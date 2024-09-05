Всем требуются вода и электролиты (минералы, такие как натрий и калий, которые помогают организму во многих его функциях), чтобы быть здоровыми. Обычно организм автоматически поддерживает баланс воды и электролитов. Когда вы пьете, то восполняете необходимый объем жидкости в организме, а когда испытываете жажду, то знаете, что вам требуется попить. Избыток воды автоматически выводится через почки с мочой.
Что такое чрезмерная гидратация?
Чрезмерная гидратация — это слишком большое количество воды в организме. Она имеет место, когда организм получает больше воды, чем выводит.
У здорового человека потребление большого количества воды вряд ли вызовет чрезмерную гидратацию, потому что вся избыточная вода выводится при мочеиспускании
Как правило, чрезмерная гидратация происходит в тех случаях, когда почки не могут выводить избыточную воду с мочой
Избыток жидкости может привести к отечности ног или затрудненному дыханию
Избыточная гидратация нарушает баланс электролитов в организме, что может вызвать такие симптомы, как спутанность сознания или судороги
Что вызывает чрезмерную гидратацию?
Обычно организм автоматически поддерживает баланс воды и электролитов. Если в организме слишком много воды, головной мозг сигнализирует почкам вырабатывать больше мочи.
Две основные причины возникновения чрезмерной гидратации:
заболевание, которое не дает почкам выводить избыточную воду;
потребление большего количества воды, чем могут вывести почки.
Заболевания, которые не дают почкам выводить избыточную воду:
некоторые проблемы с почками, такие как почечная недостаточность и нефротический синдром;
проблемы со стороны печени, такие как цирроз.
Люди обычно не пьют слишком много воды, но чрезмерная дегидратация возможна в следующих случаях:
спортсмены пьют больше, чем им требуется, чтобы избежать дегидратации;
наличие психической проблемы, которая заставляет человека пить слишком много воды.
Каковы симптомы чрезмерной гидратации?
Симптомы часто отсутствуют.
Если имеются проблемы со стороны сердца, почек или печени, могут наблюдаться такие симптомы, как:
отек жидкости в нижней части ног;
жидкость в легких, вызывающая затруднение дыхания.
При потреблении слишком большого количества жидкости могут возникнуть следующие симптомы:
усталость, слабость и спутанность сознания;
частое и обильное мочеиспускание.
Как врачи диагностируют чрезмерную гидратацию?
Врачи обычно диагностируют чрезмерную дегидратацию на основании симптомов и результатов медицинского осмотра. Иногда они проводят анализы крови и мочи.
Как врачи лечат чрезмерную гидратацию?
По возможности врачи лечат причину чрезмерной гидратации. Врачи могут порекомендовать:
Ограничить количество выпиваемой жидкости, часто до менее 4 чашек в день, на несколько дней
Иногда принимать лекарственные препараты, вызывающие повышенное мочеиспускание (диуретики, иногда называемые мочегонными средствами)
Госпитализацию для коррекции жидкостей и электролитов, если их баланс сильно нарушен