Железы вырабатывают и выделяют гормоны.
Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.
В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.
Что представляет собой гиперальдостеронизм?
При гиперальдостеронизме вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием альдостерон.
Опухоль в надпочечнике может вызвать гиперальдостеронизм
Артериальное давление повышается, и человек чувствует слабость и жажду
Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению опухоли или назначают лекарство для блокирования гормона
Что вызывает гиперальдостеронизм?
Гормон альдостерон дает сигнал почкам удерживать натрий и выводить калий. Натрий и калий являются важными минералами в организме.
Причины гиперальдостеронизма включают:
опухоль в надпочечниках, которая вырабатывает альдостерон (болезнь Конна);
некоторые проблемы с почками, которые заставляют надпочечники вырабатывать альдостерон;
в редких случаях — общая гиперактивность надпочечников.
Обычно опухоли надпочечников не являются злокачественными.
Каковы симптомы гиперальдостеронизма?
К симптомам относятся:
вздутие живота;
задержка жидкости в организме;
Слабость
покалывание;
мышечные спазмы.
чувство жажды и повышенная потребность в мочеиспускании.
Как врачи диагностируют гиперальдостеронизм?
Врачи проводят:
Анализы крови
в некоторых случаях КТ (компьютерную томография) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Если результаты анализов крови будут положительными, врачам может потребоваться взять образец крови из каждого надпочечника. Такой образец берут через катетер, введенный в вену в паховой области.
Как врачи лечат гиперальдостеронизм?
Врачи:
выполнят хирургическое вмешательство для удаления опухолей надпочечников;
назначат препарат для снижения повышенного артериального давления, блокирующий действие альдостерона.