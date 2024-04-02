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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфекционный конъюнктивит

(кроличьи глаза; покраснение глаз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Конъюнктива — это прозрачная тонкая ткань, которая выстилает внутреннюю поверхность век и покрывает белки глаз. Конъюнктивит — это воспаление (отек и раздражение) конъюнктивы.

Что такое инфекционный конъюнктивит?

Причиной инфекционного конъюнктивита является инфекция, вызванная разными бактериями и вирусами. Его часто называют «кроличьими глазами», потому что глаза становятся розовыми или красными.

  • Инфекционный конъюнктивит легко распространяется с одного глаза на другой, а также передается от одного человека другому.

  • Его обычно вызывает вирус.

  • Вирусный конъюнктивит (вызывается вирусом) продолжается 1–2 недели и проходит сам по себе.

  • При бактериальном конъюнктивите врачи назначат глазные капли с антибиотиком.

  • Чтобы не допустить передачи конъюнктивита другим людям, следует часто мыть руки и избегать совместного использования полотенец, мочалок и постельного белья.

У новорожденных детей инфекционный конъюнктивит может развиться, если их мать больна хламидиозом или гонореей. Инфекция передается от матери ребенку во время родов. Без лечения младенцы могут ослепнуть, поэтому необходимо немедленно обратиться к врачу.

Кроме инфекций у конъюнктивита могут быть и другие причины. Например, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной воспаления могут частицы грязи, контактные линзы или косметика. Причиной конъюнктивита иногда становятся аллергические реакции.

Какими симптомами проявляется инфекционный конъюнктивит?

Симптомы обычно начинаются в одном глазу, а затем распространяются на другой. Иногда инфекция возникает во время простуды.

К типичным симптомам относятся:

  • Розовые или красные глаза

  • Раздраженные глаза

  • Слезящиеся глаза;

Иногда жидкость, выделяющаяся из глаз, становится белой или желтой, как гной. Она может быть вязкой, а не водянистой. При пробуждении человек может обнаружить, что его глаза слиплись. Их легкому открытию может способствовать промывание глаз теплой водой.

Кроме того, иногда могут отмечаться следующие симптомы:

  • Свет раздражает глаза.

  • Зрение становится размытым из-за жидкости в глазах.

Если воспаление вызвано бактериями, скорее всего:

  • Жидкость, выделяющаяся из глаза, будет вязкой, клейкой и белой или желтой (гной).

  • При пробуждении утром глаз может быть слипшимся.

У младенцев с хламидиозом или гонореей глаз отмечаются следующие симптомы:

  • Из глаза выделяется гной

  • Припухшее веко

Как врачи могут определить, есть ли у человека инфекционный конъюнктивит?

Врачи диагностируют его на основании симптомов и результатов обследования глаз. Если врачи считают, что причиной заболевания глаз может быть хламидиоз, гонорея или другая проблема, они возьмут образец из глаза и проведут анализы.

Как врачи лечат инфекционный конъюнктивит?

Если причина вирусной природы:

  • Симптомы обычно пройдут сами по себе в течение 1–2 недель.

  • Чтобы успокоить раздраженный глаз, следует приложить к нему теплый или холодный компресс.

  • Если зрение размытое или имеется чувствительность к свету, врачи могут назначить кортикостероидные глазные капли.

Если врачи считают, что конъюнктивит может быть вызван бактериями, они назначат глазные капли или мазь с антибиотиком.

Что касается новорожденных, врачи:

  • сделают новорожденному укол антибиотиков, если у ребенка конъюнктивит вызван гонореей или хламидиозом;

  • также будут лечить родителей ребенка.

Для профилактики конъюнктивита врачи сразу после рождения закапывают новорожденным детям глазные капли или закладывают мазь.

Как можно предотвратить распространение инфекционного конъюнктивита?

Если у человека инфекционный конъюнктивит, чтобы предотвратить его распространение, ему следует выполнить следующие шаги:

  • Часто мыть руки водой с мылом или использовать средства для обработки рук, особенно перед промыванием глаза или закапывания (закладывания) лекарства в глаз и после него.

  • Не дотрагиваться до глаз.

  • Избегать совместного использования полотенец, мочалок и постельного белья.

  • Несколько дней не ходить в школу или на работу.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.