Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.
Склера — это белая наружная оболочка глазного яблока.
Эписклера — это слой прозрачной ткани, лежащей между конъюнктивой и склерой.
Что такое эписклерит?
Эписклерит — это воспаление (отек и раздражение) эписклеры.
Обычно врачи не знают, что становится причиной эписклерита, но он иногда возникает у людей с опоясывающим лишаем, ревматоидным артритом или другим заболеванием, которое вызывает воспаление.
У человека может быть маленькое красное (или, иногда, желтоватое) пятно на глазу, которое то появляется, то исчезает.
Эписклерит обычно возникает у молодых людей и чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Эписклерит проходит сам по себе, однако врачи могут посоветовать использовать кортикостероидные глазные капли, которые способствуют более быстрому исчезновению симптомов.
Части глаза
Какими симптомами проявляется эписклерит?
Глазные симптомы обычно появляются в одном глазу. К ним относятся:
покраснение;
отек;
Раздражение или болезненность
Красный или желтоватый, возвышающийся над белком глаза участок, который иногда может казаться бугристым
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Нарушения зрения отсутствуют.
Как врачи лечат эписклерит?
Эписклерит проходит самостоятельно, без всякого лечения. Чтобы способствовать более быстрому исчезновению симптомов, врачи посоветуют:
принимать противовоспалительный болеутоляющий лекарственный препарат, например, ибупрофен;
если симптомы более тяжелые — использовать кортикостероидные глазные капли.
Глазные капли, сужающие кровеносные сосуды (отпускаются без рецепта), могут уменьшить красноту глаз. Однако они не способствуют более быстрому исчезновению эписклерита.