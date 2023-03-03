Что такое катаракта?
Катаракта — это состояние, при котором хрусталик глаза медленно мутнеет. Это происходит безболезненно, но с течением времени вызывает ухудшение зрения.
WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Помимо других симптомов, может снижаться острота зрения.
Глазной врач может поставить диагноз катаракты при обследовании глаз.
Если человек видит недостаточно хорошо, катаракту можно удалить.
Что является причиной катаракты?
Причина катаракты не всегда известна. Часто катаракта развивается с возрастом. Тем не менее, есть и другие причины:
травма глаза;
болезнь, например, диабет;
некоторые заболевания глаз;
длительное использование некоторых лекарственных препаратов (например, кортикостероидов);
отсутствие защиты глаз от солнечных лучей;
неполноценное питание;
курение;
чрезмерное употребление алкоголя;
Какими симптомами проявляется катаракта?
Симптомы могут отличаться у разных людей, но могут включать:
нечеткое зрение;
появление ореолов и бликов вокруг источников света;
реже двоение зрения;
цвета кажутся более желтыми и менее яркими, чем обычно;
в редких случаях — боль.
Как врачи могут определить, есть ли у человека катаракта?
Врачи проводят полное обследование глаз, чтобы определить наличие катаракты, местонахождение катаракты и насколько сильно она блокирует прохождение света.
Как врачи лечат катаракту?
Прежде всего, человек должен носить очки или контактные линзы для улучшения зрения. Не существует капель или лекарственных препаратов, которые могут убрать катаракту.
В определенный момент зрение может стать настолько плохим, что человек прекращает чувствовать себя в безопасности или не может заниматься повседневными делами. Тогда врачи проведут хирургическое вмешательство по удалению катаракты. Во время операции врачи заменят собственный хрусталик человека на искусственный (сделанный человеком). Операция длится около 30 минут. Человек может вернуться домой в этот же день. Операцию по удалению катаракты можно делать больным любого возраста, даже больным с заболеваниями сердца и диабетом.
После операции:
больной будет использовать глазные капли, чтобы предотвратить развитие инфекции и помочь заживлению глаза;
больной несколько раз посетит своего врача для последующего наблюдения;
через несколько недель после хирургического вмешательства зрение улучшится, но все же могут требоваться очки для чтения или вождения машины в ночное время;
в редких случаях в глазу может возникнуть инфекция, кровотечение, повышение давления или отек;
врачи будут лечить любые проблемы, которые могут возникнуть.
Как можно предотвратить возникновение катаракты?
Для профилактики катаракты:
защищайте глаза от воздействия солнечного света с помощью очков или солнцезащитных очков с покрытием, блокирующим ультрафиолетовые (УФ) лучи;
если человек принимает кортикостероиды, ему нужно попросить своего врача назначить другой лекарственный препарат;
если человек болеет сахарным диабетом, ему нужно поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы;
употребление пищи, содержащей витамины С и А и питательные вещества под названием «каротиноиды» (присутствуют в моркови, сладком картофеле и темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат и капуста);
не курите и не злоупотребляйте алкоголем.