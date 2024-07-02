Что представляет собой вирилизация?
Вирилизация — это когда у женщин или детей развиваются признаки взрослого мужчины. Эти признаки могут включать чрезмерный рост волос на лице, облысение, угревую сыпь и более низкий голос.
Вирилизация вызвана повышенным уровнем мужских гормонов
Аномально большие надпочечники или опухоль в надпочечниках зачастую вызывают вирилизацию
Врачи лечат вирилизацию с помощью хирургического вмешательства для удаления опухоли и назначения лекарства для снижения уровней гормонов
Что вызывает вирилизацию?
У женщин в норме присутствует небольшое количество мужских половых гормонов. Эти мужские половые гормоны вырабатываются в надпочечниках. Надпочечники расположены над почками.
Проблемы с надпочечниками, которые могут вызвать вирилизацию:
аномально крупные надпочечники;
злокачественная или доброкачественная опухоль надпочечников;
рак яичников;
врожденная проблема с надпочечниками.
Вирилизация также может развиться, когда женщины принимают стероиды для наращивания мышц.
Каковы симптомы вирилизации?
У людей с вирилизацией происходят физические изменения, включая:
излишек волос на лице и теле;
облысение;
Угревая сыпь
снижение тембра голоса;
увеличение размера мышц;
сниженное половое влечение.
У женщин происходят следующие физические изменения:
уменьшение матки;
увеличение клитора;
уменьшение молочных желез;
прекращение менструаций.
У детей с вирилизацией рост может происходить быстрее и заканчиваться быстрее, чем обычно. Вирилизация до полового созревания может привести к небольшому росту во взрослом возрасте. У девочек могут увеличиваться гениталии. У мальчиков может слишком рано наступить половое созревание.
Как врачи диагностируют вирилизацию?
Врач назначит:
Анализы крови
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи лечат вирилизацию?
Врачи:
проведут хирургическое вмешательство для удаления опухолей.
Если надпочечники просто гиперактивны, прием кортикостероидов иногда снижает количество мужских гормонов, которые вырабатывается надпочечниками.