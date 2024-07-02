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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гиперальдостеронизм

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляет собой гиперальдостеронизм?

При гиперальдостеронизме вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием альдостерон.

  • Опухоль в надпочечнике может вызвать гиперальдостеронизм

  • Артериальное давление повышается, и человек чувствует слабость и жажду

  • Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению опухоли или назначают лекарство для блокирования гормона

Что вызывает гиперальдостеронизм?

Гормон альдостерон дает сигнал почкам удерживать натрий и выводить калий. Натрий и калий являются важными минералами в организме.

Причины гиперальдостеронизма включают:

  • опухоль в надпочечниках, которая вырабатывает альдостерон (болезнь Конна);

  • некоторые проблемы с почками, которые заставляют надпочечники вырабатывать альдостерон;

  • в редких случаях — общая гиперактивность надпочечников.

Обычно опухоли надпочечников не являются злокачественными.

Каковы симптомы гиперальдостеронизма?

К симптомам относятся:

  • Повышенное артериальное давление

  • вздутие живота;

  • задержка жидкости в организме;

  • Слабость

  • покалывание;

  • мышечные спазмы.

  • чувство жажды и повышенная потребность в мочеиспускании.

Как врачи диагностируют гиперальдостеронизм?

Врачи проводят:

Если результаты анализов крови будут положительными, врачам может потребоваться взять образец крови из каждого надпочечника. Такой образец берут через катетер, введенный в вену в паховой области.

Как врачи лечат гиперальдостеронизм?

Врачи:

  • выполнят хирургическое вмешательство для удаления опухолей надпочечников;

  • назначат препарат для снижения повышенного артериального давления, блокирующий действие альдостерона.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.