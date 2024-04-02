Причиной инфекционного конъюнктивита является инфекция, вызванная разными бактериями и вирусами. Его часто называют «кроличьими глазами», потому что глаза становятся розовыми или красными.

Инфекционный конъюнктивит легко распространяется с одного глаза на другой, а также передается от одного человека другому.

Его обычно вызывает вирус.

Вирусный конъюнктивит (вызывается вирусом) продолжается 1–2 недели и проходит сам по себе.

При бактериальном конъюнктивите врачи назначат глазные капли с антибиотиком.

Чтобы не допустить передачи конъюнктивита другим людям, следует часто мыть руки и избегать совместного использования полотенец, мочалок и постельного белья.

У новорожденных детей инфекционный конъюнктивит может развиться, если их мать больна хламидиозом или гонореей. Инфекция передается от матери ребенку во время родов. Без лечения младенцы могут ослепнуть, поэтому необходимо немедленно обратиться к врачу.

Инфекционный конъюнктивит (вирусный) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Кроме инфекций у конъюнктивита могут быть и другие причины. Например, вызывать раздражение конъюнктивы и становиться причиной воспаления могут частицы грязи, контактные линзы или косметика. Причиной конъюнктивита иногда становятся аллергические реакции.