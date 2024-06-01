Что представляет собой щитовидная железа?
Щитовидная железа — это железа, которая находится ниже кадыка в передней части шеи. Железы вырабатывают и выделяют гормоны. Гормоны стимулируют действие других клеток и тканей. Щитовидная железа вырабатывает гормоны щитовидной железы.
Расположение щитовидной железы
Что представляют собой гормоны щитовидной железы?
Гормоны щитовидной железы контролируют скорость химических функций организма (интенсивность метаболизма). Почти каждая клетка организма нуждается в гормонах щитовидной железы. Помимо прочего, гормоны щитовидной железы помогают контролировать следующие функции:
скорость сжигания калорий;
частоту сердцебиения;
температуру тела.
Существует два гормона щитовидной железы:
T3
T4
Йод необходим щитовидной железе для выработки гормонов щитовидной железы. Организму требуется лишь небольшое количество йода. Но если щитовидная железа не получает йода, она не вырабатывает достаточное количество гормонов щитовидной железы (заболевание, называемое гипотиреоз).
Как контролируется выработка гормонов щитовидной железы?
Гипофиз головного мозга вырабатывает гормон под названием ТТГ.
ТТГ дает сигнал щитовидной железе о необходимости выработки гормонов щитовидной железы
Если гипофиз обнаруживает слишком низкий уровень гормонов щитовидной железы в крови, он вырабатывает больше ТТГ, чтобы стимулировать щитовидную железу для выработки большего количества гормонов щитовидной железы. Если в крови слишком много гормонов щитовидной железы, гипофиз вырабатывает меньше ТТГ. Щитовидная железа, в свою очередь, вырабатывает меньше гормонов щитовидной железы.
Как врачи проводят обследование щитовидной железы?
Основные исследования щитовидной железы:
Анализы крови
Визуализирующие исследования
При помощи анализов крови для оценки функции щитовидной железы измеряют уровень:
Гормоны щитовидной железы
ТТГ
Высокий уровень ТТГ обычно означает недостаточную выработку гормонов щитовидной железы. Очень низкий уровень ТТГ обычно означает слишком большую выработку этих гормонов.
Визуализационные обследования включают:
Ультразвуковое исследование для определения того, увеличена ли щитовидная железа
Ядерное сканирование
При ядерном сканировании врачи вводят небольшое количество радиоактивного йода. Поскольку щитовидная железа нуждается в йоде, она вбирает радиоактивный йод. Врачи выявляют радиоактивный йод с помощью специальной камеры. Если щитовидная железа не функционирует, она не будет вбирать йод. При помощи камеры также можно обнаружить небольшие новообразования (узелки) на щитовидной железе. При сканировании используется количество радиации, которого недостаточно для того, чтобы причинить человеку вред.