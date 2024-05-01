Что такое язва роговицы?
Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Язва роговицы — это открытая рана на роговице.
Внутреннее строение глаза
Язвы роговицы обычно вызваны инфекцией.
Инфекция может начаться с травмы или царапин глаза, раздражения от контактных линз или с некоторых заболеваний глаз.
У человека может быть боль в глазу, слезоточивость, чувствительность к свету и покраснение глаз.
Врачи обычно лечат язвы роговицы с помощью глазных капель с антибиотиком.
Иногда после заживления язвы роговицы на роговице остается мутный шрам, который влияет на зрение.
Если человек считает, что у него язва роговицы, ему следует немедленно обратиться к врачу, потому что язва может привести к слепоте.
Что является причиной язв роговицы?
Причиной язв роговицы могут быть:
Инфекция
Ее причиной могут быть множество разных бактерий, вирусов и паразитов.
Обычно у человека также есть проблема с глазом, которая повышает вероятность развития инфекции, например:
Царапина на глазу
Раздражение от контактных линз, например, их ношение во время сна или неправильное очищение
Раздражение от вросших ресниц или заворота века
Чрезмерная сухость глаз
Какими симптомами проявляется язва роговицы?
Обычно язвы роговицы возникают только в одном глазу.
Симптомы язвы роговицы:
Красный, слезящийся, кровянистый глаз
боль в глазу;
Ощущение постороннего тела в глазу
Свет причиняет боль
Белое или сероватое пятно на глазу
Если язву роговицы не лечить, она может стать глубже, и инфекция может повредить другие структуры глаза.
Иногда после заживления язвы роговицы у человека остается рубец. Рубец может повлиять на зрение.
Как врачи могут определить, есть ли у человека язва роговицы?
Врачи ставят диагноз язвы роговицы, проводя осмотр глаза. Они проведут полное обследование глаз, включая проверку зрения, а также могут:
Сделать соскоб образца язвы роговицы для анализа
Как врачи лечат язвы роговицы?
Язва роговицы может привести к слепоте, поэтому, если человек считает, что у него язва роговицы, ему следует немедленно обратиться к врачу.
Врачи немедленно назначат лечение следующими препаратами:
Глазные капли с антибиотиком для борьбы с инфекцией
Глазные капли для расширения зрачка, что помогает облегчить боль
Возможно, что человеку сначала придется закапывать глазные капли с антибиотиком каждый час или два.
В редких случаях, если рубец влияет на зрение, врачи могут выполнить трансплантацию роговицы (операция по удалению мутной роговицы и замены ее здоровой, прозрачной).