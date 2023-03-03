Боль в глазу может быть острой, ноющей или пульсирующей. Человеку может казаться, что у него в глазу что-то есть.
Вместе с болью может отмечаться покраснение глаза или другие симптомы, например, нечеткое зрение или выпячивание глазного яблока. Боль может усиливаться на ярком свету.
Что является причиной боли в глазу?
Наиболее частыми причинами боли в глазу являются проблемы с роговицей. Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Она чувствительна к болевым раздражителям.
Наиболее распространенными причинами боли являются:
царапины и инфекция роговицы;
инородное тело в глазу.
К другим вызывающим боль проблемам со стороны глаз относятся:
глаукома — повышенное внутриглазное давление.
связанный с ношением контактных линз кератит — проблема, вызываемая слишком продолжительным ношением контактных линз;
опоясывающий герпес с поражением глаз — опоясывающий лишай, который поражает глаз;
инфекция внутри глаза — чаще всего возникает после недавнего хирургического вмешательства на глазу или травмы глаза;
воспаление зрительного нерва (неврит зрительного нерва) — незначительная боль, которая возникает при круговых движениях глаза.
Боль в глазу также могут вызывать нарушения со стороны других частей тела, например:
мигрени или кластерные головные боли;
инфекция околоносовых пазух — околоносовые пазухи представляют собой заполненные воздухом полости за щеками и лбом.
В каких случаях следует обратиться к врачу по поводу боли в глазу?
Следует немедленно обратиться к врачу, если отмечается интенсивная боль в глазу, или боль в глазу возникает одновременно с любым из перечисленных ниже настораживающих признаков:
рвота;
покраснение глаза;
появление ореолов вокруг источников света;
повышение температуры тела, озноб, усталость и ломота в мышцах;
зрение утрачивает обычную четкость (становится менее острым);
Выпячивание глазного яблока.
невозможность двигать глазами во всех направлениях (вправо, влево, вверх, вниз).
Сильная боль в глазу может привести к потере зрения. К врачу следует обращаться без промедления.
Если имеется незначительная боль без настораживающих признаков, или ощущение инородного тела в глазу, боль в глазу, как правило, не является серьезной. Можно подождать день или два, чтобы посмотреть, не пройдет ли она сама по себе. Если она не проходит, обратитесь к врачу.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят о имеющихся симптомах и проведут осмотр глаз и век. Обычно они:
проверят остроту зрения с помощью специальной таблицы;
закапать в глаз жидкие капли (может возникнуть ощущение жжения, длящееся несколько секунд);
осмотреть глаз с помощью специальной лампы с увеличительными линзами (свет очень яркий);
измерят внутриглазное давление (есть разные способы провести это измерение, но все они безболезненные).
Если врачи считают, что в глазу что-то есть, они могут ненадолго вывернуть веки, чтобы более внимательно осмотреть глаз. При этом может отмечаться немного странное ощущение или дискомфорт, но боли не будет. Если врачи считают, что у человека может быть инфекция позади глазного яблока, ему могут назначить анализы крови или рентгенологическое исследование.
Как врачи лечат боль в глазу?
Врачи будут лечить причину боли в глазу. Например, если у человека инфекция, они назначат лекарственный препарат.
Может потребоваться прием рецептурных или безрецептурных болеутоляющих препаратов до прекращения боли. Хотя существуют лекарственные средства, которые ненадолго вызывают онемение глаза, врачи не хотят, чтобы пациенты использовали их дома. Это происходит потому, что, если глаз онемел, пациент не может сказать, усугубилась ли проблема.