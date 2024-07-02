Гормоны надпочечников контролируют:

Гипофиз

Почки

Гипофиз находится в головном мозге. Он отслеживает многие важные функции организма и выводит гормоны, которые сигнализируют другим железам, что им следует делать. Гипофиз контролирует большинство гормонов надпочечников.

Почки выделяют вещества, контролирующие гормон надпочечников альдостерон. Альдостерон помогает контролировать артериальное давление, а также баланс соли и воды в организме.