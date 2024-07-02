Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляет собой гиперальдостеронизм? При гиперальдостеронизме вырабатывается слишком много гормона надпочечников под названием альдостерон. Опухоль в надпочечнике может вызвать гиперальдостеронизм

Артериальное давление повышается, и человек чувствует слабость и жажду

Врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению опухоли или назначают лекарство для блокирования гормона

Что вызывает гиперальдостеронизм? Гормон альдостерон дает сигнал почкам удерживать натрий и выводить калий. Натрий и калий являются важными минералами в организме. Причины гиперальдостеронизма включают: опухоль в надпочечниках, которая вырабатывает альдостерон (болезнь Конна);

некоторые проблемы с почками, которые заставляют надпочечники вырабатывать альдостерон;

в редких случаях — общая гиперактивность надпочечников. Обычно опухоли надпочечников не являются злокачественными.

Каковы симптомы гиперальдостеронизма? К симптомам относятся: Повышенное артериальное давление

вздутие живота;

задержка жидкости в организме;

Слабость

покалывание;

мышечные спазмы.

чувство жажды и повышенная потребность в мочеиспускании.

Как врачи диагностируют гиперальдостеронизм? Врачи проводят: Анализы крови

в некоторых случаях КТ (компьютерную томография) или МРТ (магнитно-резонансную томографию). Если результаты анализов крови будут положительными, врачам может потребоваться взять образец крови из каждого надпочечника. Такой образец берут через катетер, введенный в вену в паховой области.