Железы вырабатывают и выделяют гормоны.

Гормоны — это химические вещества, стимулирующие действие других клеток или тканей. Поскольку гормоны находятся в крови, они перемещаются по всему организму. Они могут одновременно воздействовать на многие органы.

В организме находятся 2 надпочечника, по одному над каждой почкой. Надпочечники выделяют несколько различных гормонов, которые помогают контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, баланс воды и соли, реакцию на стресс и некоторые мужские половые признаки.

Что представляет собой болезнь Аддисона? При болезни Аддисона надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов надпочечников. Болезнь Аддисона обычно вызвана тем, что иммунная система атакует надпочечники

Симптомы проявляются медленно

Человек постоянно ощущает слабость и усталость и может чувствовать головокружение при вставании

На коже могут появляться темные участки, похожие на неровный загар

Чтобы восполнить недостающие гормоны, врачи назначают гормональные таблетки

Гормоны придется принимать на протяжении всей оставшейся жизни

Что вызывает болезнь Аддисона? Болезнь Аддисона обычно возникает из-за проблем с надпочечниками, включая: Аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует надпочечники

Рак надпочечников

Инфекции надпочечников, например туберкулез Иногда болезнь Аддисона вызвана проблемой с гипофизом. Гипофиз вырабатывает многие гормоны, в том числе гормон, который сигнализирует надпочечникам о необходимости выработки гормонов. При недостаточной активности гипофиза надпочечники могут прекратить выработку гормонов.

Каковы симптомы болезни Аддисона? Симптомы болезни Аддисона начинаются медленно и обычно включают: ощущение слабости и усталости;

головокружение при вставании;

Потеря аппетита

тошнота или рвота.

диарея; Иногда также появляется: потемнение кожи;

черные веснушки на лице и плечах;

темно-синие пятна во рту, в прямой кишке или во влагалище. Что представляет собой острая недостаточность функции коры надпочечников? Острая недостаточность функции коры надпочечников представляет собой угрожающее жизни, внезапное ухудшение заболевания Аддисона. Это экстренная медицинская ситуация. Организму требуются гормоны надпочечников для реакции на стресс, например, при серьезной травме или заболевании. Без достаточного количества гормонов надпочечников травма или болезнь вызывают стресс в организме и могут вызвать острую недостаточность функции коры надпочечников. Может развиться: Сильная боль в животе

Сильная мышечная слабость

Опасно низкое артериальное давление

почечная недостаточность;

Как врачи диагностируют болезнь Аддисона? Врачи проведут анализы крови для измерения: уровней натрия и калия;

уровней гормонов надпочечников и гипофиза. Иногда врачи назначают гормоны гипофиза, чтобы выяснить, реагируют ли на них надпочечники.