Что такое воспаление роговицы?
Роговица — это прозрачная оболочка в передней части глаза. Воспаление роговицы является болезненным раздражением роговицы.
Внутреннее строение глаза
Воспаление роговицы вызывает покраснение глаза и сильную боль
Яркий свет причиняет боль, а зрение может быть размытым
Врачи лечат воспаление роговицы по-разному, в зависимости от причины
Человеку могут понадобиться глазные капли или мази с антибиотиком
Сильное воспаление роговицы может привести к образованию изъязвления (язва роговицы), что является неотложным состоянием, поскольку может привести к слепоте.
Что является причиной воспаления роговицы?
Причины воспаления роговицы:
инфекции глаз;
попадание в глаз химических веществ, включая некоторые препараты для лечения глаз;
слишком большое количество ультрафиолетовых лучей, например, от сварки или яркого солнечного света;
слишком длительное ношение контактных линз или неправильное их очищение
Какими симптомами проявляется воспаление роговицы?
К симптомам относятся:
красный, слезящийся, кровянистый глаз;
боль или жжение, ощущение песка в глазах;
свет причиняет глазам боль.
Как врачи могут определить, есть ли у человека воспаление роговицы?
Врачи ставят диагноз воспаления роговицы, проводя осмотр глаз. Они выполняют:
полное обследование глаз, включая проверку зрения.
Как врачи лечат воспаление роговицы?
Лечение зависит от причины воспаления:
Если у человека инфекция — глазные капли с антибиотиком
Если у человека сухость глаз — искусственные слезы или увлажняющая мазь
Иногда глазные капли для расширения зрачка, что облегчает боль
Врачи также рекомендуют человеку избегать любых причин воспаления глаз, например, соблюдая технику безопасности при сварке или использовании химических веществ. Если человек носит контактные линзы, врачи убедятся в том, что он использует и очищает их надлежащим образом.