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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эписклерит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.

Склера — это белая наружная оболочка глазного яблока.

Эписклера — это слой прозрачной ткани, лежащей между конъюнктивой и склерой.

Что такое эписклерит?

Эписклерит — это воспаление (отек и раздражение) эписклеры.

  • Обычно врачи не знают, что становится причиной эписклерита, но он иногда возникает у людей с опоясывающим лишаем, ревматоидным артритом или другим заболеванием, которое вызывает воспаление.

  • У человека может быть маленькое красное (или, иногда, желтоватое) пятно на глазу, которое то появляется, то исчезает.

  • Эписклерит обычно возникает у молодых людей и чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

  • Эписклерит проходит сам по себе, однако врачи могут посоветовать использовать кортикостероидные глазные капли, которые способствуют более быстрому исчезновению симптомов.

Части глаза

Какими симптомами проявляется эписклерит?

Глазные симптомы обычно появляются в одном глазу. К ним относятся:

  • покраснение;

  • отек;

  • Раздражение или болезненность

  • Красный или желтоватый, возвышающийся над белком глаза участок, который иногда может казаться бугристым

Нарушения зрения отсутствуют.

Как врачи лечат эписклерит?

Эписклерит проходит самостоятельно, без всякого лечения. Чтобы способствовать более быстрому исчезновению симптомов, врачи посоветуют:

  • принимать противовоспалительный болеутоляющий лекарственный препарат, например, ибупрофен;

  • если симптомы более тяжелые — использовать кортикостероидные глазные капли.

Глазные капли, сужающие кровеносные сосуды (отпускаются без рецепта), могут уменьшить красноту глаз. Однако они не способствуют более быстрому исчезновению эписклерита.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.