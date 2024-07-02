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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вирилизация

(Адреногенитальный синдром)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что представляет собой вирилизация?

Вирилизация — это когда у женщин или детей развиваются признаки взрослого мужчины. Эти признаки могут включать чрезмерный рост волос на лице, облысение, угревую сыпь и более низкий голос.

  • Вирилизация вызвана повышенным уровнем мужских гормонов

  • Аномально большие надпочечники или опухоль в надпочечниках зачастую вызывают вирилизацию

  • Врачи лечат вирилизацию с помощью хирургического вмешательства для удаления опухоли и назначения лекарства для снижения уровней гормонов

Что вызывает вирилизацию?

У женщин в норме присутствует небольшое количество мужских половых гормонов. Эти мужские половые гормоны вырабатываются в надпочечниках. Надпочечники расположены над почками.

Проблемы с надпочечниками, которые могут вызвать вирилизацию:

  • аномально крупные надпочечники;

  • злокачественная или доброкачественная опухоль надпочечников;

  • рак яичников;

  • врожденная проблема с надпочечниками.

Вирилизация также может развиться, когда женщины принимают стероиды для наращивания мышц.

Каковы симптомы вирилизации?

У людей с вирилизацией происходят физические изменения, включая:

  • излишек волос на лице и теле;

  • облысение;

  • Угревая сыпь

  • снижение тембра голоса;

  • увеличение размера мышц;

  • сниженное половое влечение.

У женщин происходят следующие физические изменения:

  • уменьшение матки;

  • увеличение клитора;

  • уменьшение молочных желез;

  • прекращение менструаций.

У детей с вирилизацией рост может происходить быстрее и заканчиваться быстрее, чем обычно. Вирилизация до полового созревания может привести к небольшому росту во взрослом возрасте. У девочек могут увеличиваться гениталии. У мальчиков может слишком рано наступить половое созревание.

Как врачи диагностируют вирилизацию?

Врач назначит:

Как врачи лечат вирилизацию?

Врачи:

  • проведут хирургическое вмешательство для удаления опухолей.

Если надпочечники просто гиперактивны, прием кортикостероидов иногда снижает количество мужских гормонов, которые вырабатывается надпочечниками.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.