Обычно язвы роговицы возникают только в одном глазу.

Симптомы язвы роговицы:

Красный, слезящийся, кровянистый глаз

боль в глазу;

Ощущение постороннего тела в глазу

Свет причиняет боль

Белое или сероватое пятно на глазу

Если язву роговицы не лечить, она может стать глубже, и инфекция может повредить другие структуры глаза.

Иногда после заживления язвы роговицы у человека остается рубец. Рубец может повлиять на зрение.