Склера — это плотная белая наружная оболочка глазного яблока. Склерит — это тяжелое, болезненное воспаление склеры.

Он может возникать в одном или в обоих глазах, а также охватывать какую-то часть или всю склеру.

Тяжелый склерит может разрушить склеру и нарушить зрение.

Иногда склерит возникает, если человек страдает некоторыми аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом или системной красной волчанкой, либо подвергся хирургическому вмешательству по поводу другой болезни глаза, или при некоторых инфекциях глаза.

Склерит чаще всего встречается у женщин в возрасте 30–50 лет.

У человека может присутствовать глубокая, болезненная ломота в глазу.