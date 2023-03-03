Сахарный диабет может поражать кровеносные сосуды глаз. У людей, страдающих сахарным диабетом, часто отмечается повышение артериального давления. Повышение артериального давления также может быть причиной изменений со стороны кровеносных сосудов глаз и повреждать сетчатку.

При отсутствии лечения, чем дольше у человека сахарный диабет, тем более выраженной становится диабетическая ретинопатия. Выраженность диабетической ретинопатии также может усугублять беременность.