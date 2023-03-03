Прежде всего, человек должен носить очки или контактные линзы для улучшения зрения. Не существует капель или лекарственных препаратов, которые могут убрать катаракту.

В определенный момент зрение может стать настолько плохим, что человек прекращает чувствовать себя в безопасности или не может заниматься повседневными делами. Тогда врачи проведут хирургическое вмешательство по удалению катаракты. Во время операции врачи заменят собственный хрусталик человека на искусственный (сделанный человеком). Операция длится около 30 минут. Человек может вернуться домой в этот же день. Операцию по удалению катаракты можно делать больным любого возраста, даже больным с заболеваниями сердца и диабетом.

После операции: