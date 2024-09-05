Всем требуются вода и электролиты (минералы, такие как натрий и калий, которые помогают организму во многих его функциях), чтобы быть здоровыми. Обычно организм автоматически поддерживает баланс воды и электролитов. Когда вы пьете, то восполняете необходимый объем жидкости в организме, а когда испытываете жажду, то знаете, что вам требуется попить.
Что представляет собой дегидратация?
Дегидратация — это слишком малое количество воды в организме.
Дегидратация возникает, когда организм теряет больше воды, чем потребляет.
Некоторые лекарства или заболевания (например, диабет), которые вызывают повышенные мочеиспускание, могут вызвать обезвоживание
Рвота, диарея и потливость из-за жаркой погоды или тяжелой физической нагрузки также могут вызвать обезвоживание
Пожилые люди и дети младшего возраста более склонны к обезвоживанию
Сильная дегидратация вызывает спутанность сознания, головокружение и слабость
Обезвоженным людям требуется прием внутрь жидкостей и электролитов либо их внутривенное (в/в) введение
При отсутствии лечения тяжелая дегидратация может привести к смерти
Что вызывает дегидратацию?
Дегидратация возникает при потере жидкости и невосполнении ее.
Наиболее распространенные причины потери жидкости:
рвота;
диарея;
слишком обильное мочеиспускание из-за заболеваний, таких как диабет;
прием лекарственных препаратов, вызывающих повышенное мочеиспускание (диуретики, также называемые мочегонными средствами);
обильное потоотделение, особенно в случае сильной жары, во время тяжелой работы или интенсивных занятий физическими упражнениями в жаркую погоду.
Как правило, при потере жидкости человек просто пьет больше, чтобы восполнить ее. Но иногда человек не может выпить достаточное количество жидкости.
Распространенные причины, по которым люди не могут выпить достаточное количество жидкости:
Поблизости нет никакой воды, например, в пустыне.
Они не могут сказать, что испытывают жажду, например, маленькие дети или пожилые люди, у которых имеется спутанность сознания или которые перенесли инсульт.
Они не могут сами взять воду, например, потому что они слишком больны, чтобы встать с постели.
У них сильная рвота
Каковы симптомы обезвоживания?
Симптомы слабой и умеренной дегидратации:
Чувство сильной жажды
Ощущение сухости во рту
Уменьшение количества мочи
Симптомы тяжелой дегидратации:
Головокружение или обморок, особенно во время вставания
Шок (опасно низкое артериальное давление) и тяжелое поражение таких органов, как почки, печень и головной мозг
спутанность сознания;
потеря сознания.
В конечном итоге — смерть
При потере воды кровь становится более концентрированной и содержит больше электролитов (таких как натрий).
Как врачи диагностируют обезвоживание?
Врачи обычно диагностируют дегидратацию, исходя из симптомов и результатов медицинского осмотра. Иногда они проводят анализы крови и мочи.
Как врачи лечат дегидратацию?
По возможности врачи лечат причину дегидратации. Например, если у вас присутствует рвота или диарея, они назначат лекарства для того, чтобы их купировать. В то же время они будут восполнять потерю воды в вашем организме.
При слабой дегидратации
Может быть достаточно выпить воды
Иногда, особенно у детей, врачи используют специальную смесь из воды, сахара и минералов, которая называется раствором для пероральной регидратации
Спортивные напитки не вредны, но они не являются лучшим вариантом жидкости для лечения дегидратации. В них слишком много сахара и нет правильного баланса электролитов.
При умеренной или тяжелой дегидратации:
Врачи назначают раствор для пероральной регидратации
Если вы не можете пить достаточное количество жидкости или у вас сильная дегидратация, вам назначат введение электролитов и жидкостей непосредственно в вену (внутривенно)
Как предотвратить дегидратацию?
В жаркие дни, а также до, во время и после тяжелой физической нагрузки пейте много жидкости, воды или спортивных напитков
Уделяйте внимание пожилым людям в жаркую погоду, особенно если они живут одни, давайте им воду или убедитесь, что они могут получить воду, когда им это будет необходимо
Ранее считалось, что прием солевых таблеток полезен. Но прием солевых таблеток не требуется, и они могут причинить вред.