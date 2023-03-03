В каких случаях следует обращаться к врачу?

В каких случаях следует обращаться к врачу?

Следует немедленно обратиться в больницу, если отмечается нечеткость зрения и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:

нечеткость зрения возникла внезапно;

тяжелая потеря зрения, особенно на один глаз, даже если симптомы начинались медленно;

боль в глазу (при движении или без движения глаз);

наличие слепых пятен (отсутствие изображения в некоторых участках поля зрения);

нарушение иммунной системы, например, ВИЧ или СПИД.

Если у человека нечеткое зрение и проблемы со здоровьем, которые вызывают повреждение глаза, например, сахарный диабет, повышенное артериальное давление или серповидноклеточная анемия, ему следует обратиться к врачу в течение нескольких дней, даже если настораживающие признаки отсутствуют.

Если у человека нечеткое зрение без настораживающих признаков, прежде чем показаться глазному врачу ему, как правило, можно подождать неделю или дольше.