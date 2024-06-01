Щитовидная железа — это железа, которая находится ниже кадыка в передней части шеи.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны щитовидной железы. Эти гормоны щитовидной железы контролируют скорость химических функций организма (интенсивность метаболизма). Почти каждая клетка организма нуждается в гормонах щитовидной железы. Помимо прочего, гормоны щитовидной железы помогают контролировать следующие функции:
скорость сжигания калорий;
частоту сердцебиения;
температуру тела.
Расположение щитовидной железы
Что представляет собой гипертиреоз?
Гипертиреоз возникает тогда, когда щитовидная железа слишком активна и вырабатывает больше гормонов щитовидной железы, чем требуется организму.
Симптомы включают учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление и снижение массы тела
Диагноз гипертиреоза можно подтвердить при помощи анализов крови
Гипертиреоз лечат обычно лекарственными препаратами
Гипертиреоз возникает примерно у 1 из 100 человек
Тиреотоксический криз — это очень тяжелый гипертиреоз, который возникает, когда щитовидная железа внезапно выделяет опасное количество гормонов. Обычно это происходит в результате инфекции, инфаркта миокарда, инсульта, хирургического вмешательства или чрезмерного стресса. Это — экстренная ситуация, которая может привести к смертельному исходу, если ее оперативно не лечить.
Что вызывает гипертиреоз?
Наиболее распространенные причины:
Болезнь Грейвса
Воспаление щитовидной железы (тиреоидит)
Новообразования (узелки) в щитовидной железе
применения некоторых лекарственных препаратов.
При болезни Грейвсаиммунная система организма ошибочно атакует щитовидную железу (аутоиммунное заболевание). При большинстве аутоиммунных заболеваний некоторые функции организма прекращаются. Но при болезни Грейвса атака иммунной системы заставляет щитовидную железу работать более интенсивно и выделять больше гормонов щитовидной железы.
Тиреоидит вызывают определенные вирусные инфекции и другие заболевания, из-за которых щитовидная железа воспаляется. Поврежденные клетки в воспаленной щитовидной железе могут вырабатывать излишние гормоны щитовидной железы.
Узелки щитовидной железы — это небольшие новообразования, которые часто возникают в результате генетического заболевания. Некоторые узелки вырабатывают гормоны щитовидной железы. Рак щитовидной железы — это также небольшие новообразования, но они редко вырабатывают гормоны щитовидной железы.
Каковы симптомы гипертиреоза?
Симптомы гипертиреоза обычно включают постепенное ускорение функций организма. Также могут присутствовать следующие симптомы:
Повышенное артериальное давление
учащенное сердцебиение и сильное сердцебиение (ощущение необычного сердцебиения);
значительная потливость и ощущение повышенной температуры;
дрожь в руках;
нервозность, тревожность и проблемы со сном;
потеря веса;
частое опорожнение кишечника, иногда с диареей.
У женщин менструации становятся нерегулярными или прекращаются.
Некоторые заболевания, вызывающие гипертиреоз, приводят к отеку или травме щитовидной железы.
У пожилых людей с гипертиреозом симптомы могут быть менее выраженными. Симптомы у пожилых людей могут быть следующими:
Слабость
спутанность сознания;
потеря веса;
Депрессия
У людей с болезнью Грейвса могут возникать проблемы с глазами, включая:
выпячивание глаз;
покраснение глаз;
сухость глаз;
иногда нечеткость зрения или двоение в глазах.
Тиреотоксический криз
Симптомы тиреотоксического криза аналогичны симптомам обычного гипертиреоза, но более тяжелые и включают следующие:
высокая температура;
крайняя слабость;
беспокойство и спутанность сознания;
потеря сознания.
шок (опасное для жизни снижение артериального давления).
Как врачи диагностируют гипертиреоз?
Врач назначит:
иногда визуализирующие обследования щитовидной железы.
Как врачи лечат гипертиреоз?
Лечение зависит от причины гипертиреоза.
Врачи лечат гипертиреоз следующими методами:
лекарства, такие как бета-блокаторы, для контроля симптомов;
лекарства для предотвращения выработки щитовидной железой гормонов щитовидной железы.
Иногда врачам необходимо навсегда прекратить выработку гормонов щитовидной железы. Они могут прекратить работу щитовидной железы путем:
хирургического вмешательства по удалению части или всей щитовидной железы;
введения высоких доз радиоактивного йода, который разрушает щитовидную железу.
После хирургического вмешательства или лечения радиоактивным йодом необходимо будет принимать таблетки гормонов щитовидной железы, поскольку организм больше не будет вырабатывать собственные гормоны щитовидной железы.