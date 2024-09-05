Около половины массы тела составляет вода. Таким образом, если человек весит около 73 килограммов, то в его организме содержится около 36 килограммов, или 38 литров воды.

Для хорошего здоровья требуется достаточное количество воды в организме. Слишком большое или слишком малое ее количество может вызвать серьезные проблемы.

Вода в организме содержит электролиты. Электролиты — это минералы, такие как натрий и калий, которые помогают организму во многих важных функциях. Организм нуждается в правильном балансе электролитов.

Организм стремиться поддерживать количество воды и электролитов в крови на стабильном уровне

Потливость, рвота и диарея приводят к быстрой потере большого количества воды и электролитов

Слишком малое количество воды в организме — это дегидратация.

Слишком большое количество воды в организме — это чрезмерная гидратация

Когда организму требуется больше воды, головной мозг сигнализирует о том, что вы испытываете жажду.

Когда в организме слишком много воды, почки выделают больше мочи, чтобы вывести с ней воду из организма

Большую часть времени вы пьете достаточно, чтобы восполнить потерю жидкости