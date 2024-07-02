Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нефункциональные опухоли надпочечников

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляют собой нефункциональные опухоли надпочечников?

Опухоль надпочечников — это уплотнение или нарост на надпочечниках. Нефункциональные опухоли надпочечников — это опухоли, которые не выделяют гормоны надпочечников.

Что вызывает появление нефункциональных опухолей надпочечников?

Причины появления нефункциональных опухолей надпочечников:

  • доброкачественные новообразования;

  • Онкологические заболевания

  • кисты (заполненные жидкостью полости);

  • кровотечение внутри надпочечников;

  • инфекции, которые распространяются на надпочечник.

Каковы симптомы нефункциональной опухоли надпочечников?

Обычно симптомы отсутствуют. Но если опухоль была вызвана кровотечением, может возникнуть:

  • боль в животе;

  • ощущение слабости или головокружения.

Как врачи диагностируют нефункциональную опухоль надпочечников?

Врачи часто обнаруживают опухоль надпочечников, изучая результаты КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии), проведенных в связи с другой проблемой. Чтобы определить, вырабатывает ли опухоль надпочечников гормоны надпочечников, врачи выполнят:

  • Анализы крови

Как врачи лечат нефункциональную опухоль надпочечников?

Лечение зависит от размера опухоли.

При крупной опухоли врачи:

  • выполнят хирургическое вмешательство для ее удаления

При небольшой опухоли врачи:

  • не будут ее трогать и периодически будут проводить анализы крови для проверки уровня гормонов

При опухоли среднего размера врачи будут проверять, растет ли опухоль, выполняя:

Врачи будут удалять небольшие и средние опухоли, если они продолжат расти или начнут вырабатывать гормоны надпочечников.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.