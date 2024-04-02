Что такое пингвекула и птеригий?
Пингвекула и птеригий (иногда их называют «глаз серфера») — это наросты на передней поверхности глаза. Они растут на конъюнктиве (прозрачной тонкой ткани, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз). Их причиной может быть избыток солнца, ветра, пыли или просто сухость глаз.
Пингвекула — это выпуклое пятно желтого или белого цвета на конъюнктиве рядом с роговицей (прозрачной областью, которая находится над окрашенной частью глаза).
Птеригий — это мясистый нарост на конъюнктиве, который может заходить на роговицу.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Paul Whitten/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи лечат пингвекулу и птеригий?
Пингвекула:
Она может выглядеть странно, но обычно не вызывает симптомов и не требует лечения.
Птеригий:
Большинство этих наростов не вызывают каких-либо симптомов.
Иногда наросты могут вызывать раздражение лаза и становиться причиной проблем со зрением, если они закрывают большую часть роговицы.
Врачи могут назначить искусственные слезы или кортикостероидные глазные капли либо мазь.
Если птеригий становится достаточно большим и вызывает дискомфорт или воспаляется снова и снова, врачи могут удалить его хирургическим путем.
Пингвекула и птеригий
Пингвекула (слева) — это нарост возле роговицы. Птеригий (справа) — это разрастание конъюнктивы возле роговицы, которое распространяется на роговицу. Птеригий может привести к ухудшению зрения.