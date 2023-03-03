Что такое нечеткое зрение?
Нечеткое зрение — это состояние, когда зрение становится не таким четким и острым, как было когда-то. Это наиболее распространенная проблема со зрением. Нечеткое зрение и потеря зрения — разные понятия. Потеря зрения означает, что человек становится слепым и не видит вообще ничего или у него выпадают части поля зрения.
Медленное снижение четкости зрения с возрастом — нормальное явление, но ношение очков или контактных линз обычно помогает улучшить остроту зрения.
Если у человека отмечается внезапная потеря зрения, ему нужно немедленно обратиться в больницу, так как потеря зрения — это совсем не то, что нечеткость зрения.
Что является причиной нечеткого зрения?
Чаще всего зрение теряет четкость и человеку нужно только носить очки или контактные линзы из-за:
близорукости (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные на большом расстоянии);
дальнозоркости (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные вблизи);
астигматизма (нечеткое зрение, обусловленное формой роговицы или хрусталика глаза).
Другие распространенные причины:
катаракта (состояние, при котором хрусталик глаза медленно мутнеет);
дегенерация желтого пятна (постепенное повреждение глазного дна, ведущее к потере зрения);
глаукома (повышенное внутриглазное давление).
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Следует немедленно обратиться в больницу, если отмечается нечеткость зрения и любой из перечисленных ниже настораживающих признаков:
нечеткость зрения возникла внезапно;
тяжелая потеря зрения, особенно на один глаз, даже если симптомы начинались медленно;
боль в глазу (при движении или без движения глаз);
наличие слепых пятен (отсутствие изображения в некоторых участках поля зрения);
нарушение иммунной системы, например, ВИЧ или СПИД.
Если у человека нечеткое зрение и проблемы со здоровьем, которые вызывают повреждение глаза, например, сахарный диабет, повышенное артериальное давление или серповидноклеточная анемия, ему следует обратиться к врачу в течение нескольких дней, даже если настораживающие признаки отсутствуют.
Если у человека нечеткое зрение без настораживающих признаков, прежде чем показаться глазному врачу ему, как правило, можно подождать неделю или дольше.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и анамнезе.
Врачи:
проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;
закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);
осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);
измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).
Как врачи лечат нечеткое зрение?
Врачи будут лечить причину нечеткого зрения. Например, если у человека катаракта, ему может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы излечить ее.
Чтобы сделать зрение более четким, врачи могут прописать очки или контактные линзы.