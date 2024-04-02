Что такое пингвекула и птеригий?

Что такое пингвекула и птеригий?

Пингвекула и птеригий (иногда их называют «глаз серфера») — это наросты на передней поверхности глаза. Они растут на конъюнктиве (прозрачной тонкой ткани, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз). Их причиной может быть избыток солнца, ветра, пыли или просто сухость глаз.

Пингвекула — это выпуклое пятно желтого или белого цвета на конъюнктиве рядом с роговицей (прозрачной областью, которая находится над окрашенной частью глаза).

Птеригий — это мясистый нарост на конъюнктиве, который может заходить на роговицу.

Пингвекула Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ