиллярный (наиболее распространенный и легко поддающийся лечению);
фолликулярный;
медуллярный;
анапластический (наиболее редкий и смертельный).
Что вызывает рак щитовидной железы?
Врачи не знают, что вызывает рак щитовидной железы. Он чаще встречается у женщин и людей, получавших лучевую терапию головы, шеи или грудной клетки в детском возрасте. Некоторые более редкие типы рака щитовидной железы носят наследственный характер.
Каковы симптомы рака щитовидной железы?
Появление безболезненной опухоли в шее обычно является первым признаком рака щитовидной железы.
Иногда большая раковая опухоль может давить на шею, вызывая:
ощущение отечности шеи;
охриплость голоса;
Кашель
Затрудненное дыхание
Раковые опухоли щитовидной железы обычно не вырабатывают гормоны щитовидной железы, поэтому скорее всего симптомы гипертиреоза (слишком большого количества гормонов щитовидной железы) не появятся.
Как врачи диагностируют рак щитовидной железы?
После того, как врачи обнаружат опухоль в шее, они могут выполнить:
анализы крови для оценки функции щитовидной железы;
ультразвуковое исследование.
биопсию (образец опухоли, взятый с помощью иглы и исследованный под микроскопом).
Как врачи лечат рак щитовидной железы?
Лечение зависит от типа рака и от того, распространился ли он, но часто врачи:
выполняют хирургическое вмешательство по удалению части или всей щитовидной железы.
После хирургического вмешательства вам могут назначить радиоактивный йод или лучевую терапию, чтобы избавиться от остатков опухоли.
После лечения функция щитовидной железы либо будет отсутствовать, либо будет недостаточной, поэтому вам придется принимать:
таблетки гормонов щитовидной железы.