Обычно поражаются оба глаза. К ранним симптомам относятся следующие:

Покраснение, зуд, раздражение глаз

Слезящиеся глаза;

припухшие веки;

Повышенная чувствительность к яркому свету

Спустя короткое время трахома постепенно начинает повреждать роговицу. Роговица — это прозрачная часть глаза, через которую человек видит. Она находится спереди над окрашенной частью глаза (радужной оболочкой). При повреждении роговицы трахомой возникают следующие симптомы: