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Основная информация
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Покраснение глаз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Иногда белок глаза краснеет. Обычно это происходит из-за того, что маленькие кровеносные сосуды на поверхности глаза переполняются кровью. Иногда это происходит потому, что некоторые из этих маленьких кровеносных сосудов разрываются и кровоточат.

  • Покраснение глаз обычно возникает вследствие инфекции или аллергии.

  • Вместе с покраснением могут отмечаться другие глазные симптомы, например, слезотечение или зуд глаз, боль в глазу, ощущение инородного тела в глазу или чувствительность к свету.

  • Иногда также могут возникать симптомы со стороны других органов, например, насморк, кашель, тошнота или рвота.

Что является причиной покраснения глаз?

Наиболее распространенными причинами являются:

Многие проблемы с глазами, вызывающие боль, также сопровождаются покраснением глаза. К этим проблемам относятся:

  • царапины на роговице (прозрачной оболочке в передней части глаза);

  • инородное тело в глазу (например, жучок или песчинка);

  • глаукома (повышенное внутриглазное давление).

Тем не менее, если у человека имеются эти проблемы, скорее всего, следует обратиться к врачу из-за боли в глазу.

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Следует немедленно обратиться к врачу, если имеется покраснение глаз и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:

  • внезапная, интенсивная боль в глазу и рвота;

  • сыпь на лице, особенно вокруг глаз или на кончике носа;

  • зрение утрачивает обычную четкость и остроту;

  • открытая рана на передней поверхности глаза.

Если имеется покраснение глаз, но отсутствуют эти настораживающие признаки, прежде чем обратиться к врачу, человек может выждать несколько дней. Вместо глазного врача человек может обратиться к своему семейному врачу.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и медицинском анамнезе. Они проведут осмотр больного и проверку головы и шеи на предмет признаков инфекции или аллергии. Врачи могут:

  • проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;

  • закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);

  • осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);

  • измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).

Если врачи считают, что в глазу что-то есть, они могут ненадолго вывернуть веки, чтобы более внимательно осмотреть глаз. При этом может отмечаться немного странное ощущение или дискомфорт, но боли не будет. Если врачи считают, что у человека может быть инфекция позади глазного яблока, ему могут назначить анализы крови или рентгенологическое исследование.

Как врачи лечат покраснение глаз?

Врачи лечат причину покраснения глаз, например, аллергию или инфекцию.

  • После лечения причины покраснение глаз обычно проходит само по себе.

  • Если глаз зудит, нужно положить на него холодную салфетку из ткани или использовать искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.