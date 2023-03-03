Сетчатка — это слой светочувствительных клеток, расположенных на глазном дне, которые посылают сигналы к головному мозгу, позволяя человеку видеть.
Желтое пятно — это небольшая область сетчатки с наибольшей концентрацией светочувствительных клеток. Желтое пятно играет важную роль при рассматривании деталей, когда вы смотрите непосредственно на объект. Например, желтое пятно помогает при чтении или вождении автомобиля.
Что такое возрастная дегенерация желтого пятна?
Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) — это заболевание глаз, которое приводит к утрате желтым пятном нормальной структуры (это явление называют «дегенерацией»). Если желтое пятно не функционирует должным образом, человек теряет центральную часть зрения. Центральное зрение позволяет человеку видеть мелкие детали.
Наиболее часто возрастная дегенерация желтого пятна встречается у пожилых людей.
В тяжелых случаях она может привести к слепоте.
При возрастной дегенерации желтого пятна некоторые витамины могут помочь замедлить потерю зрения.
Для замедления потери зрения при возрастной дегенерации желтого пятна некоторым людям требуется специальное лечение.
Существует два типа возрастной дегенерации желтого пятна. Сначала возникает:
Сухая возрастная дегенерация желтого пятна, при которой клетки желтого пятна гибнут медленно, вызывая постепенную потерю зрения.
После того как возрастная дегенерация желтого пятна у человека продолжалась некоторое время, может возникнуть:
Влажная возрастная дегенерация желтого пятна, при которой под поврежденным желтым пятном растут аномальные кровеносные сосуды, пропускающие кровь, что приводит к более быстрой потере зрения.
Внешний вид сетчатки
Что является причиной возрастной дегенерации желтого пятна?
Причины возрастной дегенерации желтого пятна неизвестны. Некоторые заболевания повышают риск ее развития. Вероятность возникновения возрастной дегенерации желтого пятна повышается:
у пациентов пожилого возраста;
при наличии возрастной дегенерации желтого пятна у членов семьи;
у людей, которые курят сигареты;
при заболеваниях сердца;
у вас имеется повышенное артериальное давление;
у людей с избыточным весом;
при наличии определенных генетических проблем.
Какими симптомами проявляется возрастная дегенерация желтого пятна?
Симптомы возрастной дегенерации желтого пятна зависят от ее типа.
При сухой возрастной дегенерации желтого пятна отмечается:
постепенное снижение способности видеть детали или возникновение слепых пятен в центральной части поля зрения;
восприятие прямых линий в виде волнистых;
наличие одинаковых симптомов в обоих глазах;
достаточная острота зрения для чтения или вождения автомобиля.
В дальнейшем у людей с сухой возрастной дегенерацией желтого пятна может развиться ее влажная форма.
Распространенные симптомы влажной возрастной дегенерации желтого пятна включают:
быструю потерю зрения на один глаз (как правило, в течение нескольких дней или недель);
появление нечетких областей или волнистых линий в центральной части поля зрения;
одновременно симптомы отмечаются только со стороны одного глаза;
в некоторых случаях возникает слепота на один глаз.
Как врачи могут определить, есть ли у человека возрастная дегенерация желтого пятна?
Возрастная дегенерация желтого пятна обычно выявляется при обследовании глаз. Врачи проводят обследование, чтобы выявить потерю зрения. Человека попросят посмотреть на сетку и сказать, кажутся ли линии прямыми или волнистыми.
Врачи могут делать специальные снимки сетчатки или проводить исследования, чтобы осмотреть внутренние отделы глаза. Обычно они могут обнаружить повреждение глаза даже до возникновения симптомов.
Как врачи лечат возрастную дегенерацию желтого пятна?
При легкой возрастной дегенерации желтого пятна лечение не проводится. Но для профилактики усугубления возрастной дегенерации желтого пятна врачи могут назначить следующие витамины:
Не принимайте бета-каротин или витамин А, если вы курили сигареты в течение последних 7 лет или больше, поскольку он может увеличивать риск развития рака легких.
При тяжелой потере зрения вследствие возрастной дегенерации желтого пятна врач может:
назначить инъекции лекарственных препаратов в глазное дно;
лечить кровеносные сосуды глаза с помощью специальной лампы или лазера;
предложить устройства, которые помогут при чтении, например, лупы, специальные очки для чтения и другие устройства для чтения;
при выраженной потере зрения, которое не улучшилось после применения других методов лечения — имплантировать в глаз мини-телескоп.
Как можно предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна?
Человек может предотвратить или замедлить возрастную дегенерацию желтого пятна, если:
бросит (или не начнет) курить;
будет употреблять больше пищи, содержащей омега-3 жирные кислоты, например, некоторые виды рыбы или темно-зеленые листовые овощи;
будет принимать витамины, используемые для лечения людей с возрастной дегенерацией желтого пятна;
будет контролировать уровень артериального давления и массу тела.