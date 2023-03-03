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Нечеткое зрение

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что такое нечеткое зрение?

Нечеткое зрение — это состояние, когда зрение становится не таким четким и острым, как было когда-то. Это наиболее распространенная проблема со зрением. Нечеткое зрение и потеря зрения — разные понятия. Потеря зрения означает, что человек становится слепым и не видит вообще ничего или у него выпадают части поля зрения.

  • Медленное снижение четкости зрения с возрастом — нормальное явление, но ношение очков или контактных линз обычно помогает улучшить остроту зрения.

  • Если у человека отмечается внезапная потеря зрения, ему нужно немедленно обратиться в больницу, так как потеря зрения — это совсем не то, что нечеткость зрения.

Что является причиной нечеткого зрения?

Чаще всего зрение теряет четкость и человеку нужно только носить очки или контактные линзы из-за:

  • близорукости (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные на большом расстоянии);

  • дальнозоркости (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные вблизи);

  • астигматизма (нечеткое зрение, обусловленное формой роговицы или хрусталика глаза).

Другие распространенные причины:

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Следует немедленно обратиться в больницу, если отмечается нечеткость зрения и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:

  • нечеткость зрения возникла внезапно;

  • тяжелая потеря зрения, особенно на один глаз, даже если симптомы начинались медленно;

  • боль в глазу (при движении или без движения глаз);

  • наличие слепых пятен (отсутствие изображения в некоторых участках поля зрения);

  • нарушение иммунной системы, например, ВИЧ или СПИД.

Если у человека нечеткое зрение и проблемы со здоровьем, которые вызывают повреждение глаза, например, сахарный диабет, повышенное артериальное давление или серповидноклеточная анемия, ему следует обратиться к врачу в течение нескольких дней, даже если настораживающие признаки отсутствуют.

Если у человека нечеткое зрение без настораживающих признаков, прежде чем показаться глазному врачу ему, как правило, можно подождать неделю или дольше.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и анамнезе.

Врачи:

  • проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;

  • закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);

  • осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);

  • измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).

Как врачи лечат нечеткое зрение?

Врачи будут лечить причину нечеткого зрения. Например, если у человека катаракта, ему может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы излечить ее.

Чтобы сделать зрение более четким, врачи могут прописать очки или контактные линзы.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.