Боль в глазу может быть острой, ноющей или пульсирующей. Человеку может казаться, что у него в глазу что-то есть.

Вместе с болью может отмечаться покраснение глаза или другие симптомы, например, нечеткое зрение или выпячивание глазного яблока. Боль может усиливаться на ярком свету.

Что является причиной боли в глазу? Наиболее частыми причинами боли в глазу являются проблемы с роговицей. Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Она чувствительна к болевым раздражителям. Наиболее распространенными причинами боли являются: царапины и инфекция роговицы;

инородное тело в глазу. К другим вызывающим боль проблемам со стороны глаз относятся: глаукома — повышенное внутриглазное давление.

связанный с ношением контактных линз кератит — проблема, вызываемая слишком продолжительным ношением контактных линз;

конъюнктивит;

опоясывающий герпес с поражением глаз — опоясывающий лишай, который поражает глаз;

инфекция внутри глаза — чаще всего возникает после недавнего хирургического вмешательства на глазу или травмы глаза;

воспаление зрительного нерва (неврит зрительного нерва) — незначительная боль, которая возникает при круговых движениях глаза. Боль в глазу также могут вызывать нарушения со стороны других частей тела, например: мигрени или кластерные головные боли;

инфекция околоносовых пазух — околоносовые пазухи представляют собой заполненные воздухом полости за щеками и лбом.

В каких случаях следует обратиться к врачу по поводу боли в глазу? Следует немедленно обратиться к врачу, если отмечается интенсивная боль в глазу, или боль в глазу возникает одновременно с любым из перечисленных ниже настораживающих признаков: рвота;

покраснение глаза;

появление ореолов вокруг источников света;

повышение температуры тела, озноб, усталость и ломота в мышцах;

зрение утрачивает обычную четкость (становится менее острым);

Выпячивание глазного яблока.

невозможность двигать глазами во всех направлениях (вправо, влево, вверх, вниз). Сильная боль в глазу может привести к потере зрения. К врачу следует обращаться без промедления. Если имеется незначительная боль без настораживающих признаков, или ощущение инородного тела в глазу, боль в глазу, как правило, не является серьезной. Можно подождать день или два, чтобы посмотреть, не пройдет ли она сама по себе. Если она не проходит, обратитесь к врачу.

Что произойдет во время визита к врачу? Врачи расспросят о имеющихся симптомах и проведут осмотр глаз и век. Обычно они: проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;

закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);

осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);

измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные). Если врачи считают, что в глазу что-то есть, они могут ненадолго вывернуть веки, чтобы более внимательно осмотреть глаз. При этом может отмечаться немного странное ощущение или дискомфорт, но боли не будет. Если врачи считают, что у человека может быть инфекция позади глазного яблока, ему могут назначить анализы крови или рентгенологическое исследование.