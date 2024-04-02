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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Субконъюнктивальное кровоизлияние

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.

Что такое субконъюнктивальное кровоизлияние?

Субконъюнктивальное кровоизлияние — это небольшое скопление крови под конъюнктивой. Весь белок глаза или только его отдельная часть приобретает ярко-красный цвет.

  • Кровь вытекает из маленького кровеносного сосуда на поверхности глаза.

  • Субконъюнктивальное кровоизлияние не влияет на зрение.

  • Субконъюнктивальное кровоизлияние может выглядеть пугающе, но оно безопасно, если только вызвавшая его причина не повредила также другие отделы глаза.

  • Оно проходит само по себе, обычно в течение 2 недель.

Части глаза

Что является причиной субконъюнктивального кровоизлияния?

Иногда субконъюнктивальное кровоизлияние возникает само по себе. Чаще его причиной являются:

  • Легкая травма глаза

  • Напряжение, поднятие тяжестей, натуживание

  • Сильная рвота, чиханье или кашель

Какими симптомами проявляется субконъюнктивальное кровоизлияние?

Единственным симптомом является:

  • Покраснение всего глаза или его части

У человека отсутствует боль или нарушение зрения. Если это не так, то это признак еще какой-то проблемы с глазом.

Как врачи могут определить, есть ли у человека субконъюнктивальное кровоизлияние?

Врачи проводят обследование глаза и проверяют зрение. Какие-либо еще исследования не требуются, кроме случаев, когда другие симптомы наводят на мысль о серьезном повреждении. Такими симптомами могут быть боль в глазу или в области лица, нарушение зрения, припухший глаз или кровь внутри глазного яблока.

Как врачи лечат субконъюнктивальное кровоизлияние?

Врачи не лечат субконъюнктивальное кровоизлияние, так как оно проходит само по себе.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.