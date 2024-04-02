Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз. Конъюнктивит — это воспаление (отек и раздражение) конъюнктивы.
Что такое инфекционный конъюнктивит?
Причиной инфекционного конъюнктивита является инфекция, вызванная разными бактериями и вирусами. Его часто называют «кроличьими глазами», потому что глаза становятся розовыми или красными.
Инфекционный конъюнктивит легко распространяется с одного глаза на другой, а также передается от одного человека другому.
Его обычно вызывает вирус.
Вирусный конъюнктивит (вызывается вирусом) продолжается 1–2 недели и проходит сам по себе.
При бактериальном конъюнктивите врачи назначат глазные капли с антибиотиком.
Чтобы не допустить передачи конъюнктивита другим людям, следует часто мыть руки и избегать совместного использования полотенец, мочалок и постельного белья.
У новорожденных детей инфекционный конъюнктивит может развиться, если их мать больна хламидиозом или гонореей. Инфекция передается от матери ребенку во время родов. Без лечения младенцы могут ослепнуть, поэтому необходимо немедленно обратиться к врачу.
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Кроме инфекций у конъюнктивита могут быть и другие причины. Например, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной воспаления могут частицы грязи, контактные линзы или косметика. Причиной конъюнктивита иногда становятся аллергические реакции.
Какими симптомами проявляется инфекционный конъюнктивит?
Симптомы обычно начинаются в одном глазу, а затем распространяются на другой. Иногда инфекция возникает во время простуды.
К типичным симптомам относятся:
Розовые или красные глаза
Раздраженные глаза
Слезящиеся глаза;
Иногда жидкость, выделяющаяся из глаз, становится белой или желтой, как гной. Она может быть вязкой, а не водянистой. При пробуждении человек может обнаружить, что его глаза слиплись. Их легкому открытию может способствовать промывание глаз теплой водой.
Кроме того, иногда могут отмечаться следующие симптомы:
Свет раздражает глаза.
Зрение становится размытым из-за жидкости в глазах.
Если воспаление вызвано бактериями, скорее всего:
Жидкость, выделяющаяся из глаза, будет вязкой, клейкой и белой или желтой (гной).
При пробуждении утром глаз может быть слипшимся.
У младенцев с хламидиозом или гонореей глаз отмечаются следующие симптомы:
Из глаза выделяется гной
Припухшее веко
Как врачи могут определить, есть ли у человека инфекционный конъюнктивит?
Врачи диагностируют его на основании симптомов и результатов обследования глаз. Если врачи считают, что причиной заболевания глаз может быть хламидиоз, гонорея или другая проблема, они возьмут образец из глаза и проведут анализы.
Как врачи лечат инфекционный конъюнктивит?
Если причина вирусной природы:
Симптомы обычно пройдут сами по себе в течение 1–2 недель.
Чтобы успокоить раздраженный глаз, следует приложить к нему теплый или холодный компресс.
Если зрение размытое или имеется чувствительность к свету, врачи могут назначить кортикостероидные глазные капли.
Если врачи считают, что конъюнктивит может быть вызван бактериями, они назначат глазные капли или мазь с антибиотиком.
Что касается новорожденных, врачи:
сделают новорожденному укол антибиотиков, если у ребенка конъюнктивит вызван гонореей или хламидиозом;
также будут лечить родителей ребенка.
Для профилактики конъюнктивита врачи сразу после рождения закапывают новорожденным детям глазные капли или закладывают мазь.
Как можно предотвратить распространение инфекционного конъюнктивита?
Если у человека инфекционный конъюнктивит, чтобы предотвратить его распространение, ему следует выполнить следующие шаги:
Часто мыть руки водой с мылом или использовать средства для обработки рук, особенно перед промыванием глаза или закапывания (закладывания) лекарства в глаз и после него.
Не дотрагиваться до глаз.
Избегать совместного использования полотенец, мочалок и постельного белья.
Несколько дней не ходить в школу или на работу.