Сетчатка — это слой светочувствительных клеток, расположенных на глазном дне, которые посылают сигналы к головному мозгу, позволяя человеку видеть.
Кровоснабжение сетчатки осуществляется множеством маленьких кровеносных сосудов. У людей с сахарным диабетом возможно повреждение кровеносных сосудов. Из сосудов может происходить утечка крови, что ведет к повреждению сетчатки. В некоторых случаях отмечается аномальный рост поврежденных сосудов, что может усугубить проблему.
Что такое диабетическая ретинопатия?
Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки, вызванное сахарным диабетом. У людей, страдающих сахарным диабетом, высокий уровень сахара в крови. При высоком уровне сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды. Особенно высока вероятность повреждения мелких кровеносных сосудов почек и глаз.
У каждого человека, страдающего сахарным диабетом, отмечаются изменения со стороны сетчатки.
О наличии ретинопатии можно и не знать.
При усугублении диабетической ретинопатии могут возникать проблемы со зрением.
Лечение тяжелой диабетической ретинопатии врачи проводят с помощью лазерной терапии и внутриглазных инъекций лекарственных препаратов.
Что является причиной диабетической ретинопатии?
Сахарный диабет может поражать кровеносные сосуды глаз. У людей, страдающих сахарным диабетом, часто отмечается повышение артериального давления. Повышение артериального давления также может быть причиной изменений со стороны кровеносных сосудов глаз и повреждать сетчатку.
При отсутствии лечения, чем дольше у человека сахарный диабет, тем более выраженной становится диабетическая ретинопатия. Выраженность диабетической ретинопатии также может усугублять беременность.
Какими симптомами проявляется диабетическая ретинопатия?
Сначала симптомы могут отсутствовать, но, как правило, диабетическая ретинопатия является причиной:
медленной, устойчивой потери зрения;
слепых пятен;
нечеткости изображения в центре поля зрения.
Позже могут возникать такие симптомы:
плавающие помутнения (темные пятна, которые на самом деле отсутствуют, но кажется, что они движутся через поле зрения);
вспыхивающие огоньки;
внезапная, тяжелая, безболезненная потеря зрения.
В зависимости от того, какие области сетчатки повреждены, у некоторых людей отсутствует потеря зрения даже при тяжелой диабетической ретинопатии.
Как врачи могут определить, есть ли у человека диабетическая ретинопатия?
Чтобы определить, есть ли у человека диабетическая ретинопатия, врачи:
с помощью офтальмоскопа (инструмент с источником света, который позволяет осмотреть глаз изнутри) ищут кровоточащие кровеносные сосуды и разрастание аномальных новых сосудов;
вводят в вену специальный краситель, который позволяет врачам увидеть кровеносные сосуды в глазу (процедура под названием «флуоресцеиновая ангиография»);
делают снимки сетчатки.
Как врачи лечат диабетическую ретинопатию?
Важно контролировать уровень сахара в крови и уровень артериального давления. Врачи назначат лекарственный препарат и объяснят, как можно контролировать уровень сахара в крови и уровень артериального давления с помощью правильной диеты. Также важно:
часто проверять уровень сахара в крови и уровень артериального давления;
регулярно приходить на проверку глаз к офтальмологу;
не курить или бросить курить.
Врач может также:
провести лазерное хирургическое вмешательство для остановки кровотечения из кровеносных сосудов;
назначить внутриглазные инъекции лекарственных препаратов для замедления роста аномальных новых кровеносных сосудов;
провести другие хирургические процедуры, если ретинопатия является причиной сильного кровотечения или отслоения сетчатки.