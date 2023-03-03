Сетчатка — это слой светочувствительных клеток, расположенных на глазном дне, которые посылают сигналы к головному мозгу, позволяя человеку видеть.
Что такое отслоение сетчатки?
Отслоение сетчатки — это ее отделение от глазного дна. Может произойти полное или частичное отслоение сетчатки.
Отслоение сетчатки с более высокой вероятностью возникает у людей, страдающих близорукостью (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные на большом расстоянии), после проведения хирургических вмешательств на глазах или после травмы глаза.
Симптомы включают внезапную потерю зрения или наличие вспыхивающих ярких огней или плавающих помутнений (темные пятна, которые как будто движутся через поле зрения).
Может казаться, что поле зрения закрыли занавесом или вуалью.
Врачи могут обнаружить отслоение сетчатки при осмотре глаза с помощью специального прибора.
Лечение обычно может остановить дальнейшую потерю зрения.
В некоторых случаях зрение может не восстановиться. Чтобы не допустить полной потери зрения, при наличии любых симптомов немедленно обратитесь к врачу.
Внешний вид сетчатки
Что является причиной отслоения сетчатки?
Отслоение сетчатки может произойти после ее разрыва. Разрыв сетчатки чаще происходит у пожилых людей или при:
тяжелой близорукости (нарушение зрения, при котором плохо видно предметы, расположенные на большом расстоянии);
хирургическом вмешательстве по поводу катаракты (помутнение хрусталика, расположенного в глазу) в анамнезе;
травма глаза;
истончении и рубцевании сетчатки, обычно вдоль края или маленьких разрывов сетчатки;
высыхании и уменьшении количества желеобразной жидкости перед сетчаткой, которая оттягивает ее от глазного дна;
скоплении жидкости или крови позади сетчатки;
других заболеваниях, поражающих сетчатку, например, при сахарном диабете;
наличии случаев отслоения сетчатки у родственников.
Какими симптомами проявляется отслоение сетчатки?
У некоторых пациентов симптомы отсутствуют. Если у человека имеются симптомы, он не будет чувствовать боли, но у него внезапно могут появиться:
большое количество плавающих помутнений (темных пятен, которые на самом деле отсутствуют, но кажется, что они движутся через поле зрения);
вспышки яркого света;
нечеткое зрение;
потеря зрения, начинающаяся с краев и распространяющаяся внутрь;
серость поля зрения, которая выглядит, как будто поле зрения закрыли занавесом или вуалью;
в некоторых случаях — быстрая потеря зрения.
Как правило, отслоение сетчатки одномоментно возникает в одном глазу.
Как врачи могут определить, есть ли у человека отслоение сетчатки?
Врачи:
закапают в глаза капли;
проведут осмотр сетчатки с помощью офтальмоскопа;
в некоторых случаях проведут ультразвуковое исследование для получения изображений глазного дна.
Как врачи лечат отслоение сетчатки?
Врачи лечат отслоение сетчатки по-разному, в зависимости от его причины. Врачи зафиксируют разорванную или отслоившуюся сетчатку путем:
внутриглазного введения воздуха или газа, чтобы отодвинуть сетчатку на место;
рассечения внешней стороны глазного дна в области отслоения для повторного ее прикрепления;
в некоторых случаях, наложение силиконовой ленты вокруг глаза (она называется «склеральный зажим»).
Если в сетчатке имеется разрыв, чтобы закрыть его и предупредить отслоение области разрыва, врач использует лазер или замораживающий инструмент.
Обычно после фиксации сетчатки зрение возвращается. Необратимая потеря зрения возможна при:
отслоении сетчатки в течение нескольких дней или недель;
кровоизлиянии или формировании рубцов внутри глаза;
отслоении или повреждении желтого пятна.
Желтое пятно — это небольшая область сетчатки с наибольшей концентрацией светочувствительных клеток. Желтое пятно играет важную роль при рассматривании деталей, когда вы смотрите непосредственно на объект.