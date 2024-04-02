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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Трахома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.

Что такое трахома?

Трахома — это особая разновидность бактериальной инфекции конъюнктивы.

  • Трахома вызывается бактерией Chlamydia trachomatis.

  • Если ее не лечить, человек может потерять зрение.

  • Трахома является самой распространенной предотвратимой причиной слепоты в мире.

  • Трахома возникает главным образом у маленьких детей, которые живут в сухих и жарких странах Северной Африки, Ближнего Востока, Индии, Австралии и Юго-восточной Азии.

  • Трахома легко передается при прикосновении к глазу или рукам инфицированного человека, мухами или при совместном использовании инфицированных вещей, например, полотенец.

  • Врачи лечат трахому антибиотиками.

Что является причиной трахомы?

Трахома вызывается одним из видов бактерий, Chlamydia trachomatis. Болезнь легко передается:

  • при прикосновении к своему глазу после прикосновения к глазу или рукам инфицированного человека;

  • мухами;

  • при совместном использовании полотенец, косметики или носовых платков, на которых есть бактерии.

Бактерии относятся к семейству хламидий, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем, но трахома не передается половым путем.

Какими симптомами проявляется трахома?

Обычно поражаются оба глаза. К ранним симптомам относятся следующие:

  • Покраснение, зуд, раздражение глаз

  • Слезящиеся глаза;

  • припухшие веки;

  • Повышенная чувствительность к яркому свету

Спустя короткое время трахома постепенно начинает повреждать роговицу. Роговица — это прозрачная часть глаза, через которую человек видит. Она находится спереди над окрашенной частью глаза (радужной оболочкой). При повреждении роговицы трахомой возникают следующие симптомы:

  • усиливающееся нарушение зрения (зрение перекрывается кровеносными сосудами, растущими через роговицу);

  • шрамы на внутренней поверхности век, которые царапают роговицу и также приводят к завороту век, трущихся о роговицу во время моргания;

  • потеря зрения или слепота.

Как врачи могут определить, есть ли у человека трахома?

Врачи подозревают наличие трахомы на основании симптомов. Чтобы убедиться в диагнозе, они делают мазок из глаза и отправляют образец в лабораторию.

Как врачи лечат трахому?

Врачи:

  • назначат антибактериальный препарат (внутрь или в виде мази, которую закладывают в глаз);

  • проведут хирургическое вмешательство, если трахома привела к выраженному рубцеванию век или повредила роговицу.

Как можно предотвратить возникновение трахомы?

Чтобы предотвратить распространение трахомы, врачи посоветуют:

  • мыть руки и лицо чистой водой;

  • избегать совместного с другими людьми использования полотенец, мочалок, постельного белья или косметики;

  • избавиться от областей, где могут размножаться мухи.

Если большое количество живущих поблизости людей страдают трахомой, врачи назначат антибиотики всем соседям.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.