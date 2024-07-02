Железы вырабатывают и выделяют гормоны.
Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.
В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.
Что представляют собой нефункциональные опухоли надпочечников?
Опухоль надпочечников — это уплотнение или нарост на надпочечниках. Нефункциональные опухоли надпочечников — это опухоли, которые не выделяют гормоны надпочечников.
Что вызывает появление нефункциональных опухолей надпочечников?
Причины появления нефункциональных опухолей надпочечников:
доброкачественные новообразования;
Онкологические заболевания
кисты (заполненные жидкостью полости);
кровотечение внутри надпочечников;
инфекции, которые распространяются на надпочечник.
Каковы симптомы нефункциональной опухоли надпочечников?
Обычно симптомы отсутствуют. Но если опухоль была вызвана кровотечением, может возникнуть:
боль в животе;
ощущение слабости или головокружения.
Как врачи диагностируют нефункциональную опухоль надпочечников?
Врачи часто обнаруживают опухоль надпочечников, изучая результаты КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии), проведенных в связи с другой проблемой. Чтобы определить, вырабатывает ли опухоль надпочечников гормоны надпочечников, врачи выполнят:
Анализы крови
Как врачи лечат нефункциональную опухоль надпочечников?
Лечение зависит от размера опухоли.
При крупной опухоли врачи:
выполнят хирургическое вмешательство для ее удаления
При небольшой опухоли врачи:
не будут ее трогать и периодически будут проводить анализы крови для проверки уровня гормонов
При опухоли среднего размера врачи будут проверять, растет ли опухоль, выполняя:
Анализы крови
Последующее наблюдение путем КТ-сканирования или МРТ
Врачи будут удалять небольшие и средние опухоли, если они продолжат расти или начнут вырабатывать гормоны надпочечников.