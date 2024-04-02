Эписклерит — это воспаление (отек и раздражение) эписклеры.

Обычно врачи не знают, что становится причиной эписклерита, но он иногда возникает у людей с опоясывающим лишаем, ревматоидным артритом или другим заболеванием, которое вызывает воспаление.

У человека может быть маленькое красное (или, иногда, желтоватое) пятно на глазу, которое то появляется, то исчезает.

Эписклерит обычно возникает у молодых людей и чаще встречается у женщин, чем у мужчин.