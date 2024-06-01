Гипертиреоз возникает тогда, когда щитовидная железа слишком активна и вырабатывает больше гормонов щитовидной железы, чем требуется организму.

Симптомы включают учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление и снижение массы тела

Диагноз гипертиреоза можно подтвердить при помощи анализов крови

Гипертиреоз лечат обычно лекарственными препаратами

Гипертиреоз возникает примерно у 1 из 100 человек

Тиреотоксический криз — это очень тяжелый гипертиреоз, который возникает, когда щитовидная железа внезапно выделяет опасное количество гормонов. Обычно это происходит в результате инфекции, инфаркта миокарда, инсульта, хирургического вмешательства или чрезмерного стресса. Это — экстренная ситуация, которая может привести к смертельному исходу, если ее оперативно не лечить.