Дегидратация возникает при потере жидкости и невосполнении ее.

Наиболее распространенные причины потери жидкости:

рвота;

диарея;

слишком обильное мочеиспускание из-за заболеваний, таких как диабет;

прием лекарственных препаратов, вызывающих повышенное мочеиспускание (диуретики, также называемые мочегонными средствами);

обильное потоотделение, особенно в случае сильной жары, во время тяжелой работы или интенсивных занятий физическими упражнениями в жаркую погоду.

Как правило, при потере жидкости человек просто пьет больше, чтобы восполнить ее. Но иногда человек не может выпить достаточное количество жидкости.

Распространенные причины, по которым люди не могут выпить достаточное количество жидкости: