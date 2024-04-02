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Пингвекула и птеригий

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое пингвекула и птеригий?

Пингвекула и птеригий (иногда их называют «глаз серфера») — это наросты на передней поверхности глаза. Они растут на конъюнктиве (прозрачной тонкой ткани, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз). Их причиной может быть избыток солнца, ветра, пыли или просто сухость глаз.

  • Пингвекула — это выпуклое пятно желтого или белого цвета на конъюнктиве рядом с роговицей (прозрачной областью, которая находится над окрашенной частью глаза).

  • Птеригий — это мясистый нарост на конъюнктиве, который может заходить на роговицу.

Как врачи лечат пингвекулу и птеригий?

Пингвекула:

  • Она может выглядеть странно, но обычно не вызывает симптомов и не требует лечения.

Птеригий:

  • Большинство этих наростов не вызывают каких-либо симптомов.

  • Иногда наросты могут вызывать раздражение лаза и становиться причиной проблем со зрением, если они закрывают большую часть роговицы.

  • Врачи могут назначить искусственные слезы или кортикостероидные глазные капли либо мазь.

  • Если птеригий становится достаточно большим и вызывает дискомфорт или воспаляется снова и снова, врачи могут удалить его хирургическим путем.

Пингвекула и птеригий

Пингвекула (слева) — это нарост возле роговицы. Птеригий (справа) — это разрастание конъюнктивы возле роговицы, которое распространяется на роговицу. Птеригий может привести к ухудшению зрения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.