Обычно организм автоматически поддерживает баланс воды и электролитов. Если в организме слишком много воды, головной мозг сигнализирует почкам вырабатывать больше мочи.

Две основные причины возникновения чрезмерной гидратации:

заболевание, которое не дает почкам выводить избыточную воду;

потребление большего количества воды, чем могут вывести почки.

Заболевания, которые не дают почкам выводить избыточную воду:

сердечная недостаточность;

некоторые проблемы с почками, такие как почечная недостаточность и нефротический синдром;

проблемы со стороны печени, такие как цирроз.

Люди обычно не пьют слишком много воды, но чрезмерная дегидратация возможна в следующих случаях: