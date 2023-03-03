Что такое внезапная потеря зрения?
Внезапная потеря зрения — это состояние, когда у человека отмечается быстрая частичная или полная потеря зрения. Эта потеря может возникнуть в течение нескольких минут или на протяжении нескольких дней. Потеря зрения и нечеткое зрение — разные понятия. Нечеткое зрение — это состояние, когда зрение становится не таким четким, как было когда-то.
Потеря зрения может быть на один или оба глаза.
Потеря зрения может затрагивать весь глаз или только часть глаза.
У человека также может отмечаться боль в глазу, в зависимости от причины, вызвавшей внезапную потерю зрения.
Внезапная потеря зрения — это неотложная ситуация, при которой следует немедленно обратиться в больницу.
Что является причиной внезапной потери зрения?
Наиболее распространенные причины:
закупорка кровеносного сосуда в глазу;
травма глаза;
кровоизлияние в глаз — риску этого нарушения подвержены люди с сахарным диабетом.
Менее распространенные причины:
инсульт или мини-инсульт (когда прекращается кровоснабжение участка в головном мозге);
глаукома (повышенное внутриглазное давление).
отслоение сетчатки (когда сетчатка, тонкий светочувствительный слой на глазном дне, отслаивается от глазного яблока).
Некоторые нарушения могут привести к полной потере зрения. Аналогичные нарушения могут вызвать лишь частичную потерю зрения, если затрагивают только часть глаза.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
При внезапной потере зрения следует немедленно обратиться в больницу. В большинстве случаев причина серьезная.
Даже если зрение быстро восстановилось само по себе, внезапная потеря зрения может быть признаком того, что у человека был мини-инсульт.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и анамнезе.
Врачи:
проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;
проверят реакцию зрачков на свет;
проверят, могут ли глаза следить за движущимся объектом;
закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);
осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);
измерят внутриглазное давление (существует много способов провести это измерение, но все они безболезненные);
проверят, воспринимает ли человек цвета.
Также они могут проверить другие органы и системы, например, кожу или нервную систему.
Какие анализы мне будет нужно сдать?
Врачи будут проводить анализы по мере необходимости, в зависимости от предполагаемой причины потери зрения:
ультразвуковое исследование (использует звуковые волны для создания изображений внутренней структуры глаза, особенно сетчатки);
МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы, чтобы проверить нерв, идущий от глаза, и увидеть, не было ли инсульта;
Анализы крови
Как врачи лечат внезапную потерю зрения?
Врачи будут лечить нарушение, вызывающее потерю зрения.
В некоторых случаях лечение не поможет вернуть зрение назад, но быстрое начало лечения может защитить зрение в другом глазу.