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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о надпочечниках

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

Что представляют собой надпочечники?

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники вырабатывают несколько различных гормонов. Гормоны надпочечников помогают контролировать:

  • Частота сердечных сокращений

  • Артериальное давление

  • Баланс воды и соли

  • Реакцию на стресс

  • Уровень определенных мужских половых гормонов

Подробное знакомство с надпочечниками

Что контролирует гормоны надпочечников?

Гормоны надпочечников контролируют:

  • Гипофиз

  • Почки

Гипофиз находится в головном мозге. Он отслеживает многие важные функции организма и выводит гормоны, которые сигнализируют другим железам, что им следует делать. Гипофиз контролирует большинство гормонов надпочечников.

Почки выделяют вещества, контролирующие гормон надпочечников альдостерон. Альдостерон помогает контролировать артериальное давление, а также баланс соли и воды в организме.

Какие проблемы могут повлиять на надпочечники?

Проблемы с надпочечниками зачастую включают:

Проблемы могут быть вызваны заболеванием самих надпочечников, например, опухолью надпочечников. Проблемы с гормонами надпочечников также могут быть вызваны заболеваниями гипофиза или почек.

Опухоли надпочечников могут вырабатывать, а могут и не вырабатывать гормоны. Также опухоль надпочечников может быть, а может и не быть злокачественной.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.