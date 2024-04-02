Что такое склерит?
Склера — это плотная белая наружная оболочка глазного яблока. Склерит — это тяжелое, болезненное воспаление склеры.
Он может возникать в одном или в обоих глазах, а также охватывать какую-то часть или всю склеру.
Тяжелый склерит может разрушить склеру и нарушить зрение.
Иногда склерит возникает, если человек страдает некоторыми аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом или системной красной волчанкой, либо подвергся хирургическому вмешательству по поводу другой болезни глаза, или при некоторых инфекциях глаза.
Склерит чаще всего встречается у женщин в возрасте 30–50 лет.
У человека может присутствовать глубокая, болезненная ломота в глазу.
Врачи назначат кортикостероиды и лекарственные препараты для лечения иммунной системы.
Части глаза
Какими симптомами проявляется склерит?
К симптомам относятся:
боль в глазу, которая ощущается как глубокая ломота и не проходит — она может не давать человеку заснуть ночью;
болезненность глаза;
покраснение или фиолетовый оттенок над отдельным участком или над всем белком глаза;
слезящиеся глаза;
нечеткое зрение;
Повышенная чувствительность к яркому свету
Тяжелый склерит может приводить к другим серьезным заболеваниям глаза, которые способны повлиять на зрение, например, к катаракте и глаукоме. В редких случаях склерит может приводить к образованию маленького отверстия (перфорации) в глазном яблоке.
Как врачи могут определить, есть ли у человека склерит?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование глаз.
Если врачи считают, что задний отдел глаза воспален, им может потребоваться провести исследования, чтобы все хорошо рассмотреть. Они могут провести:
Как врачи лечат склерит?
Врачи:
назначат противовоспалительный болеутоляющий лекарственный препарат, например, ибупрофен;
назначат кортикостероиды в таблетках или, иногда, в виде инъекций в склеру;
назначат лекарственный препарат для лечения иммунной системы, если человек страдает аутоиммунным заболеванием.