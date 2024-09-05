Около половины массы тела составляет вода. Таким образом, если человек весит около 73 килограммов, то в его организме содержится около 36 килограммов, или 38 литров воды.
Для хорошего здоровья требуется достаточное количество воды в организме. Слишком большое или слишком малое ее количество может вызвать серьезные проблемы.
Вода в организме содержит электролиты. Электролиты — это минералы, такие как натрий и калий, которые помогают организму во многих важных функциях. Организм нуждается в правильном балансе электролитов.
Организм стремиться поддерживать количество воды и электролитов в крови на стабильном уровне
Потливость, рвота и диарея приводят к быстрой потере большого количества воды и электролитов
Слишком малое количество воды в организме — это дегидратация.
Слишком большое количество воды в организме — это чрезмерная гидратация
Когда организму требуется больше воды, головной мозг сигнализирует о том, что вы испытываете жажду.
Когда в организме слишком много воды, почки выделают больше мочи, чтобы вывести с ней воду из организма
Большую часть времени вы пьете достаточно, чтобы восполнить потерю жидкости
Как организм поддерживает баланс воды?
Организм постоянно поддерживает баланс воды и электролитов.
Когда организм нуждается в большем количестве воды:
мозг вызывает чувство жажды, чтобы вы пили больше;
мозг также посылает сигнал почкам снизить количество мочи, поэтому вода и электролиты не выводятся из организма.
Когда организм нуждается в меньшем количестве воды:
мозг посылает сигнал почкам повысить выработку мочи
Что может привести к нарушению водного баланса организма?
В большинстве случаев организм поддерживает этот баланс автоматически. Вам не нужно задумываться об этом. Не нужно заставлять себя пить, если вы не испытываете жажды.
Однако если вы быстро теряете много воды и не можете восполнить ее, может возникнуть проблема. Кроме того, некоторые заболевания, которые влияют на мозг или почки, могут нарушить баланс воды и электролитов в организме.