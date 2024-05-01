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Язва роговицы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое язва роговицы? 

Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Язва роговицы — это открытая рана на роговице.

Внутреннее строение глаза

  • Язвы роговицы обычно вызваны инфекцией.

  • Инфекция может начаться с травмы или царапин глаза, раздражения от контактных линз или с некоторых заболеваний глаз.

  • У человека может быть боль в глазу, слезоточивость, чувствительность к свету и покраснение глаз.

  • Врачи обычно лечат язвы роговицы с помощью глазных капель с антибиотиком.

  • Иногда после заживления язвы роговицы на роговице остается мутный шрам, который влияет на зрение.

Если человек считает, что у него язва роговицы, ему следует немедленно обратиться к врачу, потому что язва может привести к слепоте.

Что является причиной язв роговицы?

Причиной язв роговицы могут быть:

  • Инфекция

Ее причиной могут быть множество разных бактерий, вирусов и паразитов.

Обычно у человека также есть проблема с глазом, которая повышает вероятность развития инфекции, например:

Какими симптомами проявляется язва роговицы?

Обычно язвы роговицы возникают только в одном глазу.

Симптомы язвы роговицы:

  • Красный, слезящийся, кровянистый глаз

  • боль в глазу;

  • Ощущение постороннего тела в глазу

  • Свет причиняет боль

  • Белое или сероватое пятно на глазу

Если язву роговицы не лечить, она может стать глубже, и инфекция может повредить другие структуры глаза.

Иногда после заживления язвы роговицы у человека остается рубец. Рубец может повлиять на зрение.

Как врачи могут определить, есть ли у человека язва роговицы?

Врачи ставят диагноз язвы роговицы, проводя осмотр глаза. Они проведут полное обследование глаз, включая проверку зрения, а также могут:

  • Сделать соскоб образца язвы роговицы для анализа

Как врачи лечат язвы роговицы?

Язва роговицы может привести к слепоте, поэтому, если человек считает, что у него язва роговицы, ему следует немедленно обратиться к врачу.

Врачи немедленно назначат лечение следующими препаратами:

  • Глазные капли с антибиотиком для борьбы с инфекцией

  • Глазные капли для расширения зрачка, что помогает облегчить боль

Возможно, что человеку сначала придется закапывать глазные капли с антибиотиком каждый час или два.

В редких случаях, если рубец влияет на зрение, врачи могут выполнить трансплантацию роговицы (операция по удалению мутной роговицы и замены ее здоровой, прозрачной).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.