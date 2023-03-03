Что такое отслоение сетчатки?

Что такое отслоение сетчатки?

Отслоение сетчатки — это ее отделение от глазного дна. Может произойти полное или частичное отслоение сетчатки.

Отслоение сетчатки с более высокой вероятностью возникает у людей, страдающих близорукостью (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные на большом расстоянии), после проведения хирургических вмешательств на глазах или после травмы глаза.

Симптомы включают внезапную потерю зрения или наличие вспыхивающих ярких огней или плавающих помутнений (темные пятна, которые как будто движутся через поле зрения).

Может казаться, что поле зрения закрыли занавесом или вуалью.

Врачи могут обнаружить отслоение сетчатки при осмотре глаза с помощью специального прибора.

Лечение обычно может остановить дальнейшую потерю зрения.

В некоторых случаях зрение может не восстановиться. Чтобы не допустить полной потери зрения, при наличии любых симптомов немедленно обратитесь к врачу.