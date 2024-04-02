Как врачи могут определить, есть ли у человека субконъюнктивальное кровоизлияние?

Как врачи могут определить, есть ли у человека субконъюнктивальное кровоизлияние?

Врачи проводят обследование глаза и проверяют зрение. Какие-либо еще исследования не требуются, кроме случаев, когда другие симптомы наводят на мысль о серьезном повреждении. Такими симптомами могут быть боль в глазу или в области лица, нарушение зрения, припухший глаз или кровь внутри глазного яблока.