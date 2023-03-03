Что произойдет во время визита к врачу?

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и медицинском анамнезе. Они проведут осмотр больного и проверку головы и шеи на предмет признаков инфекции или аллергии. Врачи могут:

проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;

закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);

осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);

измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).

Если врачи считают, что в глазу что-то есть, они могут ненадолго вывернуть веки, чтобы более внимательно осмотреть глаз. При этом может отмечаться немного странное ощущение или дискомфорт, но боли не будет. Если врачи считают, что у человека может быть инфекция позади глазного яблока, ему могут назначить анализы крови или рентгенологическое исследование.