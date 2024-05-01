Лечение зависит от причины воспаления:

Если у человека инфекция — глазные капли с антибиотиком

Если у человека сухость глаз — искусственные слезы или увлажняющая мазь

Иногда глазные капли для расширения зрачка, что облегчает боль

Врачи также рекомендуют человеку избегать любых причин воспаления глаз, например, соблюдая технику безопасности при сварке или использовании химических веществ. Если человек носит контактные линзы, врачи убедятся в том, что он использует и очищает их надлежащим образом.