Иногда белок глаза краснеет. Обычно это происходит из-за того, что маленькие кровеносные сосуды на поверхности глаза переполняются кровью. Иногда это происходит потому, что некоторые из этих маленьких кровеносных сосудов разрываются и кровоточат.
Покраснение глаз обычно возникает вследствие инфекции или аллергии.
Вместе с покраснением могут отмечаться другие глазные симптомы, например, слезотечение или зуд глаз, боль в глазу, ощущение инородного тела в глазу или чувствительность к свету.
Иногда также могут возникать симптомы со стороны других органов, например, насморк, кашель, тошнота или рвота.
Что является причиной покраснения глаз?
Наиболее распространенными причинами являются:
инфекция глаза (например, конъюнктивит);
разрыв кровеносного сосуда из-за кашля или чихания.
Многие проблемы с глазами, вызывающие боль, также сопровождаются покраснением глаза. К этим проблемам относятся:
царапины на роговице (прозрачной оболочке в передней части глаза);
инородное тело в глазу (например, жучок или песчинка);
глаукома (повышенное внутриглазное давление).
Тем не менее, если у человека имеются эти проблемы, скорее всего, следует обратиться к врачу из-за боли в глазу.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Следует немедленно обратиться к врачу, если имеется покраснение глаз и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
внезапная, интенсивная боль в глазу и рвота;
сыпь на лице, особенно вокруг глаз или на кончике носа;
зрение утрачивает обычную четкость и остроту;
открытая рана на передней поверхности глаза.
Если имеется покраснение глаз, но отсутствуют эти настораживающие признаки, прежде чем обратиться к врачу, человек может выждать несколько дней. Вместо глазного врача человек может обратиться к своему семейному врачу.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и медицинском анамнезе. Они проведут осмотр больного и проверку головы и шеи на предмет признаков инфекции или аллергии. Врачи могут:
проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;
закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);
осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);
измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).
Если врачи считают, что в глазу что-то есть, они могут ненадолго вывернуть веки, чтобы более внимательно осмотреть глаз. При этом может отмечаться немного странное ощущение или дискомфорт, но боли не будет. Если врачи считают, что у человека может быть инфекция позади глазного яблока, ему могут назначить анализы крови или рентгенологическое исследование.
Как врачи лечат покраснение глаз?
Врачи лечат причину покраснения глаз, например, аллергию или инфекцию.
После лечения причины покраснение глаз обычно проходит само по себе.
Если глаз зудит, нужно положить на него холодную салфетку из ткани или использовать искусственные слезы (глазные капли, которые действуют как настоящие слезы, увлажняя глаз).