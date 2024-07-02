Железы вырабатывают и выделяют гормоны.
Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.
Что представляют собой надпочечники?
В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники вырабатывают несколько различных гормонов. Гормоны надпочечников помогают контролировать:
Частота сердечных сокращений
Артериальное давление
Баланс воды и соли
Реакцию на стресс
Уровень определенных мужских половых гормонов
Подробное знакомство с надпочечниками
Что контролирует гормоны надпочечников?
Гормоны надпочечников контролируют:
Гипофиз
Почки
Гипофиз находится в головном мозге. Он отслеживает многие важные функции организма и выводит гормоны, которые сигнализируют другим железам, что им следует делать. Гипофиз контролирует большинство гормонов надпочечников.
Почки выделяют вещества, контролирующие гормон надпочечников альдостерон. Альдостерон помогает контролировать артериальное давление, а также баланс соли и воды в организме.
Какие проблемы могут повлиять на надпочечники?
Проблемы с надпочечниками зачастую включают:
выработку недостаточного количества гормонов надпочечников (болезнь Аддисона);
выработку слишком большого количества гормонов надпочечников (синдром Кушинга).
Проблемы могут быть вызваны заболеванием самих надпочечников, например, опухолью надпочечников. Проблемы с гормонами надпочечников также могут быть вызваны заболеваниями гипофиза или почек.
Опухоли надпочечников могут вырабатывать, а могут и не вырабатывать гормоны. Также опухоль надпочечников может быть, а может и не быть злокачественной.