Внезапная потеря зрения — это состояние, когда у человека отмечается быстрая частичная или полная потеря зрения. Эта потеря может возникнуть в течение нескольких минут или на протяжении нескольких дней. Потеря зрения и нечеткое зрение — разные понятия. Нечеткое зрение — это состояние, когда зрение становится не таким четким, как было когда-то.

Потеря зрения может быть на один или оба глаза.

Потеря зрения может затрагивать весь глаз или только часть глаза.

У человека также может отмечаться боль в глазу, в зависимости от причины, вызвавшей внезапную потерю зрения.

Внезапная потеря зрения — это неотложная ситуация, при которой следует немедленно обратиться в больницу.