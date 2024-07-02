Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляют собой нефункциональные опухоли надпочечников? Опухоль надпочечников — это уплотнение или нарост на надпочечниках. Нефункциональные опухоли надпочечников — это опухоли, которые не выделяют гормоны надпочечников.

Что вызывает появление нефункциональных опухолей надпочечников? Причины появления нефункциональных опухолей надпочечников: доброкачественные новообразования;

Онкологические заболевания

кисты (заполненные жидкостью полости);

кровотечение внутри надпочечников;

инфекции, которые распространяются на надпочечник.

Каковы симптомы нефункциональной опухоли надпочечников? Обычно симптомы отсутствуют. Но если опухоль была вызвана кровотечением, может возникнуть: боль в животе;

ощущение слабости или головокружения.

Как врачи диагностируют нефункциональную опухоль надпочечников? Врачи часто обнаруживают опухоль надпочечников, изучая результаты КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии), проведенных в связи с другой проблемой. Чтобы определить, вырабатывает ли опухоль надпочечников гормоны надпочечников, врачи выполнят: Анализы крови