Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз.
Что такое субконъюнктивальное кровоизлияние?
Субконъюнктивальное кровоизлияние — это небольшое скопление крови под конъюнктивой. Весь белок глаза или только его отдельная часть приобретает ярко-красный цвет.
Кровь вытекает из маленького кровеносного сосуда на поверхности глаза.
Субконъюнктивальное кровоизлияние не влияет на зрение.
Субконъюнктивальное кровоизлияние может выглядеть пугающе, но оно безопасно, если только вызвавшая его причина не повредила также другие отделы глаза.
Оно проходит само по себе, обычно в течение 2 недель.
Части глаза
Что является причиной субконъюнктивального кровоизлияния?
Иногда субконъюнктивальное кровоизлияние возникает само по себе. Чаще его причиной являются:
Легкая травма глаза
Напряжение, поднятие тяжестей, натуживание
Сильная рвота, чиханье или кашель
Какими симптомами проявляется субконъюнктивальное кровоизлияние?
Единственным симптомом является:
Покраснение всего глаза или его части
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
У человека отсутствует боль или нарушение зрения. Если это не так, то это признак еще какой-то проблемы с глазом.
Как врачи могут определить, есть ли у человека субконъюнктивальное кровоизлияние?
Врачи проводят обследование глаза и проверяют зрение. Какие-либо еще исследования не требуются, кроме случаев, когда другие симптомы наводят на мысль о серьезном повреждении. Такими симптомами могут быть боль в глазу или в области лица, нарушение зрения, припухший глаз или кровь внутри глазного яблока.
Как врачи лечат субконъюнктивальное кровоизлияние?
Врачи не лечат субконъюнктивальное кровоизлияние, так как оно проходит само по себе.