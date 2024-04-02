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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Склерит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое склерит?

Склера — это плотная белая наружная оболочка глазного яблока. Склерит — это тяжелое, болезненное воспаление склеры.

  • Он может возникать в одном или в обоих глазах, а также охватывать какую-то часть или всю склеру.

  • Тяжелый склерит может разрушить склеру и нарушить зрение.

  • Иногда склерит возникает, если человек страдает некоторыми аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом или системной красной волчанкой, либо подвергся хирургическому вмешательству по поводу другой болезни глаза, или при некоторых инфекциях глаза.

  • Склерит чаще всего встречается у женщин в возрасте 30–50 лет.

  • У человека может присутствовать глубокая, болезненная ломота в глазу.

  • Врачи назначат кортикостероиды и лекарственные препараты для лечения иммунной системы.

Части глаза

Какими симптомами проявляется склерит?

К симптомам относятся:

  • боль в глазу, которая ощущается как глубокая ломота и не проходит — она может не давать человеку заснуть ночью;

  • болезненность глаза;

  • покраснение или фиолетовый оттенок над отдельным участком или над всем белком глаза;

  • слезящиеся глаза;

  • нечеткое зрение;

  • Повышенная чувствительность к яркому свету

Тяжелый склерит может приводить к другим серьезным заболеваниям глаза, которые способны повлиять на зрение, например, к катаракте и глаукоме. В редких случаях склерит может приводить к образованию маленького отверстия (перфорации) в глазном яблоке.

Как врачи могут определить, есть ли у человека склерит?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование глаз.

Если врачи считают, что задний отдел глаза воспален, им может потребоваться провести исследования, чтобы все хорошо рассмотреть. Они могут провести:

Как врачи лечат склерит?

Врачи:

  • назначат противовоспалительный болеутоляющий лекарственный препарат, например, ибупрофен;

  • назначат кортикостероиды в таблетках или, иногда, в виде инъекций в склеру;

  • назначат лекарственный препарат для лечения иммунной системы, если человек страдает аутоиммунным заболеванием.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.