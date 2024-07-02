У людей с вирилизацией происходят физические изменения, включая:

излишек волос на лице и теле;

облысение;

Угревая сыпь

снижение тембра голоса;

увеличение размера мышц;

сниженное половое влечение.

У женщин происходят следующие физические изменения:

уменьшение матки;

увеличение клитора;

уменьшение молочных желез;

прекращение менструаций.

У детей с вирилизацией рост может происходить быстрее и заканчиваться быстрее, чем обычно. Вирилизация до полового созревания может привести к небольшому росту во взрослом возрасте. У девочек могут увеличиваться гениталии. У мальчиков может слишком рано наступить половое созревание.