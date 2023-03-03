Что такое возрастная дегенерация желтого пятна?

Что такое возрастная дегенерация желтого пятна?

Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) — это заболевание глаз, которое приводит к утрате желтым пятном нормальной структуры (это явление называют «дегенерацией»). Если желтое пятно не функционирует должным образом, человек теряет центральную часть зрения. Центральное зрение позволяет человеку видеть мелкие детали.

Наиболее часто возрастная дегенерация желтого пятна встречается у пожилых людей.

В тяжелых случаях она может привести к слепоте.

При возрастной дегенерации желтого пятна некоторые витамины могут помочь замедлить потерю зрения.

Для замедления потери зрения при возрастной дегенерации желтого пятна некоторым людям требуется специальное лечение.

Существует два типа возрастной дегенерации желтого пятна. Сначала возникает:

Сухая возрастная дегенерация желтого пятна, при которой клетки желтого пятна гибнут медленно, вызывая постепенную потерю зрения.

После того как возрастная дегенерация желтого пятна у человека продолжалась некоторое время, может возникнуть:

Влажная возрастная дегенерация желтого пятна, при которой под поврежденным желтым пятном растут аномальные кровеносные сосуды, пропускающие кровь, что приводит к более быстрой потере зрения.