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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внезапная потеря зрения

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что такое внезапная потеря зрения?

Внезапная потеря зрения — это состояние, когда у человека отмечается быстрая частичная или полная потеря зрения. Эта потеря может возникнуть в течение нескольких минут или на протяжении нескольких дней. Потеря зрения и нечеткое зрение — разные понятия. Нечеткое зрение — это состояние, когда зрение становится не таким четким, как было когда-то.

  • Потеря зрения может быть на один или оба глаза.

  • Потеря зрения может затрагивать весь глаз или только часть глаза.

  • У человека также может отмечаться боль в глазу, в зависимости от причины, вызвавшей внезапную потерю зрения.

Внезапная потеря зрения — это неотложная ситуация, при которой следует немедленно обратиться в больницу.

Что является причиной внезапной потери зрения?

Наиболее распространенные причины:

  • закупорка кровеносного сосуда в глазу;

  • травма глаза;

  • кровоизлияние в глаз — риску этого нарушения подвержены люди с сахарным диабетом.

Менее распространенные причины:

  • инсульт или мини-инсульт (когда прекращается кровоснабжение участка в головном мозге);

  • глаукома (повышенное внутриглазное давление).

  • отслоение сетчатки (когда сетчатка, тонкий светочувствительный слой на глазном дне, отслаивается от глазного яблока).

Некоторые нарушения могут привести к полной потере зрения. Аналогичные нарушения могут вызвать лишь частичную потерю зрения, если затрагивают только часть глаза.

В каких случаях следует обращаться к врачу?

При внезапной потере зрения следует немедленно обратиться в больницу. В большинстве случаев причина серьезная.

Даже если зрение быстро восстановилось само по себе, внезапная потеря зрения может быть признаком того, что у человека был мини-инсульт.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и анамнезе.

Врачи:

  • проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;

  • проверят реакцию зрачков на свет;

  • проверят, могут ли глаза следить за движущимся объектом;

  • закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);

  • осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);

  • измерят внутриглазное давление (существует много способов провести это измерение, но все они безболезненные);

  • проверят, воспринимает ли человек цвета.

Также они могут проверить другие органы и системы, например, кожу или нервную систему.

Какие анализы мне будет нужно сдать?

Врачи будут проводить анализы по мере необходимости, в зависимости от предполагаемой причины потери зрения:

  • ультразвуковое исследование (использует звуковые волны для создания изображений внутренней структуры глаза, особенно сетчатки);

  • МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы, чтобы проверить нерв, идущий от глаза, и увидеть, не было ли инсульта;

  • Анализы крови

Как врачи лечат внезапную потерю зрения?

Врачи будут лечить нарушение, вызывающее потерю зрения.

В некоторых случаях лечение не поможет вернуть зрение назад, но быстрое начало лечения может защитить зрение в другом глазу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.