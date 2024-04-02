Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.
Что такое трахома?
Трахома — это особая разновидность бактериальной инфекции конъюнктивы.
Трахома вызывается бактерией Chlamydia trachomatis.
Если ее не лечить, человек может потерять зрение.
Трахома является самой распространенной предотвратимой причиной слепоты в мире.
Трахома возникает главным образом у маленьких детей, которые живут в сухих и жарких странах Северной Африки, Ближнего Востока, Индии, Австралии и Юго-восточной Азии.
Трахома легко передается при прикосновении к глазу или рукам инфицированного человека, мухами или при совместном использовании инфицированных вещей, например, полотенец.
Врачи лечат трахому антибиотиками.
Что является причиной трахомы?
Трахома вызывается одним из видов бактерий, Chlamydia trachomatis. Болезнь легко передается:
при прикосновении к своему глазу после прикосновения к глазу или рукам инфицированного человека;
мухами;
при совместном использовании полотенец, косметики или носовых платков, на которых есть бактерии.
Бактерии относятся к семейству хламидий, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем, но трахома не передается половым путем.
Какими симптомами проявляется трахома?
Обычно поражаются оба глаза. К ранним симптомам относятся следующие:
Покраснение, зуд, раздражение глаз
Слезящиеся глаза;
припухшие веки;
Повышенная чувствительность к яркому свету
Спустя короткое время трахома постепенно начинает повреждать роговицу. Роговица — это прозрачная часть глаза, через которую человек видит. Она находится спереди над окрашенной частью глаза (радужной оболочкой). При повреждении роговицы трахомой возникают следующие симптомы:
усиливающееся нарушение зрения (зрение перекрывается кровеносными сосудами, растущими через роговицу);
шрамы на внутренней поверхности век, которые царапают роговицу и также приводят к завороту век, трущихся о роговицу во время моргания;
потеря зрения или слепота.
Как врачи могут определить, есть ли у человека трахома?
Врачи подозревают наличие трахомы на основании симптомов. Чтобы убедиться в диагнозе, они делают мазок из глаза и отправляют образец в лабораторию.
Как врачи лечат трахому?
Врачи:
назначат антибактериальный препарат (внутрь или в виде мази, которую закладывают в глаз);
проведут хирургическое вмешательство, если трахома привела к выраженному рубцеванию век или повредила роговицу.
Как можно предотвратить возникновение трахомы?
Чтобы предотвратить распространение трахомы, врачи посоветуют:
мыть руки и лицо чистой водой;
избегать совместного с другими людьми использования полотенец, мочалок, постельного белья или косметики;
избавиться от областей, где могут размножаться мухи.
Если большое количество живущих поблизости людей страдают трахомой, врачи назначат антибиотики всем соседям.