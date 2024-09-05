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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вода в организме

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Около половины массы тела составляет вода. Таким образом, если человек весит около 73 килограммов, то в его организме содержится около 36 килограммов, или 38 литров воды.

Для хорошего здоровья требуется достаточное количество воды в организме. Слишком большое или слишком малое ее количество может вызвать серьезные проблемы.

Вода в организме содержит электролиты. Электролиты — это минералы, такие как натрий и калий, которые помогают организму во многих важных функциях. Организм нуждается в правильном балансе электролитов.

  • Организм стремиться поддерживать количество воды и электролитов в крови на стабильном уровне

  • Потливость, рвота и диарея приводят к быстрой потере большого количества воды и электролитов

  • Слишком малое количество воды в организме — это дегидратация.

  • Слишком большое количество воды в организме — это чрезмерная гидратация

  • Когда организму требуется больше воды, головной мозг сигнализирует о том, что вы испытываете жажду.

  • Когда в организме слишком много воды, почки выделают больше мочи, чтобы вывести с ней воду из организма

  • Большую часть времени вы пьете достаточно, чтобы восполнить потерю жидкости

Как организм поддерживает баланс воды?

Организм постоянно поддерживает баланс воды и электролитов.

Когда организм нуждается в большем количестве воды:

  • мозг вызывает чувство жажды, чтобы вы пили больше;

  • мозг также посылает сигнал почкам снизить количество мочи, поэтому вода и электролиты не выводятся из организма.

Когда организм нуждается в меньшем количестве воды:

  • мозг посылает сигнал почкам повысить выработку мочи

Что может привести к нарушению водного баланса организма?

В большинстве случаев организм поддерживает этот баланс автоматически. Вам не нужно задумываться об этом. Не нужно заставлять себя пить, если вы не испытываете жажды.

Однако если вы быстро теряете много воды и не можете восполнить ее, может возникнуть проблема. Кроме того, некоторые заболевания, которые влияют на мозг или почки, могут нарушить баланс воды и электролитов в организме.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.