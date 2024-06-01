Основные исследования щитовидной железы:

Анализы крови

Визуализирующие исследования

При помощи анализов крови для оценки функции щитовидной железы измеряют уровень:

Гормоны щитовидной железы

ТТГ

Высокий уровень ТТГ обычно означает недостаточную выработку гормонов щитовидной железы. Очень низкий уровень ТТГ обычно означает слишком большую выработку этих гормонов.

Визуализационные обследования включают:

Ультразвуковое исследование для определения того, увеличена ли щитовидная железа

Ядерное сканирование

При ядерном сканировании врачи вводят небольшое количество радиоактивного йода. Поскольку щитовидная железа нуждается в йоде, она вбирает радиоактивный йод. Врачи выявляют радиоактивный йод с помощью специальной камеры. Если щитовидная железа не функционирует, она не будет вбирать йод. При помощи камеры также можно обнаружить небольшие новообразования (узелки) на щитовидной железе. При сканировании используется количество радиации, которого недостаточно для того, чтобы причинить человеку вред.